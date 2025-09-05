На фронте произошло 103 боестолкновения: горячее всего на Покровском направлении - Генштаб

$41.350.02
Генштаб сообщил о 103 боевых столкновениях на фронте по состоянию на 16:00 5 сентября. Наибольшая активность врага наблюдается на Покровском направлении, где произошло 26 попыток прорыва.

С начала этих суток, по состоянию на 16:00, на фронте произошло 103 боевых столкновения. Об этом говорится в сводке Генштаба по состоянию на 16.00 5 сентября, пишет УНН.

Сегодня от огня вражеской артиллерии пострадали общины приграничных населенных пунктов, в частности Сеньковка, Бучки, Карповичи, Николаевка — Черниговская область; Середина Буда, Коренек, Бобылевка, Шалыгино, Старая Гута, Стариково, Белая Береза, Толстодубово, Новая Слобода, Горки, Бунякино, Чуйковка — Сумская область

- говорится в сообщении.

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях с начала суток произошло четыре боевых столкновения, из которых два продолжаются. Кроме того, враг нанес восемь авиаударов, сбросив 12 управляемых авиабомб, а также совершил 136 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов, в том числе четыре – из реактивных систем залпового огня. В то же время украинские подразделения осуществляли активные действия и имели успех на отдельных участках.

На Южно-Слобожанском направлении Силы обороны отбили одну атаку вражеских войск, еще одно боевое столкновение продолжается до сих пор. Враг пытается продвинуться в районах Волчанска.

На Купянском направлении российские оккупанты шесть раз безуспешно пытались прорвать нашу оборону в районах населенных пунктов Купянск, Радьковка, Петропавловка и Колесниковка. Украинские подразделения осуществляли активные действия и имели успех на отдельных участках.

На Лиманском направлении захватническая армия совершила 12 атак на позиции украинских подразделений вблизи населенных пунктов Андреевка, Дружелюбовка, Колодези, Дробышево и в сторону Ольговки и Шандриголового. Четыре боевых столкновения продолжаются.

На Северском направлении Силы обороны отбили три атаки, еще четыре боевых столкновения продолжаются. Захватнические подразделения пытались продвинуться вблизи Григоровки, Серебрянки, Дроновки и в направлении Дибровы.

На Торецком направлении враг совершил пять штурмовых действий в районах Плещеевки, Русиного Яра и Полтавки. Один бой до сих пор продолжается.

На Покровском направлении российские захватчики совершили 26 попыток потеснить наших защитников с занимаемых позиций в районах населенных пунктов Шахово, Никаноровка, Родинское, Новоекономическое, Шевченко, Проминь, Покровск, Котлино, Удачное, Дачное и в направлении Филии и Новопавловки. Силы обороны сдерживают натиск и отбили уже 19 атак противника, семь боевых столкновений продолжаются.

На Новопавловском направлении враг пытался прорвать оборону наших защитников в районах населенных пунктов Александроград, Воскресенка, Темировка, Шевченко, Малеевка, Камышеваха. Наши воины отбили 15 вражеских штурмов, еще шесть атак продолжаются.

На Ореховском направлении Силы обороны отбили одну атаку захватчиков в сторону Степногорска.

На Приднепровском направлении авиация агрессора нанесла авиаудар в районе Ольговки.

На Краматорском и Гуляйпольском направлениях враг наступательных действий не проводил.

