"Буде точно не в одиницях, а в тисячах": Зеленський про розгортання іноземних військ в Україні
Ексклюзив
08:58 • 14361 перегляди
Витік зброї, зокрема гранат з прифронтових областей: в Нацполіції розповіли, як з цим борються
08:28 • 23784 перегляди
Учень планував напад із ножем у школі на Закарпатті – Клименко
Ексклюзив
08:19 • 21045 перегляди
Може на одну-дві гривні просісти: експерт розповів, як може змінитися ціна на пальне в Україні восени
5 вересня, 06:13 • 37606 перегляди
Відбір до ЧС-2026: збірна України зіграє сьогодні проти Франції Photo
4 вересня, 17:30 • 35934 перегляди
У катастрофі фунікулера в Лісабоні загинув українець - МЗС
4 вересня, 14:39 • 50459 перегляди
Сьогодні 26 країн готові надіслати війська до України для забезпечення миру - Макрон
4 вересня, 14:02 • 42092 перегляди
Керівники компанії, яка супроводжує ремонтну документацію для гелікоптерів Ми-8 в Україні, мають російські паспорти – ВеніславськийVideo
4 вересня, 10:04 • 41711 перегляди
Рада повертає кримінальну відповідальність за СЗЧ: що відомо
4 вересня, 08:49 • 41835 перегляди
Після майже 4-х років: Рада проголосувала за відновлення трансляції своїх засідань
На фронті відбулося 103 боєзіткнення: найгарячіше на Покровському напрямку - Генштаб

Київ • УНН

 • 256 перегляди

Генштаб повідомив про 103 бойові зіткнення на фронті станом на 16:00 5 вересня. Найбільша активність ворога спостерігається на Покровському напрямку, де відбулося 26 спроб прориву.

На фронті відбулося 103 боєзіткнення: найгарячіше на Покровському напрямку - Генштаб

Від початку цієї доби, станом на 16:00, на фронті відбулося 103 бойові зіткнення. Про це йдеться у зведенні Генштабу станом на 16.00 5 вересня, пише УНН.

Сьогодні від вогню ворожої артилерії постраждали громади прикордонних населених пунктів, зокрема Сеньківка, Бучки, Карповичі, Миколаївка — Чернігівська область; Середина Буда, Кореньок, Бобилівка, Шалигине, Стара Гута, Старикове, Біла Береза, Товстодубове, Нова Слобода, Гірки, Бунякине, Чуйківка — Сумська область

- йдеться у повідомленні.

На Північно–Слобожанському і Курському напрямках від початку доби відбулося чотири бойові зіткнення, з яких два тривають. Крім того, ворог завдав вісім авіаударів, скинувши 12 керованих авіабомб, а також здійснив 136 обстрілів позицій наших військ та населених пунктів, зокрема чотири – із реактивних систем залпового вогню. Водночас українські підрозділи здійснювали активні дії та мали успіх на окремих ділянках.

На Південно–Слобожанському напрямку Сили оборони відбили одну атаку ворожих військ, ще одне бойове зіткнення триває дотепер. Ворог намагається просунутися в районах Вовчанська.

На Куп’янському напрямку російські окупанти шість разів без успіху намагалися прорвати нашу оборону в районах населених пунктів Куп’янськ, Радьківка, Петропавлівка та Колісниківка. Українські підрозділи здійснювали активні дії та мали успіх на окремих ділянках.

Сили ППО знешкодили 121 із 157 дронів, якими росіяни атакували Україну з вечора05.09.25, 09:39 • 2634 перегляди

На Лиманському напрямку загарбницька армія здійснила 12 атак на позиції українських підрозділів поблизу населених пунктів Андріївка, Дружелюбівка, Колодязі, Дробишеве та у бік Ольгівки й Шандриголового. Чотири бойові зіткнення тривають.

На Сіверському напрямку Сили оборони відбили три атаки, ще чотири бойові зіткнення тривають. Загарбницькі підрозділи намагалися просунутись поблизу Григорівки, Серебрянки, Дронівки та у напрямку Діброви.

На Торецькому напрямку ворог здійснив п’ять штурмових дій у районах Плещіївки, Русиного Яру та Полтавки. Один бій досі триває.

На Покровському напрямку російські загарбники здійснили 26 спроб потіснити наших захисників із займаних позицій у районах населених пунктів Шахове, Никанорівка, Родинське, Новоекономічне, Шевченко, Промінь, Покровськ, Котлине, Удачне, Дачне та у напрямку Філії й Новопавлівки. Сили оборони стримують натиск і відбили вже 19 атак противника, сім бойових зіткнень тривають.

На Новопавлівському напрямку ворог намагався прорвати оборону наших захисників у районах населених пунктів Олександроград, Воскресенка, Темирівка, Шевченко, Маліївка, Комишуваха. Наші воїни відбили 15 ворожих штурмів, ще шість атак тривають.

На Оріхівському напрямку Сили оборони відбили одну атаку загарбників у бік Степногірська.

На Придніпровському напрямку авіація агресора завдала авіаудару в районі Ольгівки.

На Краматорському та Гуляйпільському напрямках ворог наступальних дій не проводив.

Не лише Рязанський НПЗ: у Генштабі розповіли про всі об'єкти рф, які українські військові уразили у ніч на 5 вересня05.09.25, 15:25 • 5012 переглядiв

Ольга Розгон

