Силы ПВО обезвредили 121 из 157 дронов, которыми россияне атаковали Украину с вечера

российские войска атаковали ночью Украину 7 ракетами и 157 беспилотниками. ПВО обезвредила 121 дрон. Зафиксированы попадания 7 ракет и 35 ударных БпЛА в 10 локациях. Об этом сообщают Воздушные силы, пишет УНН.

В ночь на 5 сентября (с 18.00 4 сентября) противник атаковал 157-ю ударными БпЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами различных типов с направлений: Курск, Брянск, Миллерово, Орел, Приморско-Ахтарск – РФ, Гвардейское – ТОТ Крыма, а также 6-ю зенитными управляемыми ракетами С-300 из Курской обл. – РФ и управляемой авиационной ракетой Х-59 из Воронежской обл. – РФ - говорится в сообщении.

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным, по состоянию на 09.00, противовоздушной обороной сбито/подавлено 121 вражеский БпЛА типа Shahed и дроны-имитаторы различных типов на севере и востоке страны.

Зафиксированы попадания 7 ракет и 35 ударных БпЛА в 10 локациях.

