Отбор на ЧМ-2026: сборная Украины сыграет сегодня против ФранцииPhoto
4 сентября, 17:30 • 19446 просмотра
В катастрофе фуникулера в Лиссабоне погиб украинец - МИД
4 сентября, 14:39 • 39450 просмотра
Сегодня 26 стран готовы отправить войска в Украину для обеспечения мира - Макрон
4 сентября, 14:02 • 33155 просмотра
Руководители компании, сопровождающей ремонтную документацию для вертолетов Ми-8 в Украине, имеют российские паспорта – ВениславскийVideo
4 сентября, 10:04 • 36217 просмотра
Рада возвращает уголовную ответственность за СОЧ: что известно
4 сентября, 08:49 • 38461 просмотра
Спустя почти 4 года: Рада проголосовала за возобновление трансляции своих заседаний
Эксклюзив
4 сентября, 08:13 • 29593 просмотра
НБУ изъял сотни миллионов банкнот: какие купюры исчезают из обращения
Эксклюзив
4 сентября, 08:05 • 24282 просмотра
На праздновании Рош ха-Шана в Умани ожидается около 30-35 тыс. хасидов, город готовится – мэр
Эксклюзив
4 сентября, 05:20 • 53050 просмотра
Всемирный день сексуального здоровья: специалисты дали советы по его поддержаниюPhoto
3 сентября, 17:28 • 42365 просмотра
Европейцы готовы предоставить Украине гарантии безопасности в тот день, когда будет подписан мир - Макрон
Силы ПВО обезвредили 121 из 157 дронов, которыми россияне атаковали Украину с вечера

Киев • УНН

 • 510 просмотра

российские войска атаковали Украину 7 ракетами и 157 беспилотниками. ПВО обезвредила 121 дрон.

Силы ПВО обезвредили 121 из 157 дронов, которыми россияне атаковали Украину с вечера

российские войска атаковали ночью Украину 7 ракетами и 157 беспилотниками. ПВО обезвредила 121 дрон. Зафиксированы попадания 7 ракет и 35 ударных БпЛА в 10 локациях. Об этом сообщают Воздушные силы, пишет УНН.

В ночь на 5 сентября (с 18.00 4 сентября) противник атаковал 157-ю ударными БпЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами различных типов с направлений: Курск, Брянск, Миллерово, Орел, Приморско-Ахтарск – РФ, Гвардейское – ТОТ Крыма, а также 6-ю зенитными управляемыми ракетами С-300 из Курской обл. – РФ и управляемой авиационной ракетой Х-59 из Воронежской обл. – РФ

- говорится в сообщении.

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным, по состоянию на 09.00, противовоздушной обороной сбито/подавлено 121 вражеский БпЛА типа Shahed и дроны-имитаторы различных типов на севере и востоке страны.

Зафиксированы попадания 7 ракет и 35 ударных БпЛА в 10 локациях.

За сутки россияне попрощались с 810 солдатами и 50 артсистемами - Генштаб05.09.25, 07:52 • 2430 просмотров

Ольга Розгон

Война в Украине
Государственная граница Украины
Курск
Военно-воздушные силы Украины
Вооруженные силы Украины
Шахед-136
Кх-59
Ракетная система С-300
Крым
Украина