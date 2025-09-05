За сутки россияне попрощались с 810 солдатами и 50 артсистемами - Генштаб

За сутки 4 сентября российские войска потеряли на войне с Украиной 810 солдат и 50 артсистем. Об этом информирует УНН со ссылкой на данные Генштаба Вооруженных сил Украины.

Детали

Отмечается, что общие боевые потери противника с 24.02.22 по 05.09.25 ориентировочно составляют:

личного состава ‒ 1086220 (+810) человек ликвидировано

танков ‒ 11159 (+2)

боевых бронированных машин ‒ 23243 (+2)

артиллерийских систем ‒ 32435 (+50)

РСЗО ‒ 1480 (+1)

средства ПВО ‒ 1216 (+1)

самолетов ‒ 422 (0)

вертолетов ‒ 341 (0)

БПЛА оперативно-тактического уровня ‒ 56267 (+222)

крылатые ракеты ‒ 3686 (0)

корабли / катера ‒ 28 (0)

подводные лодки ‒ 1 (0)

автомобильной техники и автоцистерн ‒ 60831 (+139)

специальная техника ‒ 3956 (0)

Данные уточняются.

