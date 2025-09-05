За сутки россияне попрощались с 810 солдатами и 50 артсистемами - Генштаб
Киев • УНН
4 сентября российские войска потеряли 810 солдат и 50 артсистем. Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 05.09.25 составляют 1086220 человек.
За сутки 4 сентября российские войска потеряли на войне с Украиной 810 солдат и 50 артсистем. Об этом информирует УНН со ссылкой на данные Генштаба Вооруженных сил Украины.
Детали
Отмечается, что общие боевые потери противника с 24.02.22 по 05.09.25 ориентировочно составляют:
- личного состава ‒ 1086220 (+810) человек ликвидировано
- танков ‒ 11159 (+2)
- боевых бронированных машин ‒ 23243 (+2)
- артиллерийских систем ‒ 32435 (+50)
- РСЗО ‒ 1480 (+1)
- средства ПВО ‒ 1216 (+1)
- самолетов ‒ 422 (0)
- вертолетов ‒ 341 (0)
- БПЛА оперативно-тактического уровня ‒ 56267 (+222)
- крылатые ракеты ‒ 3686 (0)
- корабли / катера ‒ 28 (0)
- подводные лодки ‒ 1 (0)
- автомобильной техники и автоцистерн ‒ 60831 (+139)
- специальная техника ‒ 3956 (0)
Данные уточняются.
Напомним
Президент Украины считает дипломатию более быстрым путем к миру, чем война. Украина не сможет полностью восстановить территории оружием, поэтому дипломатический путь уменьшит потери.
