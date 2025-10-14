На фронті відбулося 154 бойові зіткнення, окупанти застосували 3 535 дронів-камікадзе - Генштаб

$41.610.01
Зеленський на зустрічі у Вашингтоні проситиме про постачання Україні ракет Tomahawk - Трамп
Ексклюзив
14 жовтня, 15:21 • 15678 перегляди
Розлучення через "Дію": в Мінцифрі пояснили, як це відбуватиметься й на кого розраховано
14 жовтня, 15:17 • 20527 перегляди
США очікують завтра важливе оголошення щодо постачання зброї Україні - Вітакер
14 жовтня, 15:00 • 17197 перегляди
Громадянство припинено: Труханов отримав паспорт рф у 2015 році - СБУ
14 жовтня, 13:31 • 30205 перегляди
Зеленський позбавив громадянства Труханова: що відомо про мера Одеси
Ексклюзив
14 жовтня, 13:02 • 19186 перегляди
В Україні зростає кількість звернень щодо домашнього насильства: Уповноважена з гендерної політики назвали причину
Ексклюзив
14 жовтня, 12:47 • 28887 перегляди
Провал найбільшої криптобіржі Binance: що стало причиною збитків у $19 мільярдів
14 жовтня, 12:39 • 14569 перегляди
Зеленський підписав указ щодо деяких осіб з російським громадянством: про кого йдеться
Ексклюзив
14 жовтня, 11:53 • 25592 перегляди
Збільшення виплат військовим: нардеп з оборонного комітету розповів про головні перешкоди
14 жовтня, 11:36 • 11996 перегляди
"Ми були б слабкі": Рютте розповів, чому НАТО не збиває російські літаки
Мобілізованого попри інвалідність батька без догляду звільнили зі служби, на керівника ТЦК склали протокол - прокуратура14 жовтня, 12:33
Щур зупинив матч Уельс-Бельгія: Куртуа та Де Брюйне були в епіцентрі сюрреалістичного дійства14 жовтня, 13:05
Україну охоплять заморозки, але синоптик прогнозує потепління наприкінці жовтня14 жовтня, 13:12
Емма Вотсон відпочиває в Пізі з невідомим чоловіком після спростування заручин14 жовтня, 13:19
У чотирьох областях України запроваджують аварійні відключення світла14 жовтня, 15:03
Зеленський позбавив громадянства Труханова: що відомо про мера Одеси14 жовтня, 13:31
Провал найбільшої криптобіржі Binance: що стало причиною збитків у $19 мільярдів14 жовтня, 12:47
Ексклюзив
14 жовтня, 12:47 • 28888 перегляди
Збільшення виплат військовим: нардеп з оборонного комітету розповів про головні перешкоди14 жовтня, 11:53
Ексклюзив
14 жовтня, 11:53 • 25592 перегляди
Топ чаїв, які допоможуть скинути напругу після насиченого дня13 жовтня, 13:30
"Аморальність та невідворотні наслідки": як НАБУ руйнує репутацію людей та країни 13 жовтня, 12:28
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Емманюель Макрон
Себастьян Лекорню
Геннадій Труханов
Україна
Сполучені Штати Америки
Київська область
Сумська область
Кіровоградська область
Емма Вотсон відпочиває в Пізі з невідомим чоловіком після спростування заручин14 жовтня, 13:19
Щур зупинив матч Уельс-Бельгія: Куртуа та Де Брюйне були в епіцентрі сюрреалістичного дійства14 жовтня, 13:05
Тейлор Свіфт анонсує документальний серіал про свій останній тур13 жовтня, 15:39
16-річна донька Тайсона Ф'юрі заручилася: Періс Ф'юрі захистила вибір доньки13 жовтня, 15:15
Меган Маркл "сама запросила себе" на Тиждень моди в Парижі13 жовтня, 14:34
MIM-104 Patriot
ChatGPT
Дія (сервіс)
Золото
E-6 Mercury

На фронті відбулося 154 бойові зіткнення, окупанти застосували 3 535 дронів-камікадзе - Генштаб

Київ • УНН

 • 832 перегляди

Загалом на фронті зафіксовано 154 бойові зіткнення. Окупанти здійснили 2 929 обстрілів та застосували 3 535 дронів-камікадзе.

На фронті відбулося 154 бойові зіткнення, окупанти застосували 3 535 дронів-камікадзе - Генштаб

На даний час загалом на фронті відбулося 154 бойові зіткнення. Окупанти залучили для ураження 3 535 дронів-камікадзе та здійснили 2 929 обстрілів, передає УНН із посиланням на зведення Генштабу.

Сьогодні держава-терорист завдала одного ракетного та 62 авіаційних ударів, застосувала одну ракету та скинула 129 керованих бомб. Окрім того, загарбники залучили для ураження 3 535 дронів-камікадзе та здійснили 2 929 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів 

- йдеться у зведенні.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках відбулося п’ять бойових зіткнень з російськими загарбниками. Ворог завдав чотири авіаудари, скинув 12 керованих бомб, здійснив 131 обстріл, зокрема п’ять — із реактивних систем залпового вогню.

Сьогодні ворог 16 разів атакував на Південно-Слобожанському напрямку поблизу Вовчанська, Кам’янки, Западного та Кутьківки, а також у напрямку Колодязного й Бологівки.

Сім разів агресор намагався просунутися на наші позиції на Куп’янському напрямку в районі населеного пункту Піщане та в напрямку Петропавлівки й Новоплатонівки. Одна ворожа атака триває дотепер.

На Лиманському напрямку українські захисники сьогодні відбили сім російських атак. Ворог наступав у напрямку Дробишевого та поблизу населених пунктів Середнє й Колодязі.

На Слов’янському напрямку українські воїни відбили чотири ворожі атаки. Підрозділи окупантів намагалися просунутися в районах Ямполя, Переїзного та Виїмки.

На Краматорському напрямку відбулося два бойові зіткнення з противником у районах Ступочок та Оріхово-Василівки.

На Костянтинівському напрямку наші війська сьогодні відбили десять ворожих атак у напрямку Костянтинівки, Берестка та поблизу Щербинівки, Плещіївки, Русиного Яру та Полтавки.

На Покровському напрямку впродовж цієї доби агресор 59 разів атакував наші позиції у районах населених пунктів Володимирівка, Нове Шахове, Никанорівка, Червоний Лиман, Сухецьке, Дачне, Михайлівка, Новоекономічне, Промінь, Лисівка, Звірове, Котлине, Мирноград, Удачне, Молодецьке, Горіхове, Новоукраїнка, Філія та в напрямку Покровська і Новопавлівки.

За попередніми підрахунками, сьогодні на Покровському напрямку окупанти втратили 153 осіб убитими та пораненими. Наші воїни знищили шість одиниць автомобільної техніки та п’ять безпілотних літальних апаратів; уразили два пункти управління безпілотними літальними апаратами та чотири гармати.

На Олександрівському напрямку наші оборонці вже відбили 17 ворожих атак поблизу населених пунктів Іванівка, Олександроград, Вороне, Вербове, Маліївка, Ялта, Січневе, Соснівка, Новомиколаївка, Полтавка та в напрямку Красногірського. Ще шість бойових зіткнень досі тривають.

На Гуляйпільському напрямку ворог сьогодні не проводив жодних наступальних дій.

На Оріхівському напрямку противник п’ять разів наступав поблизу Степового, Плавнів та Степногірська. Авіаційного удару зазнав населений пункт Новоандріївка.

На Придніпровському напрямку авіація загарбника завдала удару некерованими авіаційними ракетами по Ольгівці.

Мінус 1200 солдатів та 390 БпЛА: Генштаб розповів про втрати ворога за добу14.10.25, 07:29 • 33619 переглядiв

Антоніна Туманова

Війна в Україні
Сутички
Вовчанськ
Покровськ
Генеральний штаб Збройних сил України
Мирноград
Степногірськ
Ялта
Україна
Костянтинівка