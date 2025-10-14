$41.610.01
Зеленский на встрече в Вашингтоне будет просить о поставках Украине ракет Tomahawk - Трамп
Эксклюзив
14 октября, 15:21 • 15395 просмотра
Развод через "Дію": в Минцифры объяснили, как это будет происходить и на кого рассчитано
14 октября, 15:17 • 20345 просмотра
США ожидают завтра важного объявления о поставках оружия Украине - Уиттакер
14 октября, 15:00 • 17016 просмотра
Гражданство прекращено: Труханов получил паспорт рф в 2015 году - СБУ
14 октября, 13:31 • 29942 просмотра
Зеленский лишил гражданства Труханова: что известно о мэре Одессы
Эксклюзив
14 октября, 13:02 • 19150 просмотра
В Украине растет количество обращений по поводу домашнего насилия: Уполномоченная по гендерной политике назвала причину
Эксклюзив
14 октября, 12:47 • 28761 просмотра
Провал крупнейшей криптобиржи Binance: что стало причиной убытков в $19 миллиардов
14 октября, 12:39 • 14549 просмотра
Зеленский подписал указ о некоторых лицах с российским гражданством: о ком идет речь
Эксклюзив
14 октября, 11:53 • 25517 просмотра
Увеличение выплат военным: нардеп из оборонного комитета рассказал о главных препятствиях
14 октября, 11:36 • 11991 просмотра
"Мы были бы слабы": Рютте рассказал, почему НАТО не сбивает российские самолеты
На фронте произошло 154 боевых столкновения, оккупанты применили 3 535 дронов-камикадзе - Генштаб

Киев • УНН

 • 746 просмотра

Всего на фронте зафиксировано 154 боевых столкновения. Оккупанты совершили 2 929 обстрелов и применили 3 535 дронов-камикадзе.

На фронте произошло 154 боевых столкновения, оккупанты применили 3 535 дронов-камикадзе - Генштаб

В настоящее время на фронте произошло 154 боевых столкновения. Оккупанты задействовали для поражения 3 535 дронов-камикадзе и совершили 2 929 обстрелов, передает УНН со ссылкой на сводку Генштаба.

Сегодня государство-террорист нанесло один ракетный и 62 авиационных удара, применило одну ракету и сбросило 129 управляемых бомб. Кроме того, захватчики задействовали для поражения 3 535 дронов-камикадзе и совершили 2 929 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов.

- говорится в сводке.

На Северно-Слобожанском и Курском направлениях произошло пять боевых столкновений с российскими захватчиками. Враг нанес четыре авиаудара, сбросил 12 управляемых бомб, совершил 131 обстрел, в том числе пять — из реактивных систем залпового огня.

Сегодня враг 16 раз атаковал на Южно-Слобожанском направлении вблизи Волчанска, Каменки, Западного и Кутьковки, а также в направлении Колодязного и Бологовки.

Семь раз агрессор пытался продвинуться на наши позиции на Купянском направлении в районе населенного пункта Песчаное и в направлении Петропавловки и Новоплатоновки. Одна вражеская атака продолжается до сих пор.

На Лиманском направлении украинские защитники сегодня отбили семь российских атак. Враг наступал в направлении Дробышево и вблизи населенных пунктов Среднее и Колодези.

На Славянском направлении украинские воины отбили четыре вражеские атаки. Подразделения оккупантов пытались продвинуться в районах Ямполя, Переездного и Выемки.

На Краматорском направлении произошло два боевых столкновения с противником в районах Ступочек и Орехово-Васильевки.

На Константиновском направлении наши войска сегодня отбили десять вражеских атак в направлении Константиновки, Берестка и вблизи Щербиновки, Плещеевки, Русиного Яра и Полтавки.

На Покровском направлении в течение этих суток агрессор 59 раз атаковал наши позиции в районах населенных пунктов Владимировка, Новое Шахово, Никаноровка, Красный Лиман, Сухецкое, Дачное, Михайловка, Новоэкономическое, Проминь, Лысовка, Зверово, Котлино, Мирноград, Удачное, Молодецкое, Орехово, Новоукраинка, Филиа и в направлении Покровска и Новопавловки.

По предварительным подсчетам, сегодня на Покровском направлении оккупанты потеряли 153 человека убитыми и ранеными. Наши воины уничтожили шесть единиц автомобильной техники и пять беспилотных летательных аппаратов; поразили два пункта управления беспилотными летательными аппаратами и четыре орудия.

На Александровском направлении наши защитники уже отбили 17 вражеских атак вблизи населенных пунктов Ивановка, Александроград, Вороне, Вербовое, Малеевка, Ялта, Сентябрьское, Сосновка, Новониколаевка, Полтавка и в направлении Красногорского. Еще шесть боевых столкновений до сих пор продолжаются.

На Гуляйпольском направлении враг сегодня не проводил никаких наступательных действий.

На Ореховском направлении противник пять раз наступал вблизи Степного, Плавней и Степногорска. Авиационному удару подвергся населенный пункт Новоандреевка.

На Приднепровском направлении авиация захватчика нанесла удар неуправляемыми авиационными ракетами по Ольговке.

Минус 1200 солдат и 390 БпЛА: Генштаб рассказал о потерях врага за сутки14.10.25, 07:29 • 33618 просмотров

Антонина Туманова

Война в Украине
Столкновения
Волчанск
Покровск
Генеральный штаб Вооруженных сил Украины
Мирноград
Степнохирск
Ялта
Украина
Константиновка