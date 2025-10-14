Минус 1200 солдат и 390 БпЛА: Генштаб рассказал о потерях врага за сутки

За сутки 13 октября российские войска потеряли на войне с Украиной 1200 солдат и 390 БпЛА. Об этом информирует УНН со ссылкой на данные Генштаба Вооруженных сил Украины.

Детали

Отмечается, что общие боевые потери противника с 24.02.22 по 14.10.25 ориентировочно составляют:

личного состава ‒ 1125150 (+1200) человек ликвидировано

танков ‒ 11256 (+5)

боевых бронированных машин ‒ 23345 (0)

артиллерийских систем ‒ 33628 (+29)

РСЗО ‒ 1520 (0)

средства ПВО ‒ 1225 (0)

самолетов ‒ 427 (0)

вертолетов ‒ 346 (0)

БпЛА оперативно-тактического уровня ‒ 69632 (+390)

крылатые ракеты ‒ 3859 (0)

корабли / катера ‒ 28 (0)

подводные лодки ‒ 1 (0)

автомобильной техники и автоцистерн ‒ 64188 (+145)

специальная техника ‒ 3977 (0)

Данные уточняются.

