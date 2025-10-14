Минус 1200 солдат и 390 БпЛА: Генштаб рассказал о потерях врага за сутки
Киев • УНН
За сутки 13 октября российские войска потеряли 1200 солдат и 390 БпЛА. Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 14.10.25 включают более 1,1 миллиона личного состава и почти 70 тысяч БпЛА.
Детали
Отмечается, что общие боевые потери противника с 24.02.22 по 14.10.25 ориентировочно составляют:
- личного состава ‒ 1125150 (+1200) человек ликвидировано
- танков ‒ 11256 (+5)
- боевых бронированных машин ‒ 23345 (0)
- артиллерийских систем ‒ 33628 (+29)
- РСЗО ‒ 1520 (0)
- средства ПВО ‒ 1225 (0)
- самолетов ‒ 427 (0)
- вертолетов ‒ 346 (0)
- БпЛА оперативно-тактического уровня ‒ 69632 (+390)
- крылатые ракеты ‒ 3859 (0)
- корабли / катера ‒ 28 (0)
- подводные лодки ‒ 1 (0)
- автомобильной техники и автоцистерн ‒ 64188 (+145)
- специальная техника ‒ 3977 (0)
Данные уточняются.
