Мінус 1200 солдатів та 390 БпЛА: Генштаб розповів про втрати ворога за добу
Київ • УНН
За добу 13 жовтня російські війська втратили 1200 солдатів та 390 БпЛА. Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 14.10.25 включають понад 1,1 мільйона особового складу та майже 70 тисяч БпЛА.
За добу 13 жовтня російські війська втратили на війні з Україною 1200 солдатів та 390 БпЛА. Про це інформує УНН із посиланням на дані Генштабу Збройних сил України.
Деталі
Зазначається, що загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 14.10.25 орієнтовно становлять:
- особового складу ‒ 1125150 (+1200) осіб ліквідовано
- танків ‒ 11256 (+5)
- бойових броньованих машин ‒ 23345 (0)
- артилерійських систем ‒ 33628 (+29)
- РСЗВ ‒ 1520 (0)
- засоби ППО ‒ 1225 (0)
- літаків ‒ 427 (0)
- гелікоптерів ‒ 346 (0)
- БпЛА оперативно-тактичного рівня ‒ 69632 (+390)
- крилаті ракети ‒ 3859 (0)
- кораблі / катери ‒ 28 (0)
- підводні човни ‒ 1 (0)
- автомобільної техніки та автоцистерн ‒ 64188 (+145)
- спеціальна техніка ‒ 3977 (0)
Дані уточнюються.
Нагадаємо
Україна підтримує заклик віцепрем'єр-міністра Італії Антоніо Таяні до Олімпійського перемир'я з росією, заявляючи про готовність до нього хоч завтра, не чекаючи Олімпіади. Речник МЗС Георгій Тихий зазначив, що росія раніше починала війни під час Олімпійського перемир'я.
