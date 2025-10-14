Мінус 1200 солдатів та 390 БпЛА: Генштаб розповів про втрати ворога за добу

За добу 13 жовтня російські війська втратили на війні з Україною 1200 солдатів та 390 БпЛА. Про це інформує УНН із посиланням на дані Генштабу Збройних сил України.

Деталі

Зазначається, що загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 14.10.25 орієнтовно становлять:

особового складу ‒ 1125150 (+1200) осіб ліквідовано

танків ‒ 11256 (+5)

бойових броньованих машин ‒ 23345 (0)

артилерійських систем ‒ 33628 (+29)

РСЗВ ‒ 1520 (0)

засоби ППО ‒ 1225 (0)

літаків ‒ 427 (0)

гелікоптерів ‒ 346 (0)

БпЛА оперативно-тактичного рівня ‒ 69632 (+390)

крилаті ракети ‒ 3859 (0)

кораблі / катери ‒ 28 (0)

підводні човни ‒ 1 (0)

автомобільної техніки та автоцистерн ‒ 64188 (+145)

спеціальна техніка ‒ 3977 (0)

Дані уточнюються.

