13 жовтня, 19:08 • 15885 перегляди
Зустріч у форматі "Рамштайн" і Рада Україна-НАТО: дата і розклад
13 жовтня, 18:46 • 27954 перегляди
Зеленський підтвердив зустріч із Трампом у Вашингтоні: що ще у програмі візиту
Ексклюзив
13 жовтня, 16:59 • 23933 перегляди
Довічне за вбивство і згвалтування дітей: нардеп Неклюдов підтримав ініціативу Генпрокурора і обіцяє переконувати у її правильності колег
13 жовтня, 16:31 • 28392 перегляди
20-річний українець постраждав унаслідок зіткнення поїздів у Словаччині - МЗС
13 жовтня, 15:26 • 24990 перегляди
Зеленський: для захисту від дронів будуть сформовані додаткові гелікоптерні групи
13 жовтня, 14:34 • 19374 перегляди
Трамп прийме Зеленського у Вашингтоні 17 жовтня – FT
Ексклюзив
13 жовтня, 14:15 • 17355 перегляди
Експерт пояснив, у яких випадках можна розглядати кетамінову терапію та чи застосовують її в УкраїніPhoto
13 жовтня, 13:46 • 13031 перегляди
Тільки довічне: Генпрокурор закликав правоохоронний комітет посилити покарання для тих, хто позбавляє життя або ґвалтує дітейVideo
13 жовтня, 12:44 • 13846 перегляди
Трамп після Гази планує зосередитися на вирішенні війни в Україні, а потім - на мирній угоді з Іраном
13 жовтня, 12:37 • 13582 перегляди
Інформація про початок опалювального сезону з 1 листопада невірна - Мінрозвитку
Мінус 1200 солдатів та 390 БпЛА: Генштаб розповів про втрати ворога за добу

Київ • УНН

 • 152 перегляди

За добу 13 жовтня російські війська втратили 1200 солдатів та 390 БпЛА. Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 14.10.25 включають понад 1,1 мільйона особового складу та майже 70 тисяч БпЛА.

Мінус 1200 солдатів та 390 БпЛА: Генштаб розповів про втрати ворога за добу

За добу 13 жовтня російські війська втратили на війні з Україною 1200 солдатів та 390 БпЛА. Про це інформує УНН із посиланням на дані Генштабу Збройних сил України.

Деталі

Зазначається, що загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 14.10.25 орієнтовно становлять:

  • особового складу ‒ 1125150 (+1200) осіб ліквідовано
    • танків ‒ 11256 (+5)
      • бойових броньованих машин ‒ 23345 (0)
        • артилерійських систем ‒ 33628 (+29)
          • РСЗВ ‒ 1520 (0)
            • засоби ППО ‒ 1225 (0)
              • літаків ‒ 427 (0)
                • гелікоптерів ‒ 346 (0)
                  • БпЛА оперативно-тактичного рівня ‒ 69632 (+390)
                    • крилаті ракети ‒ 3859 (0)
                      • кораблі / катери ‒ 28 (0)
                        • підводні човни ‒ 1 (0)
                          • автомобільної техніки та автоцистерн ‒ 64188 (+145)
                            • спеціальна техніка ‒ 3977 (0)

                              Дані уточнюються.

                              Нагадаємо

                              Україна підтримує заклик віцепрем'єр-міністра Італії Антоніо Таяні до Олімпійського перемир'я з росією, заявляючи про готовність до нього хоч завтра, не чекаючи Олімпіади. Речник МЗС Георгій Тихий зазначив, що росія раніше починала війни під час Олімпійського перемир'я.

                              Завершення війни в Україні буде складнішим, ніж на Близькому Сході - Трамп07.10.25, 20:45 • 3677 переглядiв

