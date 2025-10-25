Від початку доби на фронті відбулося 101 боєзіткнення: половина атак рф була на Покровському напрямку

$41.900.00
11:59
Опалювальний сезон в Україні може початися вже найближчими днями - Міненерго
Ексклюзив
10:22
Перехід на "зимовий час": психологиня дала поради, як допомогти організму адаптуватися
08:59
Підрив людей на вокзалі в Овручі: провадження відкрили за трьома статтями
Ексклюзив
25 жовтня, 08:45
Час внутрішньої рівноваги серед зовнішніх бур: астропрогноз на тиждень 27 жовтня – 2 листопада
25 жовтня, 06:30
Трамп анонсував обговорення війни рф проти України з Сі Цзіньпіном: хоче допомоги Пекіна
25 жовтня, 03:58
Україну накриє хмарна погода з дощами, на півдні до +17°Photo
24 жовтня, 17:15
В суботу Україну чекає ще один день із графіками відключень: скільки черг буде без "світла"Video
24 жовтня, 16:33
Британія надасть Україні 5 тисяч нових ракет, посилюючи підтримку перед зимою - прем’єр Стармер
24 жовтня, 15:19
Голова ВР заявив, що проєкт нового правопису української мови розглянуть до кінця року
Ексклюзив
24 жовтня, 14:29
російські модернізовані КАБи: оновлені бомби із реактивним двигуном поки не дістають до Києва, але загроза зростає – військовий експерт
Погода
+8°
4.1м/с
82%
742мм
Посланець путіна у США похвалив Зеленського і заявив про "близькість до дипломатичного вирішення" питання війни в Україні
25 жовтня, 05:25
Остін Батлер веде переговори про новий фільм: що це буде
25 жовтня, 06:14
Трамп планує назвати нову бальну залу Білого дому на свою честь - ЗМІ
25 жовтня, 07:29
У Києві після нічної атаки рф балістикою залучили вертоліт: нові кадри наслідків
25 жовтня, 07:41
Нові правила відстрочок від мобілізації з 1 листопада: що треба знати
09:55
Нові правила відстрочок від мобілізації з 1 листопада: що треба знати
09:55
Час внутрішньої рівноваги серед зовнішніх бур: астропрогноз на тиждень 27 жовтня – 2 листопада
Ексклюзив
25 жовтня, 08:45
Юристи помітили порушення підслідності у "справі адвокатів", яких прослуховувало НАБУ
24 жовтня, 16:47
Можуть сідати на автобани та нести ракету Meteor: авіаексперт пояснив особливість літаків Gripen
Ексклюзив
24 жовтня, 12:47
Як любов до "руського міра" обʼєднала нардепа-хабарника Одарченка і кандидата на посаду ректора Державного біотехнологічного університету
24 жовтня, 11:40
Дональд Трамп
Сі Цзіньпін
Володимир Зеленський
Кирило Буданов
Віталій Кличко
Україна
Сполучені Штати Америки
Державний кордон України
Китай
Львівська область
"Фейкові новини": Трамп запевняє, що не планує називати бальну залу у Білому домі на свою честь
11:20
Трамп планує назвати нову бальну залу Білого дому на свою честь - ЗМІ
25 жовтня, 07:29
Остін Батлер веде переговори про новий фільм: що це буде
25 жовтня, 06:14
Спадкоємці Астрід Ліндгрен судяться з хорватським виробником напоїв "Pipi"
24 жовтня, 14:55
Король Норвегії Гаральд пожартував про скандальний фільм Netflix за участі його дочки: "Може, зробимо продовження"
24 жовтня, 12:41
Техніка
Золото
Опалення
MIM-104 Patriot
Фільм

Від початку доби на фронті відбулося 101 боєзіткнення: половина атак рф була на Покровському напрямку

Київ • УНН

 25 жовтня

25 жовтня на фронті відбулося 101 бойове зіткнення, з яких 39 атак відбито на Покровському напрямку. Прикордонні населені пункти Сумщини обстріляні з території рф.

Від початку доби на фронті відбулося 101 боєзіткнення: половина атак рф була на Покровському напрямку

Від початку доби суботи, 25 жовтня, на російсько-українському фронті відбулось 101 бойове зіткнення. Сили оборони відбили 39 ворожих атак на Покровському напрямку, ще 10 боїв триває. Про це йдеться у зведенні Генерального штабу ЗСУ станом на 16:00, пише УНН.

Від артилерійських обстрілів з території російської федерації страждають прикордонні населені пункти, зокрема Бобилівка, Кучерівка Сумської області

- йдеться у повідомленні.

Дві атаки ворога відбивали українські захисники на Північно-Слобожанському і Курському напрямках. Також противник завдав трьох авіаударів, скинув шість КАБ, здійснив 37 обстрілів, зокрема один — із реактивної системи залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку ворог чотири рази атакував позиції українських захисників в районі Вовчанська та в бік Колодязного й Дворічанського, бойові зіткнення тривають.

На Куп’янському напрямку відбулося п’ять боєзіткнень, окупанти намагалися просуватися у бік Піщаного та Богуславки. Одне боєзіткнення досі триває.

На Лиманському напрямку загарбницька армія атакувала п’ять разів поблизу населених пунктів Греківка, Середнє, Новоселівка, Зарічне та в напрямку Дробишевого. Сили оборони стійко тримають оборону, одну атаку вже відбито, чотири ще тривають.

На Слов’янському напрямку ворог намагається прорватися в районі Ямполя, триває бій.

На Краматорському напрямку противник наступальних дій не проводив.

На Костянтинівському напрямку сьогодні загарбник 15 разів намагався йти вперед у районах Олександро-Шультиного, Плещіївки, Щербинівки, Русиного Яру та у бік Костянтинівки й Софіївки. Вісім боєзіткнень тривають до цього часу.

4 з 9 російських балістичних ракет та 50 з 62 дронів знешкоджено над Україною
25.10.25, 09:10

На Покровському напрямку з початку доби окупанти здійснили 49 спроб потіснити українських захисників із займаних позицій у районах населених пунктів Шахове, Маяк, Родинське, Мирноград, Новоекономічне, Червоний Лиман, Промінь, Балаган, Новопавлівка, Лисівка, Покровськ, Котлине, Удачне, Молодецьке, Новомиколаївка, Філія, Дачне.  Сили оборони стримують натиск противника та відбили 39 атак.

Сьогодні на Олександрівському напрямку противник 11 разів атакував поблизу населених пунктів Соснівка, Олексіївка, Нововасилівське, Новогригорівка, Павлівка, Злагода. На даний час триває одне боєзіткнення.

На Гуляйпільському напрямку наші захисники відбили дві атаки ворога в районі Малинівки.

На Оріхівському напрямку українські захисники відбили п’ять атак ворожих підрозділів поблизу Степового, Кам’янського та Степногірська. Авіація противника завдала авіаудару в районі Павлівки.

На Придніпровському напрямку окупанти двічі намагалися просунутись в районі Антонівського моста, один бій ще триває.

На інших напрямках фронту суттєвих змін ситуації не зафіксовано.

Підрозділи 82-ї бригади ДШВ звільнили село Сухецьке на Донеччині
25.10.25, 15:59

Ольга Розгон

Війна в Україні
Воєнний стан
Війна в Україні
Сутички
Державний кордон України
Вовчанськ
Покровськ
Сумська область
Генеральний штаб Збройних сил України
Мирноград
Степногірськ
Кам'янське
Україна
Костянтинівка