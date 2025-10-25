С начала суток на фронте произошло 101 боестолкновение: половина атак рф была на Покровском направлении

С начала суток субботы, 25 октября, на российско-украинском фронте произошло 101 боевое столкновение. Силы обороны отбили 39 вражеских атак на Покровском направлении, еще 10 боев продолжаются. Об этом говорится в сводке Генерального штаба ВСУ по состоянию на 16:00, пишет УНН.

От артиллерийских обстрелов с территории российской федерации страдают приграничные населенные пункты, в частности Бобылевка, Кучеровка Сумской области - говорится в сообщении.

Две атаки врага отбивали украинские защитники на Северо-Слобожанском и Курском направлениях. Также противник нанес три авиаудара, сбросил шесть КАБ, совершил 37 обстрелов, в том числе один — из реактивной системы залпового огня.

На Южно-Слобожанском направлении враг четыре раза атаковал позиции украинских защитников в районе Волчанска и в сторону Колодязного и Двуречанского, боевые столкновения продолжаются.

На Купянском направлении произошло пять боестолкновений, оккупанты пытались продвигаться в сторону Песчаного и Богуславки. Одно боестолкновение до сих пор продолжается.

На Лиманском направлении захватническая армия атаковала пять раз вблизи населенных пунктов Грековка, Среднее, Новоселовка, Заречное и в направлении Дробышево. Силы обороны стойко держат оборону, одна атака уже отбита, четыре еще продолжаются.

На Славянском направлении враг пытается прорваться в районе Ямполя, продолжается бой.

На Краматорском направлении противник наступательных действий не проводил.

На Константиновском направлении сегодня захватчик 15 раз пытался идти вперед в районах Александро-Шультино, Плещеевки, Щербиновки, Русиного Яра и в сторону Константиновки и Софиевки. Восемь боестолкновений продолжаются до сих пор.

На Покровском направлении с начала суток оккупанты совершили 49 попыток потеснить украинских защитников с занимаемых позиций в районах населенных пунктов Шахово, Маяк, Родинское, Мирноград, Новоекономическое, Красный Лиман, Проминь, Балаган, Новопавловка, Лисовка, Покровск, Котлино, Удачное, Молодецкое, Новониколаевка, Филиа, Дачное. Силы обороны сдерживают натиск противника и отбили 39 атак.

Сегодня на Александровском направлении противник 11 раз атаковал вблизи населенных пунктов Сосновка, Алексеевка, Нововасильевское, Новогригорьевка, Павловка, Злагода. В настоящее время продолжается одно боестолкновение.

На Гуляйпольском направлении наши защитники отбили две атаки врага в районе Малиновки.

На Ореховском направлении украинские защитники отбили пять атак вражеских подразделений вблизи Степного, Каменского и Степногорска. Авиация противника нанесла авиаудар в районе Павловки.

На Приднепровском направлении оккупанты дважды пытались продвинуться в районе Антоновского моста, один бой еще продолжается.

На других направлениях фронта существенных изменений ситуации не зафиксировано.

