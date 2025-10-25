С начала суток на фронте произошло 101 боестолкновение: половина атак рф была на Покровском направлении

$41.900.00
48.550.00
ukenru
11:59 • 6700 просмотра
Отопительный сезон в Украине может начаться уже в ближайшие дни - Минэнерго
Эксклюзив
10:22 • 13404 просмотра
Переход на "зимнее время": психолог дала советы, как помочь организму адаптироваться
08:59 • 15375 просмотра
Подрыв людей на вокзале в Овруче: производство открыли по трем статьям
Эксклюзив
25 октября, 08:45 • 21524 просмотра
Время внутреннего равновесия среди внешних бурь: астропрогноз на неделю 27 октября – 2 ноября
25 октября, 06:30 • 16703 просмотра
Трамп анонсировал обсуждение войны рф против Украины с Си Цзиньпином: хочет помощи Пекина
25 октября, 03:58 • 17581 просмотра
Украину накроет облачная погода с дождями, на юге до +17°Photo
24 октября, 17:15 • 31691 просмотра
В субботу Украину ждет еще один день с графиками отключений: сколько очередей будет без "света"Video
24 октября, 16:33 • 48403 просмотра
Великобритания предоставит Украине 5 тысяч новых ракет, усиливая поддержку перед зимой - премьер Стармер
24 октября, 15:19 • 37275 просмотра
Глава ВР заявил, что проект нового правописания украинского языка рассмотрят до конца года
Эксклюзив
24 октября, 14:29 • 38535 просмотра
российские модернизированные КАБы: обновленные бомбы с реактивным двигателем пока не долетают до Киева, но угроза растет – военный эксперт
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+8°
4.1м/с
82%
742мм
Популярные новости
Посланник путина в США похвалил Зеленского и заявил о "близости к дипломатическому решению" вопроса войны в Украине25 октября, 05:25 • 7664 просмотра
Остин Батлер ведет переговоры о новом фильме: что это будет25 октября, 06:14 • 17069 просмотра
Трамп планирует назвать новый бальный зал Белого дома в свою честь - СМИ25 октября, 07:29 • 13903 просмотра
В Киеве после ночной атаки рф баллистикой задействовали вертолет: новые кадры последствийPhoto25 октября, 07:41 • 11241 просмотра
Новые правила отсрочек от мобилизации с 1 ноября: что нужно знать09:55 • 13888 просмотра
публикации
Новые правила отсрочек от мобилизации с 1 ноября: что нужно знать09:55 • 13998 просмотра
Время внутреннего равновесия среди внешних бурь: астропрогноз на неделю 27 октября – 2 ноября
Эксклюзив
25 октября, 08:45 • 21538 просмотра
Юристы заметили нарушение подследственности в "деле адвокатов", которых прослушивало НАБУ24 октября, 16:47 • 34926 просмотра
Могут садиться на автобаны и нести ракету Meteor: авиаэксперт объяснил особенность самолетов Gripen
Эксклюзив
24 октября, 12:47 • 56944 просмотра
Как любовь к "русскому миру" объединила нардепа-взяточника Одарченко и кандидата на должность ректора Государственного биотехнологического университетаPhoto24 октября, 11:40 • 50788 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Си Цзиньпин
Кирилл Буданов
Виталий Кличко
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Государственная граница Украины
Китай
Львовская область
Реклама
УНН Lite
"Фейковые новости": Трамп уверяет, что не планирует называть бальный зал в Белом доме в свою честь11:20 • 3882 просмотра
Трамп планирует назвать новый бальный зал Белого дома в свою честь - СМИ25 октября, 07:29 • 14001 просмотра
Остин Батлер ведет переговоры о новом фильме: что это будет25 октября, 06:14 • 17166 просмотра
Наследники Астрид Линдгрен судятся с хорватским производителем напитков "Pipi"24 октября, 14:55 • 21265 просмотра
Король Норвегии Харальд пошутил о скандальном фильме Netflix с участием его дочери: «Может, сделаем продолжение»24 октября, 12:41 • 24328 просмотра
Актуальное
Техника
Золото
Отопление
MIM-104 Patriot
Saab JAS 39 Gripen

С начала суток на фронте произошло 101 боестолкновение: половина атак рф была на Покровском направлении

Киев • УНН

 • 1048 просмотра

25 октября на фронте произошло 101 боевое столкновение, из которых 39 атак отбито на Покровском направлении. Приграничные населенные пункты Сумщины обстреляны с территории рф.

С начала суток на фронте произошло 101 боестолкновение: половина атак рф была на Покровском направлении

С начала суток субботы, 25 октября, на российско-украинском фронте произошло 101 боевое столкновение. Силы обороны отбили 39 вражеских атак на Покровском направлении, еще 10 боев продолжаются. Об этом говорится в сводке Генерального штаба ВСУ по состоянию на 16:00, пишет УНН.

От артиллерийских обстрелов с территории российской федерации страдают приграничные населенные пункты, в частности Бобылевка, Кучеровка Сумской области

- говорится в сообщении.

Две атаки врага отбивали украинские защитники на Северо-Слобожанском и Курском направлениях. Также противник нанес три авиаудара, сбросил шесть КАБ, совершил 37 обстрелов, в том числе один — из реактивной системы залпового огня.

На Южно-Слобожанском направлении враг четыре раза атаковал позиции украинских защитников в районе Волчанска и в сторону Колодязного и Двуречанского, боевые столкновения продолжаются.

На Купянском направлении произошло пять боестолкновений, оккупанты пытались продвигаться в сторону Песчаного и Богуславки. Одно боестолкновение до сих пор продолжается.

На Лиманском направлении захватническая армия атаковала пять раз вблизи населенных пунктов Грековка, Среднее, Новоселовка, Заречное и в направлении Дробышево. Силы обороны стойко держат оборону, одна атака уже отбита, четыре еще продолжаются.

На Славянском направлении враг пытается прорваться в районе Ямполя, продолжается бой.

На Краматорском направлении противник наступательных действий не проводил.

На Константиновском направлении сегодня захватчик 15 раз пытался идти вперед в районах Александро-Шультино, Плещеевки, Щербиновки, Русиного Яра и в сторону Константиновки и Софиевки. Восемь боестолкновений продолжаются до сих пор.

4 из 9 российских баллистических ракет и 50 из 62 дронов обезврежены над Украиной25.10.25, 09:10 • 3352 просмотра

На Покровском направлении с начала суток оккупанты совершили 49 попыток потеснить украинских защитников с занимаемых позиций в районах населенных пунктов Шахово, Маяк, Родинское, Мирноград, Новоекономическое, Красный Лиман, Проминь, Балаган, Новопавловка, Лисовка, Покровск, Котлино, Удачное, Молодецкое, Новониколаевка, Филиа, Дачное.  Силы обороны сдерживают натиск противника и отбили 39 атак.

Сегодня на Александровском направлении противник 11 раз атаковал вблизи населенных пунктов Сосновка, Алексеевка, Нововасильевское, Новогригорьевка, Павловка, Злагода. В настоящее время продолжается одно боестолкновение.

На Гуляйпольском направлении наши защитники отбили две атаки врага в районе Малиновки.

На Ореховском направлении украинские защитники отбили пять атак вражеских подразделений вблизи Степного, Каменского и Степногорска. Авиация противника нанесла авиаудар в районе Павловки.

На Приднепровском направлении оккупанты дважды пытались продвинуться в районе Антоновского моста, один бой еще продолжается.

На других направлениях фронта существенных изменений ситуации не зафиксировано.

Подразделения 82-й бригады ДШВ освободили село Сухецкое в Донецкой области25.10.25, 15:59 • 1374 просмотра

Ольга Розгон

Война в Украине
Военное положение
Война в Украине
Столкновения
Государственная граница Украины
Волчанск
Покровск
Сумская область
Генеральный штаб Вооруженных сил Украины
Мирноград
Степнохирск
Каменское
Украина
Константиновка