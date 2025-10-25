Подразделения 82-й бригады ДШВ освободили село Сухецкое в Донецкой области
Киев • УНН
Подразделения 82-й отдельной десантно-штурмовой бригады освободили село Сухецкое в Донецкой области. В ходе штурма 44 оккупанта уничтожены, 8 ранены, 9 взяты в плен.
Подразделения 82-й отдельной десантно-штурмовой Буковинской бригады ДШВ ВСУ освободили населенный пункт Сухецкое в Покровском районе Донецкой области. Об этом сообщили Десантно-штурмовые войска ВСУ, пишет УНН.
Детали
Во время штурмовых действий украинские десантники вступили в ожесточенный бой с противником численностью более 60 человек.
Результат - молниеносный и бескомпромиссный:
- 44 оккупанта - уничтожены;
- 8 - ранены;
- 9 - сдались в плен.
"Наши десантники в очередной раз доказали: ДШВ — это стойкость, мощь и холодный расчет в самых горячих точках фронта. Каждый метр освобожденной земли — это шаг к победе, шаг, за который стоит отвага и кровь лучших сыновей Украины", - говорится в сообщении.
Украинские подразделения отбили штурм на Лиманщине: уничтожена бронетехника и до 20 оккупантов – Третий корпус показал видео24.10.25, 18:37 • 3998 просмотров