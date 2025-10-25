Подразделения 82-й бригады ДШВ освободили село Сухецкое в Донецкой области

Подразделения 82-й отдельной десантно-штурмовой Буковинской бригады ДШВ ВСУ освободили населенный пункт Сухецкое в Покровском районе Донецкой области. Об этом сообщили Десантно-штурмовые войска ВСУ, пишет УНН.

Детали

Во время штурмовых действий украинские десантники вступили в ожесточенный бой с противником численностью более 60 человек.

Результат - молниеносный и бескомпромиссный:

44 оккупанта - уничтожены;

8 - ранены;

9 - сдались в плен.

"Наши десантники в очередной раз доказали: ДШВ — это стойкость, мощь и холодный расчет в самых горячих точках фронта. Каждый метр освобожденной земли — это шаг к победе, шаг, за который стоит отвага и кровь лучших сыновей Украины", - говорится в сообщении.

