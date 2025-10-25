$41.900.00
48.550.00
ukenru
11:59 • 3304 просмотра
Отопительный сезон в Украине может начаться уже в ближайшие дни - Минэнерго
Эксклюзив
10:22 • 9642 просмотра
Переход на "зимнее время": психолог дала советы, как помочь организму адаптироваться
08:59 • 12848 просмотра
Подрыв людей на вокзале в Овруче: производство открыли по трем статьям
Эксклюзив
08:45 • 17568 просмотра
Время внутреннего равновесия среди внешних бурь: астропрогноз на неделю 27 октября – 2 ноября
25 октября, 06:30 • 14915 просмотра
Трамп анонсировал обсуждение войны рф против Украины с Си Цзиньпином: хочет помощи Пекина
25 октября, 03:58 • 16956 просмотра
Украину накроет облачная погода с дождями, на юге до +17°Photo
24 октября, 17:15 • 31230 просмотра
В субботу Украину ждет еще один день с графиками отключений: сколько очередей будет без "света"Video
24 октября, 16:33 • 48158 просмотра
Великобритания предоставит Украине 5 тысяч новых ракет, усиливая поддержку перед зимой - премьер Стармер
24 октября, 15:19 • 37047 просмотра
Глава ВР заявил, что проект нового правописания украинского языка рассмотрят до конца года
Эксклюзив
24 октября, 14:29 • 38419 просмотра
российские модернизированные КАБы: обновленные бомбы с реактивным двигателем пока не долетают до Киева, но угроза растет – военный эксперт
Подразделения 82-й бригады ДШВ освободили село Сухецкое в Донецкой области

Киев • УНН

 • 336 просмотра

Подразделения 82-й отдельной десантно-штурмовой бригады освободили село Сухецкое в Донецкой области. В ходе штурма 44 оккупанта уничтожены, 8 ранены, 9 взяты в плен.

Подразделения 82-й бригады ДШВ освободили село Сухецкое в Донецкой области

Подразделения 82-й отдельной десантно-штурмовой Буковинской бригады ДШВ ВСУ освободили населенный пункт Сухецкое в Покровском районе Донецкой области. Об этом сообщили Десантно-штурмовые войска ВСУ, пишет УНН.

Детали

Во время штурмовых действий украинские десантники вступили в ожесточенный бой с противником численностью более 60 человек.

Результат - молниеносный и бескомпромиссный:

  • 44 оккупанта - уничтожены;
    • 8 - ранены;
      • 9 - сдались в плен.

        "Наши десантники в очередной раз доказали: ДШВ — это стойкость, мощь и холодный расчет в самых горячих точках фронта. Каждый метр освобожденной земли — это шаг к победе, шаг, за который стоит отвага и кровь лучших сыновей Украины", - говорится в сообщении.

        Украинские подразделения отбили штурм на Лиманщине: уничтожена бронетехника и до 20 оккупантов – Третий корпус показал видео24.10.25, 18:37 • 3998 просмотров

        Ольга Розгон

        Война в Украине
        Военное положение
        Война в Украине
        Столкновения
        Донецкая область
        Вооруженные силы Украины
        Украина