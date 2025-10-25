Підрозділи 82-ї бригади ДШВ звільнили село Сухецьке на Донеччині
Київ • УНН
Підрозділи 82-ї окремої десантно-штурмової бригади звільнили село Сухецьке на Донеччині. В ході штурму 44 окупантів знищено, 8 поранено, 9 взято в полон.
Підрозділи 82-ї окремої десантно-штурмової Буковинської бригади ДШВ ЗСУ звільнили населений пункт Сухецьке в Покровському районі Донецької області. Про це повідомили Десантно-штурмові війська ЗСУ, пише УНН.
Деталі
Під час штурмових дій українські десантники вступили в запеклий бій із противником чисельністю понад 60 осіб.
Результат - блискавичний і безкомпромісний:
- 44 окупанти - знищені;
- 8 - поранені;
- 9 - здалися в полон.
"Наші десантники вкотре довели: ДШВ — це стійкість, міць і холодний розрахунок у найгарячіших точках фронту. Кожен метр звільненої землі — це крок до перемоги, крок, за який стоїть відвага і кров найкращих синів України", - йдеться у повідомленні.
