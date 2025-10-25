Підрозділи 82-ї бригади ДШВ звільнили село Сухецьке на Донеччині

Підрозділи 82-ї окремої десантно-штурмової Буковинської бригади ДШВ ЗСУ звільнили населений пункт Сухецьке в Покровському районі Донецької області. Про це повідомили Десантно-штурмові війська ЗСУ, пише УНН.

Деталі

Під час штурмових дій українські десантники вступили в запеклий бій із противником чисельністю понад 60 осіб.

Результат - блискавичний і безкомпромісний:

44 окупанти - знищені;

8 - поранені;

9 - здалися в полон.

"Наші десантники вкотре довели: ДШВ — це стійкість, міць і холодний розрахунок у найгарячіших точках фронту. Кожен метр звільненої землі — це крок до перемоги, крок, за який стоїть відвага і кров найкращих синів України", - йдеться у повідомленні.

