Підрозділи 82-ї бригади ДШВ звільнили село Сухецьке на Донеччині

11:59 • 3300 перегляди
Опалювальний сезон в Україні може початися вже найближчими днями - Міненерго
Ексклюзив
10:22 • 9638 перегляди
Перехід на "зимовий час": психологиня дала поради, як допомогти організму адаптуватися
08:59 • 12846 перегляди
Підрив людей на вокзалі в Овручі: провадження відкрили за трьома статтями
Ексклюзив
08:45 • 17567 перегляди
Час внутрішньої рівноваги серед зовнішніх бур: астропрогноз на тиждень 27 жовтня – 2 листопада
25 жовтня, 06:30 • 14914 перегляди
Трамп анонсував обговорення війни рф проти України з Сі Цзіньпіном: хоче допомоги Пекіна
25 жовтня, 03:58 • 16956 перегляди
Україну накриє хмарна погода з дощами, на півдні до +17°Photo
24 жовтня, 17:15 • 31230 перегляди
В суботу Україну чекає ще один день із графіками відключень: скільки черг буде без "світла"Video
24 жовтня, 16:33 • 48158 перегляди
Британія надасть Україні 5 тисяч нових ракет, посилюючи підтримку перед зимою - прем’єр Стармер
24 жовтня, 15:19 • 37047 перегляди
Голова ВР заявив, що проєкт нового правопису української мови розглянуть до кінця року
Ексклюзив
24 жовтня, 14:29 • 38419 перегляди
російські модернізовані КАБи: оновлені бомби із реактивним двигуном поки не дістають до Києва, але загроза зростає – військовий експерт
Посланець путіна у США похвалив Зеленського і заявив про "близькість до дипломатичного вирішення" питання війни в Україні25 жовтня, 05:25
Остін Батлер веде переговори про новий фільм: що це буде25 жовтня, 06:14
Трамп планує назвати нову бальну залу Білого дому на свою честь - ЗМІ07:29
У Києві після нічної атаки рф балістикою залучили вертоліт: нові кадри наслідківPhoto07:41
Нові правила відстрочок від мобілізації з 1 листопада: що треба знати09:55
Нові правила відстрочок від мобілізації з 1 листопада: що треба знати09:55
Час внутрішньої рівноваги серед зовнішніх бур: астропрогноз на тиждень 27 жовтня – 2 листопада
Ексклюзив
08:45 • 17562 перегляди
Юристи помітили порушення підслідності у "справі адвокатів", яких прослуховувало НАБУ 24 жовтня, 16:47
Можуть сідати на автобани та нести ракету Meteor: авіаексперт пояснив особливість літаків Gripen
Ексклюзив
24 жовтня, 12:47 • 55647 перегляди
Як любов до "руського міра" обʼєднала нардепа-хабарника Одарченка і кандидата на посаду ректора Державного біотехнологічного університетуPhoto24 жовтня, 11:40
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Сі Цзіньпін
Кирило Буданов
Віталій Кличко
Україна
Сполучені Штати Америки
Білий дім
Китай
Малайзія
"Фейкові новини": Трамп запевняє, що не планує називати бальну залу у Білому домі на свою честь 11:20
Трамп планує назвати нову бальну залу Білого дому на свою честь - ЗМІ07:29
Остін Батлер веде переговори про новий фільм: що це буде25 жовтня, 06:14
Спадкоємці Астрід Ліндгрен судяться з хорватським виробником напоїв "Pipi" 24 жовтня, 14:55
Король Норвегії Гаральд пожартував про скандальний фільм Netflix за участі його дочки: "Може, зробимо продовження"24 жовтня, 12:41
Техніка
Опалення
MIM-104 Patriot
Фільм
Золото

Підрозділи 82-ї бригади ДШВ звільнили село Сухецьке на Донеччині

Київ • УНН

 • 350 перегляди

Підрозділи 82-ї окремої десантно-штурмової бригади звільнили село Сухецьке на Донеччині. В ході штурму 44 окупантів знищено, 8 поранено, 9 взято в полон.

Підрозділи 82-ї бригади ДШВ звільнили село Сухецьке на Донеччині

Підрозділи  82-ї окремої десантно-штурмової Буковинської бригади ДШВ ЗСУ звільнили населений пункт Сухецьке в Покровському районі Донецької області. Про це повідомили Десантно-штурмові війська ЗСУ, пише УНН.

Деталі

Під час штурмових дій українські десантники вступили в запеклий бій із противником чисельністю понад 60 осіб.

Результат - блискавичний і безкомпромісний:

  • 44 окупанти - знищені;
    • 8 - поранені;
      • 9 - здалися в полон.

        "Наші десантники вкотре довели: ДШВ — це стійкість, міць і холодний розрахунок у найгарячіших точках фронту. Кожен метр звільненої землі — це крок до перемоги, крок, за який стоїть відвага і кров найкращих синів України", - йдеться у повідомленні.

        Українські підрозділи відбили штурм на Лиманщині: знищено бронетехніку та до 20 окупантів – Третій корпус показав відео24.10.25, 18:37

        Ольга Розгон

        Війна в Україні
        Воєнний стан
        Війна в Україні
        Сутички
        Донецька область
        Збройні сили України
        Україна