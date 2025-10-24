Українські підрозділи відбили штурм на Лиманщині: знищено бронетехніку та до 20 окупантів – Третій корпус показав відео
Київ • УНН
Третій армійський корпус України успішно відбив механізований штурм російських військ на Лиманщині. Знищено бронетехніку, танк і до 20 солдатів противника за допомогою артилерії та дронів.
Третій армійський корпус України успішно відбив механізований штурм російських військ на Лиманщині, знищивши бронетехніку, танк і до 20 солдатів противника за допомогою артилерії та дронів. Результати бойової роботи українські військовослужбовці показали на відео в Телеграм, пише УНН.
Деталі
Підрозділи Третього армійського корпусу ліквідували всю механізовану колону противника, яка намагалася прорватися до українських позицій у районі населеного пункту Ставки на Донеччині. За повідомленням корпусу у Telegram, ефективна взаємодія артилерії та дронів дозволила знищити бронетранспортери та танк окупантів.
За даними звіту, артилерія накрила колону відразу, один БТР підірвався на мінному загородженні, а решту техніки добивали дрони FPV. Ворожа піхота зазнала значних втрат, а залишки живої сили знищили важкі бомбери. Спроба прориву лінії оборони Третього корпусу повністю провалилася.
У операції брали участь бійці 63-ї та 60-ї окремих механізованих бригад, батальйон "Paskuda" з ПБС "KRAKEN 1654", за підтримки артилерії суміжної 45-ї окремої артилерійської бригади. Загальні втрати окупантів – до 20 осіб, а вся бронетехніка противника знищена або виведена з ладу.
Кадри з місця бою показують повну марність атаки російських військ і ефективність методів ведення оборони українськими підрозділами.
