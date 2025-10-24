$41.900.14
15:19 • 5142 перегляди
Голова ВР заявив, що проєкт нового правопису української мови розглянуть до кінця року
Ексклюзив
14:29 • 12027 перегляди
російські модернізовані КАБи: оновлені бомби із реактивним двигуном поки не дістають до Києва, але загроза зростає – військовий експерт
12:52 • 12907 перегляди
Найнижчий рівень вакцинації з 2017 року: ВООЗ попереджає про небезпеку поліомієліту в Європі та Азії
Ексклюзив
12:47 • 26994 перегляди
Можуть сідати на автобани та нести ракету Meteor: авіаексперт пояснив особливість літаків Gripen
12:17 • 21691 перегляди
Втрати КНДР у війні проти України: розвідка Британії озвучила цифруPhoto
12:13 • 18621 перегляди
Україну в суботу накриють дощі та грози: оголошено I рівень небезпеки
24 жовтня, 07:57 • 26915 перегляди
Графіки відключень охопили 12 областей, рф атакувала енергетику в трьох регіонах
Ексклюзив
24 жовтня, 06:00 • 67684 перегляди
Скандал у США через матча-лате: чи справді популярний напій провокує анемію
24 жовтня, 05:49 • 27148 перегляди
Трамп тисне на путіна і Зеленського для припинення війни - посол США при НАТО
24 жовтня, 00:17 • 20452 перегляди
ЄС переніс ухвалення рішення щодо фінансування України на грудень - Кошта
Можуть сідати на автобани та нести ракету Meteor: авіаексперт пояснив особливість літаків Gripen
Ексклюзив
12:47 • 26994 перегляди
Як любов до "руського міра" обʼєднала нардепа-хабарника Одарченка і кандидата на посаду ректора Державного біотехнологічного університетуPhoto11:40 • 23140 перегляди
Топ неймовірно смачних рецептів для затишного осіннього обідуPhoto11:32 • 23405 перегляди
Скандал у США через матча-лате: чи справді популярний напій провокує анемію
Ексклюзив
24 жовтня, 06:00 • 67684 перегляди
Як здивувати гостей на Гелловін: п’ять рецептів для моторошно смачного вечораPhoto23 жовтня, 14:10 • 63988 перегляди
Українські підрозділи відбили штурм на Лиманщині: знищено бронетехніку та до 20 окупантів – Третій корпус показав відео

Київ • УНН

 • 1498 перегляди

Третій армійський корпус України успішно відбив механізований штурм російських військ на Лиманщині. Знищено бронетехніку, танк і до 20 солдатів противника за допомогою артилерії та дронів.

Українські підрозділи відбили штурм на Лиманщині: знищено бронетехніку та до 20 окупантів – Третій корпус показав відео

Третій армійський корпус України успішно відбив механізований штурм російських військ на Лиманщині, знищивши бронетехніку, танк і до 20 солдатів противника за допомогою артилерії та дронів. Результати бойової роботи українські військовослужбовці показали на відео в Телеграм, пише УНН.

Деталі

Підрозділи Третього армійського корпусу ліквідували всю механізовану колону противника, яка намагалася прорватися до українських позицій у районі населеного пункту Ставки на Донеччині. За повідомленням корпусу у Telegram, ефективна взаємодія артилерії та дронів дозволила знищити бронетранспортери та танк окупантів.

За даними звіту, артилерія накрила колону відразу, один БТР підірвався на мінному загородженні, а решту техніки добивали дрони FPV. Ворожа піхота зазнала значних втрат, а залишки живої сили знищили важкі бомбери. Спроба прориву лінії оборони Третього корпусу повністю провалилася.

ССО провели успішний рейд на Донеччині: зайшли ворогу в тил та ліквідували окупантів23.10.25, 18:31 • 4940 переглядiв

У операції брали участь бійці 63-ї та 60-ї окремих механізованих бригад, батальйон "Paskuda" з ПБС "KRAKEN 1654", за підтримки артилерії суміжної 45-ї окремої артилерійської бригади. Загальні втрати окупантів – до 20 осіб, а вся бронетехніка противника знищена або виведена з ладу.

Кадри з місця бою показують повну марність атаки російських військ і ефективність методів ведення оборони українськими підрозділами.

425 ОШП "Скеля" зачистив Торське на Донеччині: ліквідовано близько 100 окупантів24.10.25, 15:39 • 2262 перегляди

Степан Гафтко

Війна в Україні
Техніка
Війна в Україні
Сутички
Донецька область
Україна