ССО провели успішний рейд на Донеччині: зайшли ворогу в тил та ліквідували окупантів
Київ • УНН
Оператори 8-го полку Сил спеціальних операцій ЗСУ успішно здійснили бойові дії на Донеччині, проникнувши в тил військ противника. Українські спецпризначенці знищили трьох росіян та захопили засоби зв’язку, навігацію й документи.
Оператори 8-го полку Сил спеціальних операцій ЗСУ успішно здійснили бойові дії на Донеччині, проникнувши в тил військ противника. Українські спецпризначенці зайшли до ворога "зі спини", знищили трьох росіян та захопили засоби зв’язку, навігацію й документи, забезпечивши сприятливі умови для суміжних підрозділів. Спецпризначенці показали відео своєї роботи, пише УНН.
Деталі
Сили Спеціальних Операцій ЗС України повідомили про результати успішних спеціальних дій, проведених операторами 8-го полку на Донецькому напрямку.
Група ССО отримала завдання вийти за межі передових позицій, здійснити розвідку в тилу противника та провести прямі дії. Від виконання цієї місії залежав подальший успіх суміжних українських підрозділів у відновленні позицій.
Спецпризначенці виконали завдання, несподівано зайшовши до ворога зі спини. Результатом операції стало: знищення трьох російських військовослужбовців, а також захоплення засобів зв’язку, документів та навігаційних пристроїв противника. Покращена загальна ситуативна обізнаність на ділянці фронту.
Група ССО успішно виконала поставлене завдання, забезпечивши необхідні умови для реалізації загального оперативного замислу. Спецпризначенці також продемонстрували ефектне відео своєї роботи.
Українські військові відбили масштабний штурм окупантів на Оріхівському напрямку та показали відео21.10.25, 19:39 • 3830 переглядiв