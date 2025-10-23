ССО провели успішний рейд на Донеччині: зайшли ворогу в тил та ліквідували окупантів

$41.760.01
48.370.10
ukenru
Ексклюзив
14:19 • 8850 перегляди
Введення санкцій проти "роснефть" та "лукойл": експерт пояснив, як це вплине на світовий ринок нафти
12:16 • 21527 перегляди
Трамп зробить важливу заяву о 22:00 за київським часом - Білий дімPhoto
11:30 • 23283 перегляди
Україну вже завтра чекає зміна погоди: синоптик прогнозує помірні дощі та штормовий вітер
11:05 • 22832 перегляди
НБУ зберіг облікову ставку у 15,5%: пояснює підтримкою валютного ринку і заощаджень на тлі ризиків інфляції
23 жовтня, 10:56 • 35839 перегляди
Фінансова діра в Державному біотехнологічному університеті: як корупційні схеми Кудряшова знищують один із провідних аграрних вишів України
23 жовтня, 10:10 • 32430 перегляди
Компанія з “російським слідом” досі контролює ремонтну документацію українських вертольотів. Чому уряд не завершує розслідування щодо Більчука?
Ексклюзив
23 жовтня, 09:45 • 28666 перегляди
Не літом єдиним: куди українці можуть поїхати у відпустку восени Photo
Ексклюзив
23 жовтня, 09:30 • 12626 перегляди
Суд вже третій місяць не може розглянути скаргу на закриття справи проти головного юриста НБУ Зими: юрист назвав причиниPhoto
23 жовтня, 07:25 • 15066 перегляди
Ховають в його улюбленій кепці: в Києві прощаються із лідером гурту Green GreyPhoto
23 жовтня, 07:22 • 16548 перегляди
ЗАЕС вивели з найдовшого блекауту, її знову під'єднали до української енергосистеми - міністр
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+12°
3.9м/с
70%
745мм
Популярнi новини
З'явились нові кадри зі звільнення села Кучерів Яр на Добропільському напрямкуPhotoVideo23 жовтня, 07:53 • 21267 перегляди
Кім Кардаш’ян відсвяткувала 45-річчя у Лондоні у двох сміливих образах: фотоPhoto12:24 • 19468 перегляди
У російському Ставрополі "гучно" ліквідували щонайменше трьох російських десантників - ГУРVideo13:02 • 5934 перегляди
Кейт Бланшетт отримає премію "Icon Award" на фестивалі Camerimage: деталі13:31 • 5950 перегляди
Як здивувати гостей на Гелловін: п’ять рецептів для моторошно смачного вечораPhoto14:10 • 11200 перегляди
Публікації
Як здивувати гостей на Гелловін: п’ять рецептів для моторошно смачного вечораPhoto14:10 • 11283 перегляди
Фінансова діра в Державному біотехнологічному університеті: як корупційні схеми Кудряшова знищують один із провідних аграрних вишів України23 жовтня, 10:56 • 35841 перегляди
Компанія з “російським слідом” досі контролює ремонтну документацію українських вертольотів. Чому уряд не завершує розслідування щодо Більчука?23 жовтня, 10:10 • 32432 перегляди
Не літом єдиним: куди українці можуть поїхати у відпустку восени Photo
Ексклюзив
23 жовтня, 09:45 • 28667 перегляди
"Шахтар" - "Легія", "Самсунспор" - "Динамо": анонс другого туру Ліги конференційPhoto23 жовтня, 07:21 • 36228 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Емманюель Макрон
Сі Цзіньпін
Барт Де Вевер
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Китай
Польща
Білий дім
Реклама
УНН Lite
"Не розганяйте зраду, де її нема": Анна Трінчер потрапила у скандал через російськомовну книгуPhotoVideo15:24 • 3272 перегляди
Кейт Бланшетт отримає премію "Icon Award" на фестивалі Camerimage: деталі13:31 • 6090 перегляди
Кім Кардаш’ян відсвяткувала 45-річчя у Лондоні у двох сміливих образах: фотоPhoto12:24 • 19535 перегляди
Джейкоб Елорді зробив натяк на сюжетну лінію третього сезону "Ейфорії": що сказавVideo22 жовтня, 13:53 • 35725 перегляди
Дженніфер Лопес витрачає статки на чаклунство, щоб повернути Бена Аффлека - ЗМІ21 жовтня, 16:48 • 55395 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
Фільм
Дипломатка
Серіали

ССО провели успішний рейд на Донеччині: зайшли ворогу в тил та ліквідували окупантів

Київ • УНН

 • 1770 перегляди

Оператори 8-го полку Сил спеціальних операцій ЗСУ успішно здійснили бойові дії на Донеччині, проникнувши в тил військ противника. Українські спецпризначенці знищили трьох росіян та захопили засоби зв’язку, навігацію й документи.

ССО провели успішний рейд на Донеччині: зайшли ворогу в тил та ліквідували окупантів

Оператори 8-го полку Сил спеціальних операцій ЗСУ успішно здійснили бойові дії на Донеччині, проникнувши в тил військ противника. Українські спецпризначенці зайшли до ворога "зі спини", знищили трьох росіян та захопили засоби зв’язку, навігацію й документи, забезпечивши сприятливі умови для суміжних підрозділів. Спецпризначенці показали відео своєї роботи, пише УНН.

Деталі

Сили Спеціальних Операцій ЗС України повідомили про результати успішних спеціальних дій, проведених операторами 8-го полку на Донецькому напрямку.

Група ССО отримала завдання вийти за межі передових позицій, здійснити розвідку в тилу противника та провести прямі дії. Від виконання цієї місії залежав подальший успіх суміжних українських підрозділів у відновленні позицій.

Спецпризначенці виконали завдання, несподівано зайшовши до ворога зі спини. Результатом операції стало: знищення трьох російських військовослужбовців, а також захоплення засобів зв’язку, документів та навігаційних пристроїв противника. Покращена загальна ситуативна обізнаність на ділянці фронту.

Група ССО успішно виконала поставлене завдання, забезпечивши необхідні умови для реалізації загального оперативного замислу. Спецпризначенці також продемонстрували ефектне відео своєї роботи.

Українські військові відбили масштабний штурм окупантів на Оріхівському напрямку та показали відео21.10.25, 19:39 • 3830 переглядiв

Степан Гафтко

Війна в Україні
Техніка
Воєнний стан
Війна в Україні
Сутички
Донецька область
Сили спеціальних операцій Збройних сил України
Збройні сили України