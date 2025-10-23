ССО провели успешный рейд в Донецкой области: зашли врагу в тыл и ликвидировали оккупантов
Киев • УНН
Операторы 8-го полка Сил специальных операций ВСУ успешно провели боевые действия в Донецкой области, проникнув в тыл войск противника. Украинские спецназовцы зашли к врагу "со спины", уничтожили трех россиян и захватили средства связи, навигацию и документы, обеспечив благоприятные условия для смежных подразделений. Спецназовцы показали видео своей работы, пишет УНН.
Детали
Силы Специальных Операций ВС Украины сообщили о результатах успешных специальных действий, проведенных операторами 8-го полка на Донецком направлении.
Группа ССО получила задание выйти за пределы передовых позиций, осуществить разведку в тылу противника и провести прямые действия. От выполнения этой миссии зависел дальнейший успех смежных украинских подразделений в восстановлении позиций.
Спецназовцы выполнили задание, неожиданно зайдя к врагу со спины. Результатом операции стало: уничтожение трех российских военнослужащих, а также захват средств связи, документов и навигационных устройств противника. Улучшена общая ситуационная осведомленность на участке фронта.
Группа ССО успешно выполнила поставленную задачу, обеспечив необходимые условия для реализации общего оперативного замысла. Спецназовцы также продемонстрировали эффектное видео своей работы.
