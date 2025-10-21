Украинские военные отбили масштабный штурм оккупантов на Ореховском направлении и показали видео
Киев • УНН
Силы обороны Украины отбили штурм российских оккупантов на Ореховском направлении 20 октября 2025 года, нанеся врагу значительные потери. Украинские военные уничтожили более 25 единиц техники и ликвидировали до 120 пеших оккупантов.
Силы обороны Украины успешно отбили очередное масштабное штурм российских оккупантов на Ореховском направлении, нанеся врагу значительные потери в технике и живой силе. Украинские военные продемонстрировали видео огневой работы и зачистки после боя. Об этом сообщили военнослужащие в Телеграм, пишет УНН.
Подробности
20 октября 2025 года около 14:00 российские войска попытались прорвать оборону ВСУ на Ореховском направлении. Наступление велось по двум ключевым направлениям: на село Малая Токмачка силами 71-го мсп 42-й мсд (до двух рот с бронетехникой) и на Новоандреевку подразделениями 503-го мсп 19-й мсд.
Всего в полосе ответственности 65-й отдельной механизированной бригады "Великий Луг" аэроразведка зафиксировала движение 11 боевых бронированных машин (ББМ), 1 танка, 10 мотоциклов и до 120 пеших оккупантов
Благодаря скоординированному огню артиллерии, пехоты и ударных дронов украинские защитники уничтожили или повредили значительную часть вражеской техники. На Новоандреевском направлении ликвидировано 6 ББМ и 8 мотоциклов, еще 5 ББМ и 1 танк повреждены. Общие потери техники оккупантов в зоне 65-й и 118-й бригад превысили 25 единиц.
Вражеский десант не смог прорвать оборону ВСУ. Потерь среди украинских защитников нет, ни одна позиция не была потеряна. Боевые действия по добиванию остатков противника продолжаются.
