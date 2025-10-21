Українські військові відбили масштабний штурм окупантів на Оріхівському напрямку та показали відео

$41.760.03
48.660.10
ukenru
17:01 • 6996 перегляди
Європа та Україна готують план з 12 пунктів щодо завершення війни – Bloomberg
15:33 • 15095 перегляди
Підготовка до зустрічі Трампа і путіна в Будапешті призупинена - кореспондент Білого домуVideo
14:07 • 19022 перегляди
“Контракт 18-24" розширили: тепер служити можна у будь-якій бригаді Сил оборони
13:53 • 29117 перегляди
Новим ректором Державного біотехнологічного університету може стати прихильник “харківської весни” з проросійськими настроямиPhoto
12:57 • 19438 перегляди
Діставайте шарфи та пуховики: на сході України очікуються заморозки
21 жовтня, 11:39 • 21013 перегляди
Плюс 325 млрд гривень на фінансування сектору безпеки і оборони: Рада ухвалила зміни до бюджету
21 жовтня, 10:33 • 22548 перегляди
Рада призначила Бережну очільницею Мінкульту
21 жовтня, 10:26 • 22058 перегляди
Прокуратура проситиме для ексдиректора "Молодого театру" Білоуса арешт без застави
21 жовтня, 09:34 • 20921 перегляди
Європейські лідери підтримали припинення вогню в Україні та переговори на основі поточної лінії зіткнення
21 жовтня, 08:55 • 19583 перегляди
Союзники прагнуть посилити Україну на тлі зустрічі Трампа і путіна, дехто в ЄС хоче участі в саміті - Politico
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+7°
1м/с
77%
751мм
Популярнi новини
Мобілізація єдиного сина тяжкохворого батька: суд на Львівщині виніс вирок в.о. начальника ТЦК21 жовтня, 11:05 • 11060 перегляди
Трампа не цікавить територіальний результат у війні рф проти України - The Wall Street Journal21 жовтня, 11:26 • 5014 перегляди
Фассбендер зіграє Джо Кеннеді у новому серіалі від Netflix21 жовтня, 12:00 • 21620 перегляди
Мала б символічне значення: Кислиця провів паралелі між зустріччю Трампа і путіна в Будапешті і подіями 1956 року13:20 • 8456 перегляди
СБУ знищила два легкомоторні літаки ворога, що перехоплювали українські далекобійні дрониVideo15:32 • 4300 перегляди
Публікації
Новим ректором Державного біотехнологічного університету може стати прихильник “харківської весни” з проросійськими настроямиPhoto13:53 • 29120 перегляди
Гелловін-2025: топ костюмів, які дозволять бути не страшним, а незабутнімPhoto21 жовтня, 07:50 • 43213 перегляди
Початок бюджетного процесу в Раді: що відомо про Держбюджет-202621 жовтня, 06:03 • 41579 перегляди
П'ять неймовірно смачних і поживних рецептів з мисливськими ковбаскамиPhoto20 жовтня, 15:48 • 48079 перегляди
Пограбування Лувра: головні подробиці резонансного злочину20 жовтня, 08:22 • 105135 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Рустем Умєров
Педро Санчес
Бен Аффлек
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Будапешт
Київська область
Новгород-Сіверський
Реклама
УНН Lite
Дженніфер Лопес витрачає статки на чаклунство, щоб повернути Бена Аффлека - ЗМІ16:48 • 3306 перегляди
Фассбендер зіграє Джо Кеннеді у новому серіалі від Netflix21 жовтня, 12:00 • 21823 перегляди
Білий дім спростував інформацію про можливе звільнення репера Diddy: остаточне рішення за Трампом - Daily Mail21 жовтня, 05:58 • 36370 перегляди
Дружина футболіста Олександра Зінченка святкує ювілей: вітання Владі записав навіть БекхемVideo20 жовтня, 15:55 • 27584 перегляди
Дженніфер Лопес розкрила ім'я актора, який найкраще цілується19 жовтня, 04:31 • 83694 перегляди
Актуальне
Соціальна мережа
Дипломатка
Шахед-136
Опалення
Фільм

Українські військові відбили масштабний штурм окупантів на Оріхівському напрямку та показали відео

Київ • УНН

 • 1958 перегляди

Сили оборони України відбили штурм російських окупантів на Оріхівському напрямку 20 жовтня 2025 року, завдавши ворогу значних втрат. Українські військові знищили понад 25 одиниць техніки та ліквідували до 120 піших окупантів.

Українські військові відбили масштабний штурм окупантів на Оріхівському напрямку та показали відео

Сили оборони України успішно відбили черговий масштабний штурм російських окупантів на Оріхівському напрямку, завдавши ворогу значних втрат у техніці та живій силі. Українські військові продемонстрували відео вогневої роботи та зачистки після бою. Про це повідомили військовослужбовці у Телеграм, пише УНН.

Деталі

20 жовтня 2025 року близько 14:00 російські війська спробували прорвати оборону ЗСУ на Оріхівському напрямку. Наступ вівся двома ключовими напрямками: на село Мала Токмачка силами 71-го мсп 42-ї мсд (до двох рот з бронетехнікою) та на Новоандріївку підрозділами 503-го мсп 19-ї мсд.

Загалом у смузі відповідальності 65-ї окремої механізованої бригади "Великий Луг" аеророзвідка зафіксувала рух 11 бойових броньованих машин (ББМ), 1 танка, 10 мотоциклів та до 120 піших окупантів 

– повідомили українські військові.

Завдяки скоординованому вогню артилерії, піхоти та ударних дронів українські захисники знищили або пошкодили значну частину ворожої техніки. На Новоандріївському напрямку ліквідовано 6 ББМ та 8 мотоциклів, ще 5 ББМ і 1 танк пошкоджено. Загальні втрати техніки окупантів у зоні 65-ї та 118-ї бригад перевищили 25 одиниць.

Ворожий десант не зміг прорвати оборону ЗСУ. Втрат серед українських захисників немає, жодна позиція не була втрачена. Бойові дії із добивання залишків противника тривають.

ССО показали відео зачистки промзони на Покровському напрямку та захоплення полоненого20.10.25, 20:48 • 8158 переглядiв

Степан Гафтко

Війна в Україні
Соціальна мережа
Воєнний стан
Війна в Україні
Сутички
Збройні сили України
Україна