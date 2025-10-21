Українські військові відбили масштабний штурм окупантів на Оріхівському напрямку та показали відео
Київ • УНН
Сили оборони України відбили штурм російських окупантів на Оріхівському напрямку 20 жовтня 2025 року, завдавши ворогу значних втрат. Українські військові знищили понад 25 одиниць техніки та ліквідували до 120 піших окупантів.
Сили оборони України успішно відбили черговий масштабний штурм російських окупантів на Оріхівському напрямку, завдавши ворогу значних втрат у техніці та живій силі. Українські військові продемонстрували відео вогневої роботи та зачистки після бою. Про це повідомили військовослужбовці у Телеграм, пише УНН.
Деталі
20 жовтня 2025 року близько 14:00 російські війська спробували прорвати оборону ЗСУ на Оріхівському напрямку. Наступ вівся двома ключовими напрямками: на село Мала Токмачка силами 71-го мсп 42-ї мсд (до двох рот з бронетехнікою) та на Новоандріївку підрозділами 503-го мсп 19-ї мсд.
Загалом у смузі відповідальності 65-ї окремої механізованої бригади "Великий Луг" аеророзвідка зафіксувала рух 11 бойових броньованих машин (ББМ), 1 танка, 10 мотоциклів та до 120 піших окупантів
Завдяки скоординованому вогню артилерії, піхоти та ударних дронів українські захисники знищили або пошкодили значну частину ворожої техніки. На Новоандріївському напрямку ліквідовано 6 ББМ та 8 мотоциклів, ще 5 ББМ і 1 танк пошкоджено. Загальні втрати техніки окупантів у зоні 65-ї та 118-ї бригад перевищили 25 одиниць.
Ворожий десант не зміг прорвати оборону ЗСУ. Втрат серед українських захисників немає, жодна позиція не була втрачена. Бойові дії із добивання залишків противника тривають.
