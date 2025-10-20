ССО показали відео зачистки промзони на Покровському напрямку та захоплення полоненого
Київ • УНН
ССО України оприлюднили відео бойової операції на Покровському напрямку. Українські бійці знешкодили ворожу диверсійно-розвідувальну групу та взяли в полон росіянина, захопивши справну радіостанцію.
Сили спеціальних операцій України оприлюднили відео бойової операції на Покровському напрямку, де українські бійці знешкодили ворожу диверсійно-розвідувальну групу, що проникла на територію одного з промислових об’єктів та взяли у полон росіянина. Відповідне відео ССО показали у своєму Телеграм-каналі, пише УНН.
Деталі
За даними ССО, оператори 3-го полку отримали завдання провести розвідку та зачистку будівлі, де переховувалися окупанти. У результаті блискавичних дій українські спецпризначенці взяли в полон одного російського військового та захопили справну радіостанцію противника.
На оприлюднених кадрах чути момент затримання, коли окупант просив не вбивати його, а один із бійців наказує полоненому не рухатися, а потім додає: "Будеш себе добре вести, все буде за****сь!".
Як повідомили у Силах спеціальних операцій, інформація, отримана від полоненого та через радіоперехоплення, допомогла підвищити оперативну обізнаність і завдати противнику нових втрат.
