Припаркувався біля багатоповерхівки та вистрелив у голову: у поліції підтвердили самогубство блогера Костянтина ГанічаPhoto
Ексклюзив
14:23 • 18693 перегляди
Законопроєкт про віртуальні активи: нардеп розповіла, коли документ можуть розглянути у Раді
20 жовтня, 12:10 • 21165 перегляди
Чи є ризик повернення графіків відключення світла - відповідь Укренерго
20 жовтня, 08:37 • 30778 перегляди
Президент розповів, на яких ділянках фронту вдалося покращити ситуацію
20 жовтня, 08:22 • 62683 перегляди
Пограбування Лувра: головні подробиці резонансного злочину
20 жовтня, 08:16 • 29432 перегляди
Зеленський ініціює продовження воєнного стану та мобілізації в Україні: законопроекти вже в Раді
Ексклюзив
20 жовтня, 07:13 • 30068 перегляди
Кожна дитина-сирота після 18 років отримає житло: як працюватиме новий закон
20 жовтня, 07:07 • 11403 перегляди
ЄС розглядає можливість вступу нових країн без повного права голосу: Politico дізналося, як це може допомогти Україні
20 жовтня, 04:24 • 26090 перегляди
Трамп досі вирішує, чи давати Україні ракети Tomahawk – Венс
20 жовтня, 02:26 • 26522 перегляди
Президент США заперечує, що закликав Зеленського здати ДонбасVideo
Тиждень, що змінює світ навколо нас: астропрогноз на 20–27 жовтня
Ексклюзив
19 жовтня, 15:10 • 116749 перегляди
Український молодіжний сленг: словник сучасних слів та термінів
ССО показали відео зачистки промзони на Покровському напрямку та захоплення полоненого

Київ • УНН

 • 2328 перегляди

ССО України оприлюднили відео бойової операції на Покровському напрямку. Українські бійці знешкодили ворожу диверсійно-розвідувальну групу та взяли в полон росіянина, захопивши справну радіостанцію.

ССО показали відео зачистки промзони на Покровському напрямку та захоплення полоненого

Сили спеціальних операцій України оприлюднили відео бойової операції на Покровському напрямку, де українські бійці знешкодили ворожу диверсійно-розвідувальну групу, що проникла на територію одного з промислових об’єктів та взяли у полон росіянина. Відповідне відео ССО показали у своєму Телеграм-каналі, пише УНН.

Деталі

За даними ССО, оператори 3-го полку отримали завдання провести розвідку та зачистку будівлі, де переховувалися окупанти. У результаті блискавичних дій українські спецпризначенці взяли в полон одного російського військового та захопили справну радіостанцію противника.

На оприлюднених кадрах чути момент затримання, коли окупант просив не вбивати його, а один із бійців наказує полоненому не рухатися, а потім додає: "Будеш себе добре вести, все буде за****сь!".

Як повідомили у Силах спеціальних операцій, інформація, отримана від полоненого та через радіоперехоплення, допомогла підвищити оперативну обізнаність і завдати противнику нових втрат.

Російський солдат намагався здатися, але його вбив власний дрон – Сили оборони Півдня20.10.25, 19:48 • 2774 перегляди

Степан Гафтко

