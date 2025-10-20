ССО показали видео зачистки промзоны на Покровском направлении и захвата пленного
Киев • УНН
ССО Украины обнародовали видео боевой операции на Покровском направлении. Украинские бойцы обезвредили вражескую диверсионно-разведывательную группу и взяли в плен россиянина, захватив исправную радиостанцию.
Силы специальных операций Украины обнародовали видео боевой операции на Покровском направлении, где украинские бойцы обезвредили вражескую диверсионно-разведывательную группу, проникшую на территорию одного из промышленных объектов, и взяли в плен россиянина. Соответствующее видео ССО показали в своем Телеграм-канале, пишет УНН.
Подробности
По данным ССО, операторы 3-го полка получили задание провести разведку и зачистку здания, где скрывались оккупанты. В результате молниеносных действий украинские спецназовцы взяли в плен одного российского военного и захватили исправную радиостанцию противника.
На обнародованных кадрах слышен момент задержания, когда оккупант просил не убивать его, а один из бойцов приказывает пленному не двигаться, а затем добавляет: "Будешь себя хорошо вести, все будет за****сь!".
Как сообщили в Силах специальных операций, информация, полученная от пленного и через радиоперехват, помогла повысить оперативную осведомленность и нанести противнику новые потери.
