15:34 • 10198 просмотра
Припарковался возле многоэтажки и выстрелил в голову: в полиции подтвердили самоубийство блогера Константина ГаничаPhoto
Эксклюзив
14:23 • 17925 просмотра
Законопроект о виртуальных активах: нардеп рассказала, когда документ могут рассмотреть в Раде
20 октября, 12:10 • 20662 просмотра
Есть ли риск возвращения графиков отключения света - ответ Укрэнерго
20 октября, 08:37 • 30310 просмотра
Президент рассказал, на каких участках фронта удалось улучшить ситуацию
20 октября, 08:22 • 61910 просмотра
Ограбление Лувра: главные подробности резонансного преступления
20 октября, 08:16 • 29336 просмотра
Зеленский инициирует продление военного положения и мобилизации в Украине: законопроекты уже в Раде
Эксклюзив
20 октября, 07:13 • 29993 просмотра
Каждый ребенок-сирота после 18 лет получит жилье: как будет работать новый закон
20 октября, 07:07 • 11370 просмотра
ЕС рассматривает возможность вступления новых стран без полного права голоса: Politico узнало, как это может помочь Украине
20 октября, 04:24 • 26043 просмотра
Трамп до сих пор решает, давать ли Украине ракеты Tomahawk – Вэнс
20 октября, 02:26 • 26492 просмотра
Президент США отрицает, что призывал Зеленского сдать ДонбассVideo
ССО показали видео зачистки промзоны на Покровском направлении и захвата пленного

Киев • УНН

 • 1918 просмотра

ССО Украины обнародовали видео боевой операции на Покровском направлении. Украинские бойцы обезвредили вражескую диверсионно-разведывательную группу и взяли в плен россиянина, захватив исправную радиостанцию.

ССО показали видео зачистки промзоны на Покровском направлении и захвата пленного

Силы специальных операций Украины обнародовали видео боевой операции на Покровском направлении, где украинские бойцы обезвредили вражескую диверсионно-разведывательную группу, проникшую на территорию одного из промышленных объектов, и взяли в плен россиянина. Соответствующее видео ССО показали в своем Телеграм-канале, пишет УНН.

Подробности

По данным ССО, операторы 3-го полка получили задание провести разведку и зачистку здания, где скрывались оккупанты. В результате молниеносных действий украинские спецназовцы взяли в плен одного российского военного и захватили исправную радиостанцию противника.

На обнародованных кадрах слышен момент задержания, когда оккупант просил не убивать его, а один из бойцов приказывает пленному не двигаться, а затем добавляет: "Будешь себя хорошо вести, все будет за****сь!".

Как сообщили в Силах специальных операций, информация, полученная от пленного и через радиоперехват, помогла повысить оперативную осведомленность и нанести противнику новые потери.

Российский солдат пытался сдаться, но его убил собственный дрон – Силы обороны Юга20.10.25, 19:48 • 2650 просмотров

Степан Гафтко

