Российский солдат пытался сдаться, но его убил собственный дрон – Силы обороны Юга

На Ореховском направлении произошел очередной показательный эпизод российского отношения к своим военным. Как сообщили Силы обороны Юга, один из оккупантов, осознав безвыходность, решил сложить оружие и сдаться в плен украинским военным. Однако его же "собратья" решили убить его, атаковав своим дроном. Об этом пишет УНН.

По информации украинских военных, завершить гуманный шаг россиянину не удалось - в ситуацию вмешался российский дрон. Оператор беспилотника сбросил на своего же солдата взрывное устройство, мгновенно лишив его жизни.

Этот инцидент является еще одним свидетельством того, что враг не ценит жизнь даже своих солдат и готов к жестоким действиям, чтобы скрыть проявления нежелания воевать среди личного состава.