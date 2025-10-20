Российский солдат пытался сдаться, но его убил собственный дрон – Силы обороны Юга

$41.730.10
15:34 • 5844 просмотра
Припарковался возле многоэтажки и выстрелил в голову: в полиции подтвердили самоубийство блогера Константина Ганича
Эксклюзив
14:23 • 12558 просмотра
Законопроект о виртуальных активах: нардеп рассказала, когда документ могут рассмотреть в Раде
12:10 • 17129 просмотра
Есть ли риск возвращения графиков отключения света - ответ Укрэнерго
20 октября, 08:37 • 27032 просмотра
Президент рассказал, на каких участках фронта удалось улучшить ситуацию
20 октября, 08:22 • 56981 просмотра
Ограбление Лувра: главные подробности резонансного преступления
20 октября, 08:16 • 28571 просмотра
Зеленский инициирует продление военного положения и мобилизации в Украине: законопроекты уже в Раде
Эксклюзив
20 октября, 07:13 • 29510 просмотра
Каждый ребенок-сирота после 18 лет получит жилье: как будет работать новый закон
20 октября, 07:07 • 11166 просмотра
ЕС рассматривает возможность вступления новых стран без полного права голоса: Politico узнало, как это может помочь Украине
20 октября, 04:24 • 25787 просмотра
Трамп до сих пор решает, давать ли Украине ракеты Tomahawk – Вэнс
20 октября, 02:26 • 26377 просмотра
Президент США отрицает, что призывал Зеленского сдать Донбасс
Популярные новости
Украина и США готовят контракт на поставку 25 систем Patriot - Зеленский
20 октября, 07:56 • 23852 просмотра
Новая элита украинского бизнеса: рейтинг молодых предпринимателей, строящих глобальный бизнес, несмотря на войну
20 октября, 08:14 • 41012 просмотра
Зеленский заявил о приближении Украины к завершению войны, но есть нюансы
20 октября, 08:56 • 11774 просмотра
Глава дипломатии ЕС ответила, не будет ли "пощечиной" встреча Трампа с путиным в Будапеште без европейцев
20 октября, 09:15 • 18645 просмотра
Зеленский объяснил, чем путин постоянно пытается "подкупить" Трампа
20 октября, 10:40 • 16183 просмотра
публикации
Пять невероятно вкусных и питательных рецептов с охотничьими колбасками
15:48 • 5132 просмотра
Ограбление Лувра: главные подробности резонансного преступления
20 октября, 08:22 • 56981 просмотра
Новая элита украинского бизнеса: рейтинг молодых предпринимателей, строящих глобальный бизнес, несмотря на войну
20 октября, 08:14 • 41059 просмотра
Неделя, меняющая мир вокруг нас: астропрогноз на 20–27 октября
Эксклюзив
19 октября, 15:10 • 114367 просмотра
Украинский молодежный сленг: словарь современных слов и терминов
19 октября, 08:35 • 80545 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Марко Рубио
Блогеры
Кайя Каллас
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Государственная граница Украины
Европа
Одесса
УНН Lite
Жена футболиста Александра Зинченко празднует юбилей: поздравление Владе записал даже Бекхэм
15:55 • 2214 просмотра
Дженнифер Лопес раскрыла имя актера, который лучше всех целуется
19 октября, 04:31 • 63991 просмотра
Новая кнопка Facebook позволяет ИИ просматривать фотографии, которые вы еще не загрузили
18 октября, 06:19 • 62981 просмотра
Годами находилась в его близком кругу: СМИ рассекретили новую возлюбленную Эминема
17 октября, 20:07 • 82243 просмотра
Сэм Фендер получил премию Mercury Prize 2025 за альбом "People Watching"
17 октября, 10:57 • 80120 просмотра
Российский солдат пытался сдаться, но его убил собственный дрон – Силы обороны Юга

Киев • УНН

 • 884 просмотра

На Ореховском направлении российский оккупант пытался сдаться в плен, но был убит собственным дроном. Этот инцидент свидетельствует о жестокости врага и нежелании воевать среди его личного состава.

Российский солдат пытался сдаться, но его убил собственный дрон – Силы обороны Юга

На Ореховском направлении произошел очередной показательный эпизод российского отношения к своим военным. Как сообщили Силы обороны Юга, один из оккупантов, осознав безвыходность, решил сложить оружие и сдаться в плен украинским военным. Однако его же "собратья" решили убить его, атаковав своим дроном. Об этом пишет УНН.

Подробности

По информации украинских военных, завершить гуманный шаг россиянину не удалось - в ситуацию вмешался российский дрон. Оператор беспилотника сбросил на своего же солдата взрывное устройство, мгновенно лишив его жизни.

Этот инцидент является еще одним свидетельством того, что враг не ценит жизнь даже своих солдат и готов к жестоким действиям, чтобы скрыть проявления нежелания воевать среди личного состава.

– подчеркнули в Силах обороны Юга.

В ВСУ подчеркнули, что подобные инциденты все чаще демонстрируют: даже среди российских военных растет осознание бесполезности этой войны, но режим, который они представляют, не оставляет им шанса на жизнь, если те выбирают путь капитуляции.

Оккупанты потеряли за сутки 890 военнослужащих - Генштаб ВСУ20.10.25, 07:34 • 3336 просмотров

Степан Гафтко

