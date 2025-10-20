Російський солдат намагався здатися, але його вбив власний дрон – Сили оборони Півдня
Київ • УНН
На Оріхівському напрямку російський окупант намагався здатися в полон, але був убитий власним дроном. Цей інцидент свідчить про жорстокість ворога та небажання воювати серед його особового складу.
На Оріхівському напрямку стався черговий показовий епізод російського ставлення до своїх військових. Як повідомили Сили оборони Півдня, один із окупантів, усвідомивши безвихідь, вирішив скласти зброю та здатися в полон українським військовим. Проте його ж "побратими" вирішили вбити його, атакувавши своїм дроном. Про це пише УНН.
Деталі
За інформацією українських військових, завершити гуманний крок росіянину не вдалося - у ситуацію втрутився російський дрон. Оператор безпілотника скинув на свого ж солдата вибуховий пристрій, миттєво позбавивши його життя.
Цей інцидент є ще одним свідченням того, що ворог не цінує життя навіть своїх солдатів і готовий до жорстоких дій, аби приховати прояви небажання воювати серед особового складу.
В ЗСУ наголосили, що подібні інциденти дедалі частіше демонструють: навіть серед російських військових зростає усвідомлення марності цієї війни, але режим, який вони представляють, не залишає їм шансу на життя, якщо ті обирають шлях капітуляції.
