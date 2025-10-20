$41.730.10
Припаркувався біля багатоповерхівки та вистрелив у голову: у поліції підтвердили самогубство блогера Костянтина Ганіча
Ексклюзив
14:23 • 13324 перегляди
Законопроєкт про віртуальні активи: нардеп розповіла, коли документ можуть розглянути у Раді
12:10 • 17681 перегляди
Чи є ризик повернення графіків відключення світла - відповідь Укренерго
20 жовтня, 08:37 • 27548 перегляди
Президент розповів, на яких ділянках фронту вдалося покращити ситуацію
20 жовтня, 08:22 • 57764 перегляди
Пограбування Лувра: головні подробиці резонансного злочину
20 жовтня, 08:16 • 28704 перегляди
Зеленський ініціює продовження воєнного стану та мобілізації в Україні: законопроекти вже в Раді
Ексклюзив
20 жовтня, 07:13 • 29596 перегляди
Кожна дитина-сирота після 18 років отримає житло: як працюватиме новий закон
20 жовтня, 07:07 • 11207 перегляди
ЄС розглядає можливість вступу нових країн без повного права голосу: Politico дізналося, як це може допомогти Україні
20 жовтня, 04:24 • 25849 перегляди
Трамп досі вирішує, чи давати Україні ракети Tomahawk – Венс
20 жовтня, 02:26 • 26400 перегляди
Президент США заперечує, що закликав Зеленського здати Донбас
Російський солдат намагався здатися, але його вбив власний дрон – Сили оборони Півдня

Київ • УНН

 • 1466 перегляди

На Оріхівському напрямку російський окупант намагався здатися в полон, але був убитий власним дроном. Цей інцидент свідчить про жорстокість ворога та небажання воювати серед його особового складу.

Російський солдат намагався здатися, але його вбив власний дрон – Сили оборони Півдня

На Оріхівському напрямку стався черговий показовий епізод російського ставлення до своїх військових. Як повідомили Сили оборони Півдня, один із окупантів, усвідомивши безвихідь, вирішив скласти зброю та здатися в полон українським військовим. Проте його ж "побратими" вирішили вбити його, атакувавши своїм дроном. Про це пише УНН.

Деталі

За інформацією українських військових, завершити гуманний крок росіянину не вдалося - у ситуацію втрутився російський дрон. Оператор безпілотника скинув на свого ж солдата вибуховий пристрій, миттєво позбавивши його життя.

Цей інцидент є ще одним свідченням того, що ворог не цінує життя навіть своїх солдатів і готовий до жорстоких дій, аби приховати прояви небажання воювати серед особового складу.

– наголосили у Силах оборони Півдня.

В ЗСУ наголосили, що подібні інциденти дедалі частіше демонструють: навіть серед російських військових зростає усвідомлення марності цієї війни, але режим, який вони представляють, не залишає їм шансу на життя, якщо ті обирають шлях капітуляції.

Степан Гафтко

