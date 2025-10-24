425 ОШП "Скеля" зачистив Торське на Донеччині: ліквідовано близько 100 окупантів

$41.900.14
Ексклюзив
12:47 • 7206 перегляди
Можуть сідати на автобани та нести ракету Meteor: авіаексперт пояснив особливість літаків Gripen
12:17 • 9768 перегляди
Втрати КНДР у війні проти України: розвідка Британії озвучила цифруPhoto
12:13 • 10837 перегляди
Україну завтра накриють дощі та грози: оголошено I рівень небезпеки
07:57 • 21326 перегляди
Графіки відключень охопили 12 областей, рф атакувала енергетику в трьох регіонах
Ексклюзив
24 жовтня, 06:00 • 56086 перегляди
Скандал у США через матча-лате: чи справді популярний напій провокує анемію
24 жовтня, 05:49 • 25624 перегляди
Трамп тисне на путіна і Зеленського для припинення війни - посол США при НАТО
24 жовтня, 00:17 • 19489 перегляди
ЄС переніс ухвалення рішення щодо фінансування України на грудень - Кошта
23 жовтня, 20:21 • 21750 перегляди
Лідери ЄС відклали рішення щодо заморожених російських активів для України
Ексклюзив
23 жовтня, 17:55 • 31605 перегляди
Екснардепку Кормишкіну затримали правоохоронці Молдови
23 жовтня, 17:35 • 29934 перегляди
У п'ятницю в низці регіонів України діятимуть відключення: скільки черг будуть без "світла"
Головна
Політика
Війна в Україні
Економіка
Суспільство
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Новини Світу
Київ
Київська область
Здоров'я
Технології
Спорт
Культура
Лайфхаки
УНН Lite
Авто
Освіта
Погода та довкілля
Нерухомість
Фінанси
Кулінар
Новини Бізнесу
Україна готується до погодних контрастів: дощі у суботу та потепління у неділю24 жовтня, 07:11 • 30576 перегляди
У Кім Кардаш'ян діагностували аневризму головного мозкуPhoto07:30 • 34211 перегляди
Вчинив сексуальне насильство над учнями та знімав дитячу порнографію: на Київщині судитимуть педагога07:48 • 33403 перегляди
"Коаліція охочих" збирається в Лондоні для посилення тиску на рф та підтримки України: про що говоритимуть07:50 • 36754 перегляди
Колумбійські найманці в армії рф отримали наказ розстрілювати жінок та дітей: перехоплення ГУРVideo09:56 • 23631 перегляди
Можуть сідати на автобани та нести ракету Meteor: авіаексперт пояснив особливість літаків Gripen
Ексклюзив
12:47 • 7206 перегляди
Як любов до "руського міра" обʼєднала нардепа-хабарника Одарченка і кандидата на посаду ректора Державного біотехнологічного університетуPhoto11:40 • 13983 перегляди
Топ неймовірно смачних рецептів для затишного осіннього обідуPhoto11:32 • 14992 перегляди
Скандал у США через матча-лате: чи справді популярний напій провокує анемію
Ексклюзив
24 жовтня, 06:00 • 56087 перегляди
Як здивувати гостей на Гелловін: п’ять рецептів для моторошно смачного вечораPhoto23 жовтня, 14:10 • 56175 перегляди
Дональд Трамп
Блогери
Володимир Зеленський
Олег Синєгубов
Ігор Терехов
Україна
Сполучені Штати Америки
Харків
Житомирська область
Польща
Король Норвегії Гаральд пожартував про скандальний фільм Netflix за участі його дочки: "Може, зробимо продовження"12:41 • 1700 перегляди
Білий дім додав скандал з Клінтоном та виявлення кокаїну до хронології на сайтіPhoto09:50 • 19130 перегляди
У Кім Кардаш'ян діагностували аневризму головного мозкуPhoto07:30 • 34366 перегляди
"Не розганяйте зраду, де її нема": Анна Трінчер потрапила у скандал через російськомовну книгуPhotoVideo23 жовтня, 15:24 • 29081 перегляди
Кейт Бланшетт отримає премію "Icon Award" на фестивалі Camerimage: деталі23 жовтня, 13:31 • 33096 перегляди
Техніка
Соціальна мережа
Фільм
Saab JAS 39 Gripen
IRIS-T

425 ОШП "Скеля" зачистив Торське на Донеччині: ліквідовано близько 100 окупантів

Київ • УНН

 • 1336 перегляди

Бійці 425-го окремого штурмового полку “Скеля” зачистили Торське на Донеччині, знищивши близько 100 окупантів. Українські військові також захопили полонених, а в Торському тепер майорить український прапор.

425 ОШП "Скеля" зачистив Торське на Донеччині: ліквідовано близько 100 окупантів

Бійці Сил оборони зачистили Торське на Донеччині від ворожої присутності. Про це в п’ятницю, 24 жовтня, повідомили у 425-му окремому штурмовому полку "Скеля", опублікувавши у себе в соцмережах відео з ліквідацією російських загарбників, пише УНН.

Деталі

Як зазначається, в ході цієї операції було знищено близько 100 окупантів. Крім того, нашим військовим вдалося також захопити й полонених.

Штурмові групи зачистили населений пункт Торське на Лиманському напрямку. Знищено до сотні росіян. Окупанти затягувалися в село з мінімумом БК. Сиділи по підвалах без води та їжі. Зараз у Торському — український прапор

- йдеться у повідомленні.

Нагадаємо

Як раніше писав УНН українські десантно-штурмові війська звільнили Кучерів Яр на Донеччині, взявши в полон понад 50 військових противника. Після бою десантники підняли державний прапор України в селі.

Ольга Розгон

Війна в Україні
Війна в Україні
Сутички
Донецька область