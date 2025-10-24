425 ОШП "Скеля" зачистив Торське на Донеччині: ліквідовано близько 100 окупантів
Київ • УНН
Бійці 425-го окремого штурмового полку “Скеля” зачистили Торське на Донеччині, знищивши близько 100 окупантів. Українські військові також захопили полонених, а в Торському тепер майорить український прапор.
Бійці Сил оборони зачистили Торське на Донеччині від ворожої присутності. Про це в п’ятницю, 24 жовтня, повідомили у 425-му окремому штурмовому полку "Скеля", опублікувавши у себе в соцмережах відео з ліквідацією російських загарбників, пише УНН.
Деталі
Як зазначається, в ході цієї операції було знищено близько 100 окупантів. Крім того, нашим військовим вдалося також захопити й полонених.
Штурмові групи зачистили населений пункт Торське на Лиманському напрямку. Знищено до сотні росіян. Окупанти затягувалися в село з мінімумом БК. Сиділи по підвалах без води та їжі. Зараз у Торському — український прапор
Нагадаємо
Як раніше писав УНН українські десантно-штурмові війська звільнили Кучерів Яр на Донеччині, взявши в полон понад 50 військових противника. Після бою десантники підняли державний прапор України в селі.