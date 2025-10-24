425 ОШП "Скеля" зачистил Торское в Донецкой области: ликвидировано около 100 оккупантов
Киев • УНН
Бойцы 425-го отдельного штурмового полка “Скеля” зачистили Торское в Донецкой области, уничтожив около 100 оккупантов. Украинские военные также захватили пленных, а в Торском теперь развевается украинский флаг.
Бойцы Сил обороны зачистили Торское в Донецкой области от вражеского присутствия. Об этом в пятницу, 24 октября, сообщили в 425-м отдельном штурмовом полку "Скала", опубликовав у себя в соцсетях видео с ликвидацией российских захватчиков, пишет УНН.
Подробности
Как отмечается, в ходе этой операции было уничтожено около 100 оккупантов. Кроме того, нашим военным удалось также захватить и пленных.
Штурмовые группы зачистили населенный пункт Торское на Лиманском направлении. Уничтожено до сотни россиян. Оккупанты затягивались в село с минимумом БК. Сидели по подвалам без воды и еды. Сейчас в Торском — украинский флаг
