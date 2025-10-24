Украинские подразделения отбили штурм на Лиманщине: уничтожена бронетехника и до 20 оккупантов – Третий корпус показал видео

$41.900.14
ukenru
15:19 • 4624 просмотра
Глава ВР заявил, что проект нового правописания украинского языка рассмотрят до конца года
Эксклюзив
14:29 • 11598 просмотра
российские модернизированные КАБы: обновленные бомбы с реактивным двигателем пока не долетают до Киева, но угроза растет – военный эксперт
12:52 • 12621 просмотра
Самый низкий уровень вакцинации с 2017 года: ВОЗ предупреждает об опасности полиомиелита в Европе и Азии
Эксклюзив
12:47 • 26564 просмотра
Могут садиться на автобаны и нести ракету Meteor: авиаэксперт объяснил особенность самолетов Gripen
12:17 • 21507 просмотра
Потери КНДР в войне против Украины: разведка Британии озвучила цифруPhoto
12:13 • 18553 просмотра
Украину в субботу накроют дожди и грозы: объявлен I уровень опасности
24 октября, 07:57 • 26857 просмотра
Графики отключений охватили 12 областей, рф атаковала энергетику в трех регионах
Эксклюзив
24 октября, 06:00 • 67544 просмотра
Скандал в США из-за матча-латте: действительно ли популярный напиток провоцирует анемию
24 октября, 05:49 • 27137 просмотра
Трамп давит на Путина и Зеленского для прекращения войны - посол США при НАТО
24 октября, 00:17 • 20445 просмотра
ЕС перенес принятие решения о финансировании Украины на декабрь - Кошта
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Могут садиться на автобаны и нести ракету Meteor: авиаэксперт объяснил особенность самолетов Gripen
Эксклюзив
12:47 • 26565 просмотра
Как любовь к "русскому миру" объединила нардепа-взяточника Одарченко и кандидата на должность ректора Государственного биотехнологического университетаPhoto11:40 • 22966 просмотра
Топ невероятно вкусных рецептов для уютного осеннего обедаPhoto11:32 • 23266 просмотра
Скандал в США из-за матча-латте: действительно ли популярный напиток провоцирует анемию
Эксклюзив
24 октября, 06:00 • 67545 просмотра
Как удивить гостей на Хэллоуин: пять рецептов для жутко вкусного вечераPhoto23 октября, 14:10 • 63862 просмотра
Украинские подразделения отбили штурм на Лиманщине: уничтожена бронетехника и до 20 оккупантов – Третий корпус показал видео

Киев • УНН

 • 1272 просмотра

Третий армейский корпус Украины успешно отбил механизированный штурм российских войск на Лиманщине. Уничтожена бронетехника, танк и до 20 солдат противника с помощью артиллерии и дронов.

Украинские подразделения отбили штурм на Лиманщине: уничтожена бронетехника и до 20 оккупантов – Третий корпус показал видео

Третий армейский корпус Украины успешно отразил механизированный штурм российских войск на Лиманском направлении, уничтожив бронетехнику, танк и до 20 солдат противника с помощью артиллерии и дронов. Результаты боевой работы украинские военнослужащие показали на видео в Телеграм, пишет УНН.

Подробности

Подразделения Третьего армейского корпуса ликвидировали всю механизированную колонну противника, которая пыталась прорваться к украинским позициям в районе населенного пункта Ставки в Донецкой области. По сообщению корпуса в Telegram, эффективное взаимодействие артиллерии и дронов позволило уничтожить бронетранспортеры и танк оккупантов.

По данным отчета, артиллерия накрыла колонну сразу, один БТР подорвался на минном заграждении, а остальную технику добивали дроны FPV. Вражеская пехота понесла значительные потери, а остатки живой силы уничтожили тяжелые бомбардировщики. Попытка прорыва линии обороны Третьего корпуса полностью провалилась.

ССО провели успешный рейд в Донецкой области: зашли врагу в тыл и ликвидировали оккупантов23.10.25, 18:31 • 4936 просмотров

В операции участвовали бойцы 63-й и 60-й отдельных механизированных бригад, батальон "Paskuda" из ПБС "KRAKEN 1654", при поддержке артиллерии смежной 45-й отдельной артиллерийской бригады. Общие потери оккупантов – до 20 человек, а вся бронетехника противника уничтожена или выведена из строя.

Кадры с места боя показывают полную тщетность атаки российских войск и эффективность методов ведения обороны украинскими подразделениями.

425 ОШП "Скеля" зачистил Торское в Донецкой области: ликвидировано около 100 оккупантов24.10.25, 15:39 • 2250 просмотров

Степан Гафтко

Война в Украине
Техника
Война в Украине
Столкновения
Донецкая область
Украина