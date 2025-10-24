Украинские подразделения отбили штурм на Лиманщине: уничтожена бронетехника и до 20 оккупантов – Третий корпус показал видео

Третий армейский корпус Украины успешно отразил механизированный штурм российских войск на Лиманском направлении, уничтожив бронетехнику, танк и до 20 солдат противника с помощью артиллерии и дронов. Результаты боевой работы украинские военнослужащие показали на видео в Телеграм, пишет УНН.

Подробности

Подразделения Третьего армейского корпуса ликвидировали всю механизированную колонну противника, которая пыталась прорваться к украинским позициям в районе населенного пункта Ставки в Донецкой области. По сообщению корпуса в Telegram, эффективное взаимодействие артиллерии и дронов позволило уничтожить бронетранспортеры и танк оккупантов.

По данным отчета, артиллерия накрыла колонну сразу, один БТР подорвался на минном заграждении, а остальную технику добивали дроны FPV. Вражеская пехота понесла значительные потери, а остатки живой силы уничтожили тяжелые бомбардировщики. Попытка прорыва линии обороны Третьего корпуса полностью провалилась.

В операции участвовали бойцы 63-й и 60-й отдельных механизированных бригад, батальон "Paskuda" из ПБС "KRAKEN 1654", при поддержке артиллерии смежной 45-й отдельной артиллерийской бригады. Общие потери оккупантов – до 20 человек, а вся бронетехника противника уничтожена или выведена из строя.

Кадры с места боя показывают полную тщетность атаки российских войск и эффективность методов ведения обороны украинскими подразделениями.

