рссия за ночь выпустила по Украине 9 баллистических ракет и 62 дрона, обезврежено 4 ракеты и 50 дронов, сообщили в Воздушных силах ВСУ в субботу, пишет УНН.

По данным ВС ВСУ, в ночь на 25 октября (с 19:00 24 октября) враг атаковал девятью баллистическими ракетами Искандер-М из Ростовской и Курской обл., 62-мя ударными БпЛА типа Shahed, Гербера и беспилотниками других типов с направлений: Курск, Орел – рф, Гвардейское – ВОТ АР Крым, около 40 из них – "шахеды".

Воздушное нападение отражали зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным, по состоянию на 09:00, противовоздушной обороной сбито/подавлено четыре баллистические ракеты и 50 вражеских БпЛА типа Shahed, Гербера и дронов других типов на севере, юге и востоке страны. Зафиксировано попадание пяти баллистических ракет и 12 ударных БпЛА на 11 локациях, а также падение сбитых (обломки) на 4 локациях