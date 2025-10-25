4 з 9 російських балістичних ракет та 50 з 62 дронів знешкоджено над Україною

росія за ніч випустила по Україні 9 балістичних ракет і 62 дрони, знешкоджено 4 ракети та 50 дронів, повідомили у Повітряних силах ЗСУ у суботу, пише УНН.

За даними ПС ЗСУ, у ніч на 25 жовтня (з 19:00 24 жовтня) ворог атакував дев’ятьма балістичними ракетами Іскандер-М із Ростовської та Курської обл., 62-ма ударними БпЛА типу Shahed, Гербера і безпілотниками інших типів із напрямків: Курськ, Орел – рф, Гвардійське – ТОТ АР Крим, близько 40 із них – "шахеди".

Повітряний напад відбивали зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 09:00, протиповітряною обороною збито/подавлено чотири балістичні ракети та 50 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера і дронів інших типів на півночі, півдні та сході країни. Зафіксовано влучання п’яти балістичних ракет та 12 ударних БпЛА на 11 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 4 локаціях