Уже 9 постраждалих від удару рф по Києву: показали наслідки
Київ • УНН
Внаслідок атаки російських військ балістичними ракетами в ніч на 25 жовтня у Києві постраждали 9 осіб, 3 з них госпіталізовані. Зафіксовано влучання у Деснянському, Дніпровському та Дарницькому районах, що спричинило загоряння нежитлової будівлі та пошкодження вікон.
У Києві вже 9 постраждалих внаслідок атаки російських військ балістичними ракетами у ніч на 25 жовтня, повідомили у суботу у ДСНС України, показавши наслідки, пише УНН.
За попередньою інформацією 9 осіб постраждали, 3 осіб - госпіталізовано
У Деснянському, Дніпровському та Дарницькому районах зафіксовано влучання. На одній із локацій сталося загоряння нежитлової будівлі.
Також за іншою адресою відбулося падіння уламків на відкритій території. Внаслідок чого пошкоджено скління вікон у поруч розташованих будівлях.
На місці працюють рятувальники та відповідні служби.
Як повідомив голова КМВА Тимур Ткаченко, внаслідок атаки рф постраждав дитячий садочок в Дніпровському районі.
За даними КМДА, унаслідок ворожого обстрілу столиці затримується рух громадського транспорту: трамваї № 22 у напрямку ЗЗБК; автобуси №№ 51, 63 у напрямку ЗЗБК та ст. м. "Червоний хутір".
