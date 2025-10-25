$41.900.14
Україну накриє хмарна погода з дощами, на півдні до +17°Photo
24 жовтня, 17:15 • 24589 перегляди
В суботу Україну чекає ще один день із графіками відключень: скільки черг буде без "світла"Video
24 жовтня, 16:33 • 42882 перегляди
Британія надасть Україні 5 тисяч нових ракет, посилюючи підтримку перед зимою - прем’єр Стармер
24 жовтня, 15:19 • 33495 перегляди
Голова ВР заявив, що проєкт нового правопису української мови розглянуть до кінця року
Ексклюзив
24 жовтня, 14:29 • 37037 перегляди
російські модернізовані КАБи: оновлені бомби із реактивним двигуном поки не дістають до Києва, але загроза зростає – військовий експерт
24 жовтня, 12:52 • 30670 перегляди
Найнижчий рівень вакцинації з 2017 року: ВООЗ попереджає про небезпеку поліомієліту в Європі та Азії
Ексклюзив
24 жовтня, 12:47 • 49015 перегляди
Можуть сідати на автобани та нести ракету Meteor: авіаексперт пояснив особливість літаків Gripen
24 жовтня, 12:17 • 27321 перегляди
Втрати КНДР у війні проти України: розвідка Британії озвучила цифруPhoto
24 жовтня, 12:13 • 20593 перегляди
Україну в суботу накриють дощі та грози: оголошено I рівень небезпеки
24 жовтня, 07:57 • 28777 перегляди
Графіки відключень охопили 12 областей, рф атакувала енергетику в трьох регіонах
Уже 9 постраждалих від удару рф по Києву: показали наслідки

Київ • УНН

 • 1390 перегляди

Внаслідок атаки російських військ балістичними ракетами в ніч на 25 жовтня у Києві постраждали 9 осіб, 3 з них госпіталізовані. Зафіксовано влучання у Деснянському, Дніпровському та Дарницькому районах, що спричинило загоряння нежитлової будівлі та пошкодження вікон.

Уже 9 постраждалих від удару рф по Києву: показали наслідки

У Києві вже 9 постраждалих внаслідок атаки російських військ балістичними ракетами у ніч на 25 жовтня, повідомили у суботу у ДСНС України, показавши наслідки, пише УНН.

За попередньою інформацією 9 осіб постраждали, 3 осіб - госпіталізовано

- повідомили у ДСНС.

У Деснянському, Дніпровському та Дарницькому районах зафіксовано влучання. На одній із локацій сталося загоряння нежитлової будівлі.

Також за іншою адресою відбулося падіння уламків на відкритій території. Внаслідок чого пошкоджено скління вікон у поруч розташованих будівлях.

На місці працюють рятувальники та відповідні служби.

Як повідомив голова КМВА Тимур Ткаченко, внаслідок атаки рф постраждав дитячий садочок в Дніпровському районі.

За даними КМДА, унаслідок ворожого обстрілу столиці затримується рух громадського транспорту: трамваї № 22 у напрямку ЗЗБК; автобуси №№ 51, 63 у напрямку ЗЗБК та ст. м. "Червоний хутір".

Юлія Шрамко

