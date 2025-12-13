Генштаб ЗСУ: 146 бойових зіткнень на фронті 13 грудня, найгарячіше на Покровському напрямку

$42.270.00
49.520.00
ukenru
15:54 • 10772 перегляди
18-річні хлопці, які не стали на облік, автоматично отримають статус призовника - Міноборони
15:26 • 16278 перегляди
Україна ввела санкції проти майже 700 морських суден “тіньового флоту” рф - Зеленський
15:01 • 15133 перегляди
білорусь передала Україні 114 цивільних: серед них відомі білоруські опозиціонери та українціPhoto
13 грудня, 13:58 • 15825 перегляди
Зеленський доручив ГУР активізувати роботу для звільнення військовополонених до Нового року
13 грудня, 13:41 • 15048 перегляди
В Україну з білорусі повертаються 5 ув'язнених цивільних - Зеленський
13 грудня, 12:30 • 12378 перегляди
Радники США та України відвідають мирні переговори в Берліні в неділю - dpa
Ексклюзив
13 грудня, 11:00 • 13649 перегляди
Астма поруч: чому хвороба може виникнути раптово і як уберегти себе
13 грудня, 10:39 • 14333 перегляди
13 з 30 російських ракет та 417 з 465 дронів знешкодили над Україною, рф атакувала 4 "Кинджалами"
13 грудня, 09:59 • 12827 перегляди
Понад мільйон споживачів без світла після нічної атаки рф - МВСPhoto
13 грудня, 08:44 • 13222 перегляди
Європа побоюється троянського коня для росії в плані Трампа для України - Bloomberg
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
−1°
1м/с
76%
758мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Від випивки до чорних поясів: п'яного єнота з США підозрюють у пограбуванні магазину карате13 грудня, 11:26 • 13268 перегляди
Розлючені фанати в Індії закидали стадіон стільцями та пляшками через короткий захід МессіVideo13 грудня, 11:42 • 11552 перегляди
Як підключити телефон до телевізора: найпростіші способи13 грудня, 12:38 • 19992 перегляди
"Мир не за горами": Ердоган після зустрічі з путіним заявив, що хоче поговорити з Трампом13 грудня, 12:45 • 7310 перегляди
Незвичайні рецепти какао, що зігріють у холодні зимові вечориPhoto16:20 • 13522 перегляди
Публікації
Незвичайні рецепти какао, що зігріють у холодні зимові вечориPhoto16:20 • 13541 перегляди
Як підключити телефон до телевізора: найпростіші способи13 грудня, 12:38 • 20015 перегляди
Топ-10 незабутніх різдвяних хітів, які створюють святковий настрійVideo13 грудня, 08:00 • 26605 перегляди
Pinterest розкрив головні тренди 2026 року: від Glitchy Glam до List Pals12 грудня, 17:56 • 36877 перегляди
Ціни на вершкове масло падають, склади переповнені: що відбувається на молочному ринку України і які прогнози
Ексклюзив
12 грудня, 13:07 • 59769 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Олександр Сирський
Кирило Буданов
Емманюель Макрон
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Білорусь
Берлін
Покровськ
Реклама
УНН Lite
Розлючені фанати в Індії закидали стадіон стільцями та пляшками через короткий захід МессіVideo13 грудня, 11:42 • 11566 перегляди
Від випивки до чорних поясів: п'яного єнота з США підозрюють у пограбуванні магазину карате13 грудня, 11:26 • 13281 перегляди
У США оприлюднили нові фото з маєтку Епштейна, де фігурує ТрампVideo13 грудня, 09:00 • 19189 перегляди
Clair Obscur: Expedition 33 стала грою року The Game Awards 2025: повний список переможцівVideo12 грудня, 12:55 • 54001 перегляди
Нова відеогра Star Wars "Fate of the Old Republic" отримала тизерVideo12 грудня, 10:01 • 35266 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
Фільм
The New York Times
Мі-8

Генштаб ЗСУ: 146 бойових зіткнень на фронті 13 грудня, найгарячіше на Покровському напрямку

Київ • УНН

 • 18 перегляди

13 грудня на російсько-українському фронті зафіксовано 146 бойових зіткнень, згідно зі зведенням Генштабу ЗСУ. Найінтенсивніші бої тривали на Покровському, Костянтинівському, Лиманському та Слов’янському напрямках.

Генштаб ЗСУ: 146 бойових зіткнень на фронті 13 грудня, найгарячіше на Покровському напрямку

Протягом доби 13 грудня на російсько-українському фронті зафіксували 146 бойових зіткнень. Найінтенсивніші бої тривали на Покровському, Костянтинівському, Лиманському та Слов’янському напрямках. Сили оборони спрямовують зусилля на зрив виконання російськими загарбниками планів наступу та виснаження їхнього бойового потенціалу. Про це повідомив у вечірньому зведенні Генеральний штаб Збройних Сил України (ЗСУ), передає УНН.

Деталі

Згідно з оперативною інформацією станом на 22:00, на фронті відбулося 146 бойових зіткнень.

Противник завдав одного ракетного та 29 авіаційних ударів, застосував 30 ракет та скинув 72 керовані авіабомби, здійснив 2960 ударів дронами-камікадзе та 2135 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів

- звітує Генштаб ЗСУ.

Ситуація по напрямках

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках відбулося два бойові зіткнення. Противник завдав двох авіаційних ударів, скинув чотири керовані авіаційні бомби та здійснив 126 обстрілів, зокрема два – із реактивних систем залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку відбулося дев’ять бойових зіткнень у районах населених пунктів Приліпка, Вовчанськ та у бік населених пунктів Синельникове, Вільча.

На Куп’янському напрямку противник здійснив дві атаки на позиції наших військ у бік населених пунктів Піщане та Моначинівка.

На Лиманському напрямку російські війська 12 разів штурмували позиції українських захисників атакував в районі Середнього та у бік Нового Миру, Новоселівки, Дробишевого та Зарічного.

На Слов’янському напрямку українські воїни сьогодні відбили сім ворожих атак на наші позиції. Підрозділи окупантів намагалися просунутися у районах населених пунктів Ямпіль, Серебрянка та у бік Платонівки.

На Краматорському напрямку боєзіткнень на даний час не зафіксовано.

На Костянтинівському напрямку окупанти сьогодні 17 разів штурмували позиції наших захисників в районах населених пунктів Плещіївка, Клебан-Бик, Русин Яр та у бік Костянтинівки, Олександро-Шультиного, Новопавлівки.

На Покровському напрямку ворог здійснив 42 спроби потіснити наші підрозділи. Найбільша активність спостерігається у районах населених пунктів Удачне, Котлине, Новомиколаївка, Дачне та у бік Софіївки, Кучерового Яру, Нового-Шахового, Сухецького, Білицького, Родинського, Мирнограду, Покровська, Гришиного, Молодецького, Новопавлівки.

За попередніми підрахунками, на цьому напрямку наші воїни ліквідували 31 та поранили 27 окупантів, знищили п’ять одиниць автомобільної техніки, дві одиниці спеціальної техніки, одну станцію радіоелектронної боротьби, чотири одиниці мототехніки, 10 безпілотних літальних апаратів, крім того пошкоджено чотири одиниці автомобільної техніки, два пункти управління БпЛА та вісім укриттів особового складу противника

- йдеться у звіті.

На Олександрівському напрямку ворог сім разів атакував поблизу населених пунктів Вербове, Красногірське, Привільне та у напрямках Олександрограда, Рибного.

На Гуляйпільському напрямку українські воїни відбили вісім атак ворога у бік Рибного, Добропілля та Гуляйполя.

На Оріхівському напрямку ворог здійснив одну марну спробу прорвати оборону наших захисників в напрямку Степногірська.

На Придніпровському напрямку ворог наступальних дій не проводив.

На інших напрямках суттєвих змін в обстановці не зафіксовано.

Нагадаємо

Сили оборони контролюють північ Покровська, спростовуючи заяви росіян про захоплення міста. Бійці 425-го окремого штурмового полку проводять рейди на південь від залізниці.

Україна в оновлено варіанті мирного плану не відмовляється від Донбасу та зберігає право на вступ до НАТО - ЗМІ13.12.25, 19:38 • 1798 переглядiв

Віта Зеленецька

Війна в Україні
російська пропаганда
Техніка
Війна в Україні
Сутички
Вовчанськ
Покровськ
Слов'янськ
Синельникове
Мирноград
Степногірськ
Збройні сили України
Гуляйполе
Україна
Костянтинівка