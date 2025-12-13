Руйнують ілюзію “успіху” російських пропагандистів: укранські військові записали відеовітання із Покровська

Ворог не взмозі протиснути українську оборону на півночі Покровська та застосувує ТБ-артилерію. Українські воїни записали відеовітання із міста і зруйнували ілюзію "успіху" російських пропагандистів, передає УНН із посиланням на 7 корпус ДШВ.

У 7 корпусі нагадали, що пропагандисти вчетверте за останні півтора місяця оголосили про захоплення всього Покровська, намагаючись видати бажане за дійсне. Єдиний аргумент – фото та відео з центральної частини міста.

Противник не врахував головне: ця інформаційна провокація працює лише на тих, для кого телевізор - це їжа. А Покровськ — лише незнайома назва на карті. Наголошуємо: Сили оборони контролюють північ Покровська. Тут противник втратив темп і не діють закони ворожої пропаганди. Продовжуються активні наступальні дії для відновлення нашого контролю над кожним метром міста

Бійці 425-й окремого штурмового полку "Скеля" у взаємодії з іншими підрозділами у смузі оборони 7 корпусу ШР ДШВ проводять штурмові рейди на південь від залізниці.

Наші військові крок за кроком ліквідовують противника, спалюють ворожі ганчірки та повертають український стяг. На відео – вітання українських воїнів із Покровська. Вони руйнують ілюзію "успіху" російських пропагандистів, які поки-що мають змогу рухатися в тумані обмеженим маршрутом на південь від залізниці