Руйнують ілюзію “успіху” російських пропагандистів: укранські військові записали відеовітання із Покровська

$42.270.00
49.520.00
ukenru
15:54 • 5714 перегляди
18-річні хлопці, які не стали на облік, автоматично отримають статус призовника - Міноборони
15:26 • 10365 перегляди
Україна ввела санкції проти майже 700 морських суден “тіньового флоту” рф - Зеленський
15:01 • 10480 перегляди
білорусь передала Україні 114 цивільних: серед них відомі білоруські опозиціонери та українціPhoto
13:58 • 11387 перегляди
Зеленський доручив ГУР активізувати роботу для звільнення військовополонених до Нового року
13:41 • 11477 перегляди
В Україну з білорусі повертаються 5 ув'язнених цивільних - Зеленський
12:30 • 10702 перегляди
Радники США та України відвідають мирні переговори в Берліні в неділю - dpa
Ексклюзив
13 грудня, 11:00 • 12435 перегляди
Астма поруч: чому хвороба може виникнути раптово і як уберегти себе
13 грудня, 10:39 • 13788 перегляди
13 з 30 російських ракет та 417 з 465 дронів знешкодили над Україною, рф атакувала 4 "Кинджалами"
13 грудня, 09:59 • 12368 перегляди
Понад мільйон споживачів без світла після нічної атаки рф - МВСPhoto
13 грудня, 08:44 • 12825 перегляди
Європа побоюється троянського коня для росії в плані Трампа для України - Bloomberg
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
−2°
0.8м/с
75%
758мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
рф випустила понад 450 дронів та 30 ракет, без світла тисячі в 7 областях: Зеленський відреагував на нічну російську атакуPhoto13 грудня, 08:49 • 13502 перегляди
У США оприлюднили нові фото з маєтку Епштейна, де фігурує ТрампVideo13 грудня, 09:00 • 15913 перегляди
Уже очолював партію: нардеп назвав потенційного нового очільника "Слуги народу"13 грудня, 09:11 • 11596 перегляди
Від випивки до чорних поясів: п'яного єнота з США підозрюють у пограбуванні магазину карате13 грудня, 11:26 • 6894 перегляди
Як підключити телефон до телевізора: найпростіші способи12:38 • 13170 перегляди
Публікації
Незвичайні рецепти какао, що зігріють у холодні зимові вечориPhoto16:20 • 6046 перегляди
Як підключити телефон до телевізора: найпростіші способи12:38 • 13229 перегляди
Топ-10 незабутніх різдвяних хітів, які створюють святковий настрійVideo13 грудня, 08:00 • 23106 перегляди
Pinterest розкрив головні тренди 2026 року: від Glitchy Glam до List Pals12 грудня, 17:56 • 33887 перегляди
Ціни на вершкове масло падають, склади переповнені: що відбувається на молочному ринку України і які прогнози
Ексклюзив
12 грудня, 13:07 • 56453 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Олександр Сирський
Кір Стармер
Емманюель Макрон
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Одеська область
Миколаївська область
Польща
Реклама
УНН Lite
Розлючені фанати в Індії закидали стадіон стільцями та пляшками через короткий захід МессіVideo13 грудня, 11:42 • 5822 перегляди
Від випивки до чорних поясів: п'яного єнота з США підозрюють у пограбуванні магазину карате13 грудня, 11:26 • 6970 перегляди
У США оприлюднили нові фото з маєтку Епштейна, де фігурує ТрампVideo13 грудня, 09:00 • 15959 перегляди
Clair Obscur: Expedition 33 стала грою року The Game Awards 2025: повний список переможцівVideo12 грудня, 12:55 • 52254 перегляди
Нова відеогра Star Wars "Fate of the Old Republic" отримала тизерVideo12 грудня, 10:01 • 33723 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
Опалення
Фільм
Мі-8

Руйнують ілюзію “успіху” російських пропагандистів: укранські військові записали відеовітання із Покровська

Київ • УНН

 • 26 перегляди

Сили оборони контролюють північ Покровська, спростовуючи заяви росіян про захоплення міста. Бійці 425-го окремого штурмового полку проводять рейди на південь від залізниці.

Руйнують ілюзію “успіху” російських пропагандистів: укранські військові записали відеовітання із Покровська

Ворог не взмозі протиснути українську оборону на півночі Покровська та застосувує ТБ-артилерію. Українські воїни записали відеовітання із міста і зруйнували ілюзію "успіху" російських пропагандистів, передає УНН із посиланням на 7 корпус ДШВ.

Деталі

У 7 корпусі нагадали, що пропагандисти вчетверте за останні півтора місяця оголосили про захоплення всього Покровська, намагаючись видати бажане за дійсне. Єдиний аргумент – фото та відео з центральної частини міста.

Противник не врахував головне: ця інформаційна провокація працює лише на тих, для кого телевізор - це їжа. А Покровськ — лише незнайома назва на карті. Наголошуємо: Сили оборони контролюють північ Покровська. Тут противник втратив темп і не діють закони ворожої пропаганди. Продовжуються активні наступальні дії для відновлення нашого контролю над кожним метром міста 

- йдеться у повідомленні.

Бійці 425-й окремого штурмового полку "Скеля" у взаємодії з іншими підрозділами у смузі оборони 7 корпусу ШР ДШВ проводять штурмові рейди на південь від залізниці.

Наші військові крок за кроком ліквідовують противника, спалюють ворожі ганчірки та повертають український стяг. На відео – вітання українських воїнів із Покровська. Вони руйнують ілюзію "успіху" російських пропагандистів, які поки-що мають змогу рухатися в тумані обмеженим маршрутом на південь від залізниці 

- йдеться у повідомленні.

У Покровську за кілька тижнів повернули під контроль близько 16 кв. км - Сирський13.12.25, 19:00 • 1462 перегляди

Антоніна Туманова

Війна в Україні
російська пропаганда
Війна в Україні
Покровськ