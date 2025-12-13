$42.270.00
15:54 • 6722 просмотра
18-летние парни, не ставшие на учет, автоматически получат статус призывника – Минобороны
15:26 • 11380 просмотра
Украина ввела санкции против почти 700 морских судов "теневого флота" рф - Зеленский
15:01 • 11317 просмотра
беларусь передала Украине 114 гражданских лиц: среди них известные белорусские оппозиционеры и украинцыPhoto
13:58 • 12175 просмотра
Зеленский поручил ГУР активизировать работу по освобождению военнопленных до Нового года
13:41 • 12115 просмотра
В Украину из беларуси возвращаются 5 заключенных гражданских - Зеленский
13 декабря, 12:30 • 11009 просмотра
Советники США и Украины примут участие в мирных переговорах в Берлине в воскресенье - dpa
Эксклюзив
13 декабря, 11:00 • 12658 просмотра
Астма рядом: почему болезнь может возникнуть внезапно и как уберечь себя
13 декабря, 10:39 • 13893 просмотра
13 из 30 российских ракет и 417 из 465 дронов обезврежены над Украиной, рф атаковала 4 "Кинжалами"
13 декабря, 09:59 • 12446 просмотра
Более миллиона потребителей без света после ночной атаки рф - МВДPhoto
13 декабря, 08:44 • 12877 просмотра
Европа опасается троянского коня для россии в плане Трампа для Украины - Bloomberg
Разрушают иллюзию "успеха" российских пропагандистов: украинские военные записали видеопоздравление из Покровска

Киев • УНН

 • 1246 просмотра

Силы обороны контролируют север Покровска, опровергая заявления россиян о захвате города. Бойцы 425-го отдельного штурмового полка проводят рейды к югу от железной дороги.

Разрушают иллюзию "успеха" российских пропагандистов: украинские военные записали видеопоздравление из Покровска

Враг не в состоянии прорвать украинскую оборону на севере Покровска и применяет ТБ-артиллерию. Украинские воины записали видеообращение из города и разрушили иллюзию "успеха" российских пропагандистов, передает УНН со ссылкой на 7 корпус ДШВ.

Детали

В 7 корпусе напомнили, что пропагандисты в четвертый раз за последние полтора месяца объявили о захвате всего Покровска, пытаясь выдать желаемое за действительное. Единственный аргумент – фото и видео из центральной части города.

Противник не учел главное: эта информационная провокация работает только на тех, для кого телевизор — это еда. А Покровск — лишь незнакомое название на карте. Подчеркиваем: Силы обороны контролируют север Покровска. Здесь противник потерял темп и не действуют законы вражеской пропаганды. Продолжаются активные наступательные действия для восстановления нашего контроля над каждым метром города

- говорится в сообщении.

Бойцы 425-го отдельного штурмового полка "Скала" во взаимодействии с другими подразделениями в полосе обороны 7 корпуса ШР ДШВ проводят штурмовые рейды к югу от железной дороги.

Наши военные шаг за шагом ликвидируют противника, сжигают вражеские тряпки и возвращают украинский стяг. На видео – приветствие украинских воинов из Покровска. Они разрушают иллюзию "успеха" российских пропагандистов, которые пока имеют возможность двигаться в тумане ограниченным маршрутом к югу от железной дороги

- говорится в сообщении.

В Покровске за несколько недель вернули под контроль около 16 кв. км - Сырский13.12.25, 19:00 • 1740 просмотров

Антонина Туманова

Война в Украине
российская пропаганда
Война в Украине
Покровск