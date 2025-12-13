Разрушают иллюзию "успеха" российских пропагандистов: украинские военные записали видеопоздравление из Покровска

Враг не в состоянии прорвать украинскую оборону на севере Покровска и применяет ТБ-артиллерию. Украинские воины записали видеообращение из города и разрушили иллюзию "успеха" российских пропагандистов, передает УНН со ссылкой на 7 корпус ДШВ.

В 7 корпусе напомнили, что пропагандисты в четвертый раз за последние полтора месяца объявили о захвате всего Покровска, пытаясь выдать желаемое за действительное. Единственный аргумент – фото и видео из центральной части города.

Противник не учел главное: эта информационная провокация работает только на тех, для кого телевизор — это еда. А Покровск — лишь незнакомое название на карте. Подчеркиваем: Силы обороны контролируют север Покровска. Здесь противник потерял темп и не действуют законы вражеской пропаганды. Продолжаются активные наступательные действия для восстановления нашего контроля над каждым метром города

Бойцы 425-го отдельного штурмового полка "Скала" во взаимодействии с другими подразделениями в полосе обороны 7 корпуса ШР ДШВ проводят штурмовые рейды к югу от железной дороги.

Наши военные шаг за шагом ликвидируют противника, сжигают вражеские тряпки и возвращают украинский стяг. На видео – приветствие украинских воинов из Покровска. Они разрушают иллюзию "успеха" российских пропагандистов, которые пока имеют возможность двигаться в тумане ограниченным маршрутом к югу от железной дороги