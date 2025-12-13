Генштаб ВСУ: 146 боевых столкновений на фронте 13 декабря, горячее всего на Покровском направлении

В течение суток 13 декабря на российско-украинском фронте зафиксировали 146 боевых столкновений. Наиболее интенсивные бои продолжались на Покровском, Константиновском, Лиманском и Славянском направлениях. Силы обороны направляют усилия на срыв выполнения российскими захватчиками планов наступления и истощение их боевого потенциала. Об этом сообщил в вечерней сводке Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины (ВСУ), передает УНН.

Согласно оперативной информации по состоянию на 22:00, на фронте произошло 146 боевых столкновений.

Противник нанес один ракетный и 29 авиационных ударов, применил 30 ракет и сбросил 72 управляемые авиабомбы, совершил 2960 ударов дронами-камикадзе и 2135 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов - отчитывается Генштаб ВСУ.

Ситуация по направлениям

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях произошло два боевых столкновения. Противник нанес два авиационных удара, сбросил четыре управляемые авиационные бомбы и совершил 126 обстрелов, в том числе два – из реактивных систем залпового огня.

На Южно-Слобожанском направлении произошло девять боевых столкновений в районах населенных пунктов Прилипка, Волчанск и в сторону населенных пунктов Синельниково, Вильча.

На Купянском направлении противник совершил две атаки на позиции наших войск в сторону населенных пунктов Песчаное и Моначиновка.

На Лиманском направлении российские войска 12 раз штурмовали позиции украинских защитников, атаковали в районе Среднего и в сторону Нового Мира, Новоселовки, Дробышево и Заречного.

На Славянском направлении украинские воины сегодня отбили семь вражеских атак на наши позиции. Подразделения оккупантов пытались продвинуться в районах населенных пунктов Ямполь, Серебрянка и в сторону Платоновки.

На Краматорском направлении боестолкновений на данный момент не зафиксировано.

На Константиновском направлении оккупанты сегодня 17 раз штурмовали позиции наших защитников в районах населенных пунктов Плещеевка, Клебан-Бык, Русин Яр и в сторону Константиновки, Александро-Шультино, Новопавловки.

На Покровском направлении враг совершил 42 попытки потеснить наши подразделения. Наибольшая активность наблюдается в районах населенных пунктов Удачное, Котлино, Новониколаевка, Дачное и в сторону Софиевки, Кучерова Яра, Нового-Шахового, Сухецкого, Белицкого, Родинского, Мирнограда, Покровска, Гришино, Молодецкого, Новопавловки.

По предварительным подсчетам, на этом направлении наши воины ликвидировали 31 и ранили 27 оккупантов, уничтожили пять единиц автомобильной техники, две единицы специальной техники, одну станцию радиоэлектронной борьбы, четыре единицы мототехники, 10 беспилотных летательных аппаратов, кроме того повреждены четыре единицы автомобильной техники, два пункта управления БпЛА и восемь укрытий личного состава противника - говорится в отчете.

На Александровском направлении враг семь раз атаковал вблизи населенных пунктов Вербовое, Красногорское, Привольное и в направлениях Александрограда, Рыбного.

На Гуляйпольском направлении украинские воины отбили восемь атак врага в сторону Рыбного, Доброполья и Гуляйполя.

На Ореховском направлении враг совершил одну тщетную попытку прорвать оборону наших защитников в направлении Степногорска.

На Приднепровском направлении враг наступательных действий не проводил.

На других направлениях существенных изменений в обстановке не зафиксировано.

Силы обороны контролируют север Покровска, опровергая заявления россиян о захвате города. Бойцы 425-го отдельного штурмового полка проводят рейды к югу от железной дороги.

