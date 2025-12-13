Генштаб ВСУ: 146 боевых столкновений на фронте 13 декабря, горячее всего на Покровском направлении

$42.270.00
49.520.00
ukenru
15:54 • 11059 просмотра
18-летние парни, не ставшие на учет, автоматически получат статус призывника – Минобороны
15:26 • 16861 просмотра
Украина ввела санкции против почти 700 морских судов "теневого флота" рф - Зеленский
13 декабря, 15:01 • 15574 просмотра
беларусь передала Украине 114 гражданских лиц: среди них известные белорусские оппозиционеры и украинцыPhoto
13 декабря, 13:58 • 16216 просмотра
Зеленский поручил ГУР активизировать работу по освобождению военнопленных до Нового года
13 декабря, 13:41 • 15349 просмотра
В Украину из беларуси возвращаются 5 заключенных гражданских - Зеленский
13 декабря, 12:30 • 12531 просмотра
Советники США и Украины примут участие в мирных переговорах в Берлине в воскресенье - dpa
Эксклюзив
13 декабря, 11:00 • 13752 просмотра
Астма рядом: почему болезнь может возникнуть внезапно и как уберечь себя
13 декабря, 10:39 • 14378 просмотра
13 из 30 российских ракет и 417 из 465 дронов обезврежены над Украиной, рф атаковала 4 "Кинжалами"
13 декабря, 09:59 • 12871 просмотра
Более миллиона потребителей без света после ночной атаки рф - МВДPhoto
13 декабря, 08:44 • 13259 просмотра
Европа опасается троянского коня для россии в плане Трампа для Украины - Bloomberg
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
−1°
1.1м/с
76%
758мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
От выпивки до черных поясов: пьяного енота из США подозревают в ограблении магазина карате13 декабря, 11:26 • 13654 просмотра
Разъяренные фанаты в Индии забросали стадион стульями и бутылками из-за короткого визита МессиVideo13 декабря, 11:42 • 11909 просмотра
Как подключить телефон к телевизору: самые простые способы13 декабря, 12:38 • 20519 просмотра
"Мир не за горами": Эрдоган после встречи с путиным заявил, что хочет поговорить с Трампом13 декабря, 12:45 • 7796 просмотра
Необычные рецепты какао, которые согреют в холодные зимние вечераPhoto16:20 • 13996 просмотра
публикации
Необычные рецепты какао, которые согреют в холодные зимние вечераPhoto16:20 • 13999 просмотра
Как подключить телефон к телевизору: самые простые способы13 декабря, 12:38 • 20522 просмотра
Топ-10 незабываемых рождественских хитов, создающих праздничное настроениеVideo13 декабря, 08:00 • 26867 просмотра
Pinterest раскрыл главные тренды 2026 года: от Glitchy Glam до List Pals12 декабря, 17:56 • 37100 просмотра
Цены на сливочное масло падают, склады переполнены: что происходит на молочном рынке Украины и какие прогнозы
Эксклюзив
12 декабря, 13:07 • 60019 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Александр Сырский
Кирилл Буданов
Эмманюэль Макрон
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Беларусь
Берлин
Покровск
Реклама
УНН Lite
Разъяренные фанаты в Индии забросали стадион стульями и бутылками из-за короткого визита МессиVideo13 декабря, 11:42 • 11910 просмотра
От выпивки до черных поясов: пьяного енота из США подозревают в ограблении магазина карате13 декабря, 11:26 • 13655 просмотра
В США обнародовали новые фото из поместья Эпштейна, где фигурирует ТрампVideo13 декабря, 09:00 • 19381 просмотра
Clair Obscur: Expedition 33 стала игрой года The Game Awards 2025: полный список победителейVideo12 декабря, 12:55 • 54156 просмотра
Новая видеоигра Star Wars "Fate of the Old Republic" получила тизерVideo12 декабря, 10:01 • 35391 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Фильм
The New York Times
Ми-8

Генштаб ВСУ: 146 боевых столкновений на фронте 13 декабря, горячее всего на Покровском направлении

Киев • УНН

 • 302 просмотра

13 декабря на российско-украинском фронте зафиксировано 146 боевых столкновений, согласно сводке Генштаба ВСУ. Самые интенсивные бои продолжались на Покровском, Константиновском, Лиманском и Славянском направлениях.

Генштаб ВСУ: 146 боевых столкновений на фронте 13 декабря, горячее всего на Покровском направлении

В течение суток 13 декабря на российско-украинском фронте зафиксировали 146 боевых столкновений. Наиболее интенсивные бои продолжались на Покровском, Константиновском, Лиманском и Славянском направлениях. Силы обороны направляют усилия на срыв выполнения российскими захватчиками планов наступления и истощение их боевого потенциала. Об этом сообщил в вечерней сводке Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины (ВСУ), передает УНН.

Подробности

Согласно оперативной информации по состоянию на 22:00, на фронте произошло 146 боевых столкновений.

Противник нанес один ракетный и 29 авиационных ударов, применил 30 ракет и сбросил 72 управляемые авиабомбы, совершил 2960 ударов дронами-камикадзе и 2135 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов

- отчитывается Генштаб ВСУ.

Ситуация по направлениям

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях произошло два боевых столкновения. Противник нанес два авиационных удара, сбросил четыре управляемые авиационные бомбы и совершил 126 обстрелов, в том числе два – из реактивных систем залпового огня.

На Южно-Слобожанском направлении произошло девять боевых столкновений в районах населенных пунктов Прилипка, Волчанск и в сторону населенных пунктов Синельниково, Вильча.

На Купянском направлении противник совершил две атаки на позиции наших войск в сторону населенных пунктов Песчаное и Моначиновка.

На Лиманском направлении российские войска 12 раз штурмовали позиции украинских защитников, атаковали в районе Среднего и в сторону Нового Мира, Новоселовки, Дробышево и Заречного.

На Славянском направлении украинские воины сегодня отбили семь вражеских атак на наши позиции. Подразделения оккупантов пытались продвинуться в районах населенных пунктов Ямполь, Серебрянка и в сторону Платоновки.

На Краматорском направлении боестолкновений на данный момент не зафиксировано.

На Константиновском направлении оккупанты сегодня 17 раз штурмовали позиции наших защитников в районах населенных пунктов Плещеевка, Клебан-Бык, Русин Яр и в сторону Константиновки, Александро-Шультино, Новопавловки.

На Покровском направлении враг совершил 42 попытки потеснить наши подразделения. Наибольшая активность наблюдается в районах населенных пунктов Удачное, Котлино, Новониколаевка, Дачное и в сторону Софиевки, Кучерова Яра, Нового-Шахового, Сухецкого, Белицкого, Родинского, Мирнограда, Покровска, Гришино, Молодецкого, Новопавловки.

По предварительным подсчетам, на этом направлении наши воины ликвидировали 31 и ранили 27 оккупантов, уничтожили пять единиц автомобильной техники, две единицы специальной техники, одну станцию радиоэлектронной борьбы, четыре единицы мототехники, 10 беспилотных летательных аппаратов, кроме того повреждены четыре единицы автомобильной техники, два пункта управления БпЛА и восемь укрытий личного состава противника

- говорится в отчете.

На Александровском направлении враг семь раз атаковал вблизи населенных пунктов Вербовое, Красногорское, Привольное и в направлениях Александрограда, Рыбного.

На Гуляйпольском направлении украинские воины отбили восемь атак врага в сторону Рыбного, Доброполья и Гуляйполя.

На Ореховском направлении враг совершил одну тщетную попытку прорвать оборону наших защитников в направлении Степногорска.

На Приднепровском направлении враг наступательных действий не проводил.

На других направлениях существенных изменений в обстановке не зафиксировано.

Напомним

Силы обороны контролируют север Покровска, опровергая заявления россиян о захвате города. Бойцы 425-го отдельного штурмового полка проводят рейды к югу от железной дороги.

Украина в обновленном варианте мирного плана не отказывается от Донбасса и сохраняет право на вступление в НАТО - СМИ13.12.25, 19:38 • 1934 просмотра

Вита Зеленецкая

Война в Украине
российская пропаганда
Техника
Война в Украине
Столкновения
Волчанск
Покровск
Славянск
Синельниково
Мирноград
Степнохирск
Вооруженные силы Украины
Гуляйполе
Украина
Константиновка