Україна в оновлено варіанті мирного плану не відмовляється від Донбасу та зберігає право на вступ до НАТО - ЗМІ

Україна в оновленій версії мирного плану не готова відмовлятися від Донбасу та зберігає право на вступ до НАТО. Про це пише NYT із посиланням на західних чиновників, знайомих із документом, передає УНН.

Деталі

Видання зауважує, що три тижні тому президент США Дональд Трамп викликав шок по всій Європі, представивши 28-пунктний мирний план для України, який сильно перегукувався з російськими аргументами.

Проте українські лідери відповіли контрпропозицією, яка вимагає правових гарантій захисту від майбутньої російської агресії та гарантує, що Україна збереже землю, яку вона наразі контролює, згідно з описами плану європейськими лідерами та дипломатами, а також повідомленнями чиновників, які бачили його або були про нього проінформовані.

За словами п'яти нинішніх та колишніх західних чиновників, знайомих з планом, пропозиція виключила частини початкового плану Трампа, які перетинали українські червоні лінії. Усі вони говорили на умовах анонімності, щоб більш вільно говорити про делікатну дипломатію.

Зокрема, за словами двох високопоставлених європейських чиновників та колишнього американського чиновника, в ній йшлося про те, що Україна повинна зберегти контроль над районами на сході України, які, згідно з планом Трампа, вона повинна була поступитися.

За словами високопоставленого європейського чиновника та колишнього американського чиновника, вона також виключила американську вимогу, щоб Україна відмовилася від свого права вступати до НАТО, щоб зберегти, принаймні, принцип політики відкритих дверей НАТО. Обидві зміни, ймовірно, будуть неприйнятними для Росії, яка хоче контролювати більше території України та перешкодити Україні коли-небудь вступити до НАТО, а також передбачається, що пан Трамп накладе вето на членство України, якщо воно подасть заявку.

Додамо

Видання зауважує, що пропозиції, надіслані до Вашингтона на розгляд у середу ввечері, стали результатом шквалу інтенсивної дипломатії пана Зеленського останніми днями, включаючи зустрічі в Лондоні, Брюсселі та Римі, а також принаймні одну розмову між європейськими лідерами та паном Трампом.

Очікується, що переговори продовжаться на зустрічі європейських лідерів у Берліні в понеділок.

