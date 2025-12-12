У Німеччині готується робота оборонної групи, що присвячена деталям гарантій безпеки - Зеленський

$42.270.01
49.520.30
ukenru
18:15 • 2414 перегляди
ЄС ухвалив рішення про безстрокове заморожування активів росії
Ексклюзив
17:00 • 6236 перегляди
Сирів їдять найменше у Європі: яким молочним продуктам надають перевагу українці
13:33 • 13315 перегляди
Новий Трудовий кодекс доопрацьовано та готується до розгляду: чого очікувати
Ексклюзив
12 грудня, 13:09 • 19579 перегляди
Гібридна війна: навіщо росія знищує фармацевтичну інфраструктуру та провокує дефіцит ліків в Україні
Ексклюзив
12 грудня, 13:07 • 23807 перегляди
Ціни на вершкове масло падають, склади переповнені: що відбувається на молочному ринку України і які прогнози
Ексклюзив
12 грудня, 11:47 • 35024 перегляди
У що інвестують жінки нового покоління: від технологій до розкоші
12 грудня, 11:37 • 28260 перегляди
За кожним прийду особисто: Генпрокурор Кравченко не збирається у відставку і знає, хто працює проти нього
12 грудня, 10:25 • 23034 перегляди
Повноваження СБУ розширяться: Зеленський підписав закон
Ексклюзив
12 грудня, 10:23 • 23162 перегляди
У Раді працюють над вдосконаленням законодавства, яке регулює роботу медичних закладів
Ексклюзив
12 грудня, 07:00 • 24116 перегляди
Переоформлення авто в Україні: адвокат розповів, де це можна зробити, скільки коштує, та плюси і мінуси різних методів
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+7°
3м/с
87%
748мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Нова відеогра Star Wars "Fate of the Old Republic" отримала тизерVideo12 грудня, 10:01 • 20008 перегляди
російська "воєнна економіка" вичерпала ресурс: у розвідці розповіли про ознаки12 грудня, 11:11 • 8694 перегляди
Бої за Куп'янськ: Сили оборони підтвердили блокування росіян у місті12 грудня, 11:30 • 15892 перегляди
рф атакувала ударними БпЛА спортшколу в Шостці під час тренування дітей - ОВА12 грудня, 12:07 • 22031 перегляди
Clair Obscur: Expedition 33 стала грою року The Game Awards 2025: повний список переможцівVideo12 грудня, 12:55 • 18864 перегляди
Публікації
Pinterest розкрив головні тренди 2026 року: від Glitchy Glam до List Pals17:56 • 3208 перегляди
Ціни на вершкове масло падають, склади переповнені: що відбувається на молочному ринку України і які прогнози
Ексклюзив
12 грудня, 13:07 • 23807 перегляди
Clair Obscur: Expedition 33 стала грою року The Game Awards 2025: повний список переможцівVideo12 грудня, 12:55 • 19050 перегляди
У що інвестують жінки нового покоління: від технологій до розкоші
Ексклюзив
12 грудня, 11:47 • 35024 перегляди
Атаки на фармлогістику: росія використовує дефіцит ліків, як спосіб тиску на українцівPhoto
Ексклюзив
11 грудня, 13:44 • 72200 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Фрідріх Мерц
Рустем Умєров
Юлія Свириденко
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Німеччина
Велика Британія
Одеса
Реклама
УНН Lite
Clair Obscur: Expedition 33 стала грою року The Game Awards 2025: повний список переможцівVideo12 грудня, 12:55 • 19053 перегляди
Нова відеогра Star Wars "Fate of the Old Republic" отримала тизерVideo12 грудня, 10:01 • 20135 перегляди
Шакіра стала героїнею мемів після кумедної помилки в дописі про мультфільм11 грудня, 11:09 • 49686 перегляди
Учені розкрили, як нічний перегляд серіалів впливає на ринки10 грудня, 13:37 • 43745 перегляди
Святковий шопінг 2025: які подарунки обирають українці і чи прислухаються до ШІ - опитуванняPhoto10 грудня, 12:35 • 48539 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
Фільм
Серіали
Ту-95

У Німеччині готується робота оборонної групи, що присвячена деталям гарантій безпеки - Зеленський

Київ • УНН

 • 54 перегляди

Президент Зеленський повідомив про підготовку оборонної групи в Німеччині, яка працюватиме над деталями гарантій безпеки для України. Групу очолить генерал-лейтенант Гнатов, до її складу увійдуть представники української армії, розвідок та Сил безпеки.

У Німеччині готується робота оборонної групи, що присвячена деталям гарантій безпеки - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що на майданчику в Німеччині готується робота оборонної групи, присвячена деталям гарантій безпеки для України, передає УНН.

На майданчику в Німеччині готується робота оборонної групи, що присвячена деталям гарантій безпеки для України. З українського боку групу очолює генерал-лейтенант Гнатов, беруть участь представники нашої армії, розвідок, Сил безпеки 

- повідомив Глава держави.

Зеленський відвідає Берлін у понеділок разом із багатьма європейськими лідерами - уряд ФРН12.12.25, 20:26 • 824 перегляди

Нагадаємо

Президент України Володимир Зеленський планує відвідати Берлін у понеділок. Він зустрінеться з канцлером Німеччини та представниками Великої Британії та Франції.

Антоніна Туманова

ПолітикаНовини Світу
Мобілізація
Воєнний стан
Війна в Україні
Франція
Велика Британія
Німеччина
Володимир Зеленський
Україна
Берлін