У Німеччині готується робота оборонної групи, що присвячена деталям гарантій безпеки - Зеленський
Київ • УНН
Президент України Володимир Зеленський повідомив, що на майданчику в Німеччині готується робота оборонної групи, присвячена деталям гарантій безпеки для України, передає УНН.
На майданчику в Німеччині готується робота оборонної групи, що присвячена деталям гарантій безпеки для України. З українського боку групу очолює генерал-лейтенант Гнатов, беруть участь представники нашої армії, розвідок, Сил безпеки
Нагадаємо
Президент України Володимир Зеленський планує відвідати Берлін у понеділок. Він зустрінеться з канцлером Німеччини та представниками Великої Британії та Франції.