В Германии готовится работа оборонной группы, посвященной деталям гарантий безопасности - Зеленский
Киев • УНН
Президент Зеленский сообщил о подготовке оборонной группы в Германии, которая будет работать над деталями гарантий безопасности для Украины. Группу возглавит генерал-лейтенант Гнатов, в ее состав войдут представители украинской армии, разведок и Сил безопасности.
На площадке в Германии готовится работа оборонной группы, посвященная деталям гарантий безопасности для Украины. С украинской стороны группу возглавляет генерал-лейтенант Гнатов, участвуют представители нашей армии, разведок, Сил безопасности
Напомним
Президент Украины Владимир Зеленский планирует посетить Берлин в понедельник. Он встретится с канцлером Германии и представителями Великобритании и Франции.