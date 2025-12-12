Зеленський на початку наступного тижня планує відвідати Берлін - ЗМІ

$42.270.01
Новий Трудовий кодекс доопрацьовано та готується до розгляду: чого очікувати
13:09 • 9448 перегляди
Гібридна війна: навіщо росія знищує фармацевтичну інфраструктуру та провокує дефіцит ліків в Україні
13:07 • 12765 перегляди
Ціни на вершкове масло падають, склади переповнені: що відбувається на молочному ринку України і які прогнози
11:47 • 24735 перегляди
У що інвестують жінки нового покоління: від технологій до розкоші
11:37 • 21345 перегляди
За кожним прийду особисто: Генпрокурор Кравченко не збирається у відставку і знає, хто працює проти нього
10:25 • 20557 перегляди
Повноваження СБУ розширяться: Зеленський підписав закон
10:23 • 20699 перегляди
У Раді працюють над вдосконаленням законодавства, яке регулює роботу медичних закладів
12 грудня, 07:00 • 23066 перегляди
Переоформлення авто в Україні: адвокат розповів, де це можна зробити, скільки коштує, та плюси і мінуси різних методів
12 грудня, 01:09 • 28602 перегляди
Трамп готовий надати Україні гарантії безпеки для реалізації мирної угоди
11 грудня, 17:49 • 40452 перегляди
Рубіо, Гегсет, Віткофф, Кушнер та інші високопосадовці США провели переговори з українською командою: говорили про гарантії безпекиPhoto
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Адміністрація Трампа створює коаліцію для протидії Китаю у сфері рідкісноземів та технологій - Politico
Нова відеогра Star Wars "Fate of the Old Republic" отримала тизер
Бої за Куп'янськ: Сили оборони підтвердили блокування росіян у місті
рф атакувала ударними БпЛА спортшколу в Шостці під час тренування дітей - ОВА
Clair Obscur: Expedition 33 стала грою року The Game Awards 2025: повний список переможців
Ціни на вершкове масло падають, склади переповнені: що відбувається на молочному ринку України і які прогнози
13:07 • 12766 перегляди
Clair Obscur: Expedition 33 стала грою року The Game Awards 2025: повний список переможців
У що інвестують жінки нового покоління: від технологій до розкоші
11:47 • 24737 перегляди
Атаки на фармлогістику: росія використовує дефіцит ліків, як спосіб тиску на українцівPhoto
11 грудня, 13:44 • 67384 перегляди
Лікування що вбиває. Про що мовчать адвокати скандальної клініки OdrexPhoto11 грудня, 11:11 • 70470 перегляди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Руслан Кравченко
Віктор Орбан
Сергій Кислиця
Україна
Сполучені Штати Америки
Харківська область
Китай
Куп'янськ
Clair Obscur: Expedition 33 стала грою року The Game Awards 2025: повний список переможців
Нова відеогра Star Wars "Fate of the Old Republic" отримала тизер
Шакіра стала героїнею мемів після кумедної помилки в дописі про мультфільм11 грудня, 11:09 • 44103 перегляди
Учені розкрили, як нічний перегляд серіалів впливає на ринки10 грудня, 13:37 • 41545 перегляди
Святковий шопінг 2025: які подарунки обирають українці і чи прислухаються до ШІ - опитуванняPhoto10 грудня, 12:35 • 46388 перегляди
Техніка
Соціальна мережа
Financial Times
Дипломатка
Опалення

Зеленський на початку наступного тижня планує відвідати Берлін - ЗМІ

Київ • УНН

 • 144 перегляди

Президент України Володимир Зеленський планує відвідати Берлін у понеділок. Він зустрінеться з канцлером Німеччини та представниками Великої Британії та Франції.

Зеленський на початку наступного тижня планує відвідати Берлін - ЗМІ

Президент України Володимир Зеленський планує візит до Берліна у понеділок, з посиланням на джерело повідомляє Sky News, пише УНН.

Президент України Володимир Зеленський планує відвідати Берлін у понеділок

- підтверджує джерело Sky News в українському уряді.

Вважається, що він зустрінеться з канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцем, а також поговорить з представниками Великої Британії та Франції, пише видання.

Мерц применшив натяки на зіткнення з Трампом: заявив про "конструктивну" розмову, де йшлося про Україну11.12.25, 12:47 • 3316 переглядiв

Нагадаємо

Як повідомлялося, близько десятка глав держав та урядів Європи, як очікується, зустрінуться в Берліні в понеділок для обговорення мирного плану щодо війни рф проти України. Серед присутніх очікуються президент Франції Еммануель Макрон та прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер.

США, Україна та європейські країни проведуть зустріч у суботу, щоб обговорити мирний план Трампа11.12.25, 17:36 • 3558 переглядiв

Юлія Шрамко

ПолітикаНовини Світу
Війна в Україні
Кір Стармер
Фрідріх Мерц
Емманюель Макрон
Франція
Велика Британія
Німеччина
Володимир Зеленський
Україна
Берлін