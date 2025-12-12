Зеленський на початку наступного тижня планує відвідати Берлін - ЗМІ
Президент України Володимир Зеленський планує відвідати Берлін у понеділок. Він зустрінеться з канцлером Німеччини та представниками Великої Британії та Франції.
Вважається, що він зустрінеться з канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцем, а також поговорить з представниками Великої Британії та Франції, пише видання.
Як повідомлялося, близько десятка глав держав та урядів Європи, як очікується, зустрінуться в Берліні в понеділок для обговорення мирного плану щодо війни рф проти України. Серед присутніх очікуються президент Франції Еммануель Макрон та прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер.
