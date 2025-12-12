$42.270.01
Новый Трудовой кодекс доработан и готовится к рассмотрению: чего ожидать
Гибридная война: зачем Россия уничтожает фармацевтическую инфраструктуру и провоцирует дефицит лекарств в Украине
Цены на сливочное масло падают, склады переполнены: что происходит на молочном рынке Украины и какие прогнозы
Во что инвестируют женщины нового поколения: от технологий до роскоши
За каждым приду лично: Генпрокурор Кравченко не собирается в отставку и знает, кто работает против него
Полномочия СБУ расширятся: Зеленский подписал закон
В Раде работают над усовершенствованием законодательства, регулирующего работу медицинских учреждений
Переоформление авто в Украине: адвокат рассказал, где это можно сделать, сколько стоит, и плюсы и минусы разных методов
Трамп готов предоставить Украине гарантии безопасности для реализации мирного соглашения
Рубио, Хегсет, Уиткофф, Кушнер и другие высокопоставленные лица США провели переговоры с украинской командой: говорили о гарантиях безопасностиPhoto
Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Цены на сливочное масло падают, склады переполнены: что происходит на молочном рынке Украины и какие прогнозы
Clair Obscur: Expedition 33 стала игрой года The Game Awards 2025: полный список победителейVideo12:55 • 8400 просмотра
Во что инвестируют женщины нового поколения: от технологий до роскоши
Атаки на фармлогистику: россия использует дефицит лекарств как способ давления на украинцевPhoto
Лечение, которое убивает. О чем молчат адвокаты скандальной клиники OdrexPhoto11 декабря, 11:11 • 70542 просмотра
Зеленский в начале следующей недели планирует посетить Берлин - СМИ

Киев • УНН

 • 198 просмотра

Президент Украины Владимир Зеленский планирует посетить Берлин в понедельник. Он встретится с канцлером Германии и представителями Великобритании и Франции.

Зеленский в начале следующей недели планирует посетить Берлин - СМИ

Президент Украины Владимир Зеленский планирует визит в Берлин в понедельник, со ссылкой на источник сообщает Sky News, пишет УНН.

Президент Украины Владимир Зеленский планирует посетить Берлин в понедельник

- подтверждает источник Sky News в украинском правительстве.

Считается, что он встретится с канцлером Германии Фридрихом Мерцем, а также поговорит с представителями Великобритании и Франции, пишет издание.

Мерц преуменьшил намеки на столкновение с Трампом: заявил о "конструктивном" разговоре, где речь шла об Украине11.12.25, 12:47 • 3318 просмотров

Напомним

Как сообщалось, около десятка глав государств и правительств Европы, как ожидается, встретятся в Берлине в понедельник для обсуждения мирного плана по войне РФ против Украины. Среди присутствующих ожидаются президент Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр Великобритании Кир Стармер.

США, Украина и европейские страны проведут встречу в субботу, чтобы обсудить мирный план Трампа11.12.25, 17:36 • 3560 просмотров

Юлия Шрамко

