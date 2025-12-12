Зеленский в начале следующей недели планирует посетить Берлин - СМИ
Киев • УНН
Президент Украины Владимир Зеленский планирует посетить Берлин в понедельник. Он встретится с канцлером Германии и представителями Великобритании и Франции.
Президент Украины Владимир Зеленский планирует визит в Берлин в понедельник, со ссылкой на источник сообщает Sky News, пишет УНН.
Президент Украины Владимир Зеленский планирует посетить Берлин в понедельник
Считается, что он встретится с канцлером Германии Фридрихом Мерцем, а также поговорит с представителями Великобритании и Франции, пишет издание.
Напомним
Как сообщалось, около десятка глав государств и правительств Европы, как ожидается, встретятся в Берлине в понедельник для обсуждения мирного плана по войне РФ против Украины. Среди присутствующих ожидаются президент Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр Великобритании Кир Стармер.
