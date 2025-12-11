$42.280.10
США, Украина и европейские страны проведут встречу в субботу, чтобы обсудить мирный план Трампа

Киев • УНН

 • 156 просмотра

Высокопоставленные чиновники США, Украины, Франции, Германии и Великобритании встретятся в субботу, 13 декабря, в Париже. Они обсудят мирный план президента США Дональда Трампа, включающий территориальные потери Украины.

США, Украина и европейские страны проведут встречу в субботу, чтобы обсудить мирный план Трампа

Высокопоставленные чиновники США, Украины, Франции, Германии и Великобритании встретятся в субботу, 13 декабря, в Париже, чтобы обсудить мирный план президента США Дональда Трампа. Об этом пишет Axios, передает УНН.

Детали

"Ожидается, что высокопоставленные чиновники США встретятся в субботу в Париже с высокопоставленными чиновниками Украины, Франции, Германии и Великобритании, чтобы обсудить мирный план президента Трампа", - пишет издание.

Сообщается, что встреча является попыткой достичь консенсуса по мирному плану президента Трампа, но происходит на фоне зашкаливающей трансатлантической напряженности.

"Президент Украины Владимир Зеленский сталкивается с растущим давлением со стороны США, чтобы он быстро принял 20-пунктный план Трампа, который включает значительные территориальные потери и другие уступки", - добавляет издание.

Издание добавляет, что хотя Украину, Германию, Францию и Великобританию на встрече будут представлять их советники по национальной безопасности, непонятно, будет ли присутствовать государственный секретарь Марко Рубио, который также является советником Трампа по национальной безопасности.

Напомним

Около десятка глав государств и правительств Европы встретятся в Берлине в понедельник для обсуждения мирного плана по Украине. Среди присутствующих ожидаются президент Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр Великобритании Кир Стармер.

Павел Башинский

