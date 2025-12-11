$42.280.10
Ексклюзив
14:13 • 4166 перегляди
На скільки зростуть ціни на хліб наступного року: прогноз представника ринку
13:51 • 8432 перегляди
У ЄС затвердили новий підхід до переговорів про вступ України попри вето Угорщини: про що йдеться
Ексклюзив
13:44 • 12491 перегляди
Атаки на фармлогістику: росія використовує дефіцит ліків, як спосіб тиску на українцівPhoto
12:12 • 11761 перегляди
Нацбанк зберіг облікову ставку на рівні 15,5% на тлі ризиків для інфляції та валютного ринку
11:59 • 15339 перегляди
Українцям обіцяють скорочення тривалості відключень світла вже на цих вихідних
Ексклюзив
11:58 • 14405 перегляди
Нардепи про завдання Президента щодо можливості проведення виборів: робота ведеться вже давно, але стосується повоєнного періоду
11:00 • 15380 перегляди
Канцлер Німеччини заявив про передачу США пропозицій щодо мирного плану для України
10:29 • 16262 перегляди
"Не можемо гарантувати безпеку": Корнієнко пояснив, чому вибори зараз неможливі
Ексклюзив
11 грудня, 08:43 • 35434 перегляди
Набряки можуть бути сигналом тіла про серйозну хворобу - лікарі пояснили, коли потрібно звернутись до спеціаліста
11 грудня, 07:59 • 21796 перегляди
Адміністрація Трампа пропонує план відновлення України та повернення рф у світову економіку, дехто в Європі каже "це як Ялта" - WSJ
США, Україна та європейські країни проведуть зустріч у суботу, щоб обговорити мирний план Трампа

Київ • УНН

 • 300 перегляди

Високопосадовці США, України, Франції, Німеччини та Великої Британії зустрінуться в суботу, 13 грудня, у Парижі. Вони обговорять мирний план президента США Дональда Трампа, що включає територіальні втрати України.

Високопосадовці США, України, Франції, Німеччини та Великої Британії зустрінуться у суботу, 13 грудня, у Парижі, щоб обговорити мирний план президента США Дональда Трампа. Про це пише Axios, передає УНН.

Деталі

"Очікується, що високопосадовці США зустрінуться в суботу в Парижі з високопосадовцями України, Франції, Німеччини та Великої Британії, щоб обговорити мирний план президента Трампа", - пише видання.

Повідомляється, що зустріч є спробою досягти консенсусу щодо мирного плану президента Трампа, але відбувається на тлі зашкалюючої трансатлантичної напруженості.

"Президент України Володимир Зеленський стикається зі зростаючим тиском з боку США, щоб він швидко прийняв 20-пунктний план Трампа, який включає значні територіальні втрати та інші поступки", - додає видання.

Видання додає, що хоча Україну, Німеччину, Францію та Велику Британію на зустрічі представлятимуть їхні радники з національної безпеки, незрозуміло, чи буде присутній державний секретар Марко Рубіо, який також є радником Трампа з національної безпеки.

Нагадаємо

Близько десятка глав держав та урядів Європи зустрінуться в Берліні в понеділок для обговорення мирного плану щодо України. Серед присутніх очікуються президент Франції Еммануель Макрон та прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер.

Павло Башинський

