США, Україна та європейські країни проведуть зустріч у суботу, щоб обговорити мирний план Трампа
Київ • УНН
Високопосадовці США, України, Франції, Німеччини та Великої Британії зустрінуться в суботу, 13 грудня, у Парижі. Вони обговорять мирний план президента США Дональда Трампа, що включає територіальні втрати України.
Високопосадовці США, України, Франції, Німеччини та Великої Британії зустрінуться у суботу, 13 грудня, у Парижі, щоб обговорити мирний план президента США Дональда Трампа. Про це пише Axios, передає УНН.
Деталі
"Очікується, що високопосадовці США зустрінуться в суботу в Парижі з високопосадовцями України, Франції, Німеччини та Великої Британії, щоб обговорити мирний план президента Трампа", - пише видання.
Повідомляється, що зустріч є спробою досягти консенсусу щодо мирного плану президента Трампа, але відбувається на тлі зашкалюючої трансатлантичної напруженості.
"Президент України Володимир Зеленський стикається зі зростаючим тиском з боку США, щоб він швидко прийняв 20-пунктний план Трампа, який включає значні територіальні втрати та інші поступки", - додає видання.
Видання додає, що хоча Україну, Німеччину, Францію та Велику Британію на зустрічі представлятимуть їхні радники з національної безпеки, незрозуміло, чи буде присутній державний секретар Марко Рубіо, який також є радником Трампа з національної безпеки.
Нагадаємо
Близько десятка глав держав та урядів Європи зустрінуться в Берліні в понеділок для обговорення мирного плану щодо України. Серед присутніх очікуються президент Франції Еммануель Макрон та прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер.