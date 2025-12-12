Зеленский посетит Берлин в понедельник вместе со многими европейскими лидерами - правительство ФРГ
Канцлер Германии Фридрих Мерц 15 декабря примет Президента Украины Владимира Зеленского для обмена мнениями относительно мирных переговоров и экономических вопросов. К обсуждениям присоединятся европейские лидеры и представители ЕС и НАТО.
Отмечается, что вечером к обсуждениям присоединятся многочисленные европейские главы государств и правительств, а также высокопоставленные представители ЕС и НАТО.
Президент Украины Владимир Зеленский планирует посетить Берлин в понедельник. Он встретится с канцлером Германии и представителями Великобритании и Франции.