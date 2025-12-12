Зеленский посетит Берлин в понедельник вместе со многими европейскими лидерами - правительство ФРГ

Канцлер Германии Фридрих Мерц в понедельник, 15 декабря, примет Президента Украины Владимира Зеленского для "обмена мнениями о состоянии мирных переговоров в Украине". Об этом говорится на сайте правительства Германии, передает УНН.

Канцлер Германии Фридрих Мерц в понедельник примет Президента Украины Владимира Зеленского для немецко-украинских экономических переговоров и обмена мнениями о состоянии мирных переговоров в Украине - говорится в сообщении.

Отмечается, что вечером к обсуждениям присоединятся многочисленные европейские главы государств и правительств, а также высокопоставленные представители ЕС и НАТО.

