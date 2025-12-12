Зеленский посетит Берлин в понедельник вместе со многими европейскими лидерами - правительство ФРГ

$42.270.01
18:15 • 784 просмотра
ЕС принял решение о бессрочной заморозке активов россии
Эксклюзив
17:00 • 3558 просмотра
Сыров едят меньше всего в Европе: каким молочным продуктам отдают предпочтение украинцы
13:33 • 12096 просмотра
Новый Трудовой кодекс доработан и готовится к рассмотрению: чего ожидать
Эксклюзив
13:09 • 18166 просмотра
Гибридная война: зачем Россия уничтожает фармацевтическую инфраструктуру и провоцирует дефицит лекарств в Украине
Эксклюзив
13:07 • 22189 просмотра
Цены на сливочное масло падают, склады переполнены: что происходит на молочном рынке Украины и какие прогнозы
Эксклюзив
12 декабря, 11:47 • 33775 просмотра
Во что инвестируют женщины нового поколения: от технологий до роскоши
12 декабря, 11:37 • 27521 просмотра
За каждым приду лично: Генпрокурор Кравченко не собирается в отставку и знает, кто работает против него
12 декабря, 10:25 • 22865 просмотра
Полномочия СБУ расширятся: Зеленский подписал закон
Эксклюзив
12 декабря, 10:23 • 22977 просмотра
В Раде работают над усовершенствованием законодательства, регулирующего работу медицинских учреждений
Эксклюзив
12 декабря, 07:00 • 24022 просмотра
Переоформление авто в Украине: адвокат рассказал, где это можно сделать, сколько стоит, и плюсы и минусы разных методов
Администрация Трампа создает коалицию для противодействия Китаю в сфере редкоземов и технологий - Politico12 декабря, 09:01 • 22708 просмотра
Новая видеоигра Star Wars "Fate of the Old Republic" получила тизерVideo12 декабря, 10:01 • 18854 просмотра
Бои за Купянск: Силы обороны подтвердили блокирование россиян в городе12 декабря, 11:30 • 15063 просмотра
рф атаковала ударными БПЛА спортшколу в Шостке во время тренировки детей - ОВА12 декабря, 12:07 • 21194 просмотра
Clair Obscur: Expedition 33 стала игрой года The Game Awards 2025: полный список победителейVideo12:55 • 17163 просмотра
Pinterest раскрыл главные тренды 2026 года: от Glitchy Glam до List Pals17:56 • 1408 просмотра
Зеленский посетит Берлин в понедельник вместе со многими европейскими лидерами - правительство ФРГ

Киев • УНН

 • 112 просмотра

Канцлер Германии Фридрих Мерц 15 декабря примет Президента Украины Владимира Зеленского для обмена мнениями относительно мирных переговоров и экономических вопросов. К обсуждениям присоединятся европейские лидеры и представители ЕС и НАТО.

Зеленский посетит Берлин в понедельник вместе со многими европейскими лидерами - правительство ФРГ

Канцлер Германии Фридрих Мерц в понедельник, 15 декабря, примет Президента Украины Владимира Зеленского для "обмена мнениями о состоянии мирных переговоров в Украине". Об этом говорится на сайте правительства Германии, передает УНН.

Канцлер Германии Фридрих Мерц в понедельник примет Президента Украины Владимира Зеленского для немецко-украинских экономических переговоров и обмена мнениями о состоянии мирных переговоров в Украине 

- говорится в сообщении.

Отмечается, что вечером к обсуждениям присоединятся многочисленные европейские главы государств и правительств, а также высокопоставленные представители ЕС и НАТО.

Напомним

Президент Украины Владимир Зеленский планирует посетить Берлин в понедельник. Он встретится с канцлером Германии и представителями Великобритании и Франции.

Павел Башинский

ПолитикаНовости Мира
Война в Украине
НАТО
Фридрих Мерц
Европейский Союз
Франция
Великобритания
Германия
Владимир Зеленский
Украина
Берлин