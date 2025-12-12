Зеленський відвідає Берлін у понеділок разом із багатьма європейськими лідерами - уряд ФРН
Київ • УНН
Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц 15 грудня прийме Президента України Володимира Зеленського для обміну думками щодо мирних переговорів та економічних питань. До обговорень долучаться європейські лідери та представники ЄС і НАТО.
Зазначається, що ввечері до обговорень долучаться численні європейські глави держав та урядів, а також високопоставлені представники ЄС та НАТО.
Президент України Володимир Зеленський планує відвідати Берлін у понеділок. Він зустрінеться з канцлером Німеччини та представниками Великої Британії та Франції.