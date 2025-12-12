$42.270.01
18:15 • 534 перегляди
ЄС ухвалив рішення про безстрокове заморожування активів росії
Ексклюзив
17:00 • 3260 перегляди
Сирів їдять найменше у Європі: яким молочним продуктам надають перевагу українці
13:33 • 11952 перегляди
Новий Трудовий кодекс доопрацьовано та готується до розгляду: чого очікувати
Ексклюзив
13:09 • 17994 перегляди
Гібридна війна: навіщо росія знищує фармацевтичну інфраструктуру та провокує дефіцит ліків в Україні
Ексклюзив
13:07 • 21992 перегляди
Ціни на вершкове масло падають, склади переповнені: що відбувається на молочному ринку України і які прогнози
Ексклюзив
12 грудня, 11:47 • 33622 перегляди
У що інвестують жінки нового покоління: від технологій до розкоші
12 грудня, 11:37 • 27442 перегляди
За кожним прийду особисто: Генпрокурор Кравченко не збирається у відставку і знає, хто працює проти нього
12 грудня, 10:25 • 22837 перегляди
Повноваження СБУ розширяться: Зеленський підписав закон
Ексклюзив
12 грудня, 10:23 • 22945 перегляди
У Раді працюють над вдосконаленням законодавства, яке регулює роботу медичних закладів
Ексклюзив
12 грудня, 07:00 • 24005 перегляди
Переоформлення авто в Україні: адвокат розповів, де це можна зробити, скільки коштує, та плюси і мінуси різних методів
Pinterest розкрив головні тренди 2026 року: від Glitchy Glam до List Pals17:56 • 1188 перегляди
Зеленський відвідає Берлін у понеділок разом із багатьма європейськими лідерами - уряд ФРН

Київ • УНН

 • 36 перегляди

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц 15 грудня прийме Президента України Володимира Зеленського для обміну думками щодо мирних переговорів та економічних питань. До обговорень долучаться європейські лідери та представники ЄС і НАТО.

Зеленський відвідає Берлін у понеділок разом із багатьма європейськими лідерами - уряд ФРН

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц у понеділок, 15 грудня, прийме Президента України Володимира Зеленського для "обміну думками щодо стану мирних переговорів в Україні". Про це йдеться на сайті уряду Німеччини, передає УНН.

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц у понеділок прийме Президента України Володимира Зеленського для німецько-українських економічних переговорів та обміну думками щодо стану мирних переговорів в Україні 

- йдеться в повідомленні.

Зазначається, що ввечері до обговорень долучаться численні європейські глави держав та урядів, а також високопоставлені представники ЄС та НАТО.

Нагадаємо

Президент України Володимир Зеленський планує відвідати Берлін у понеділок. Він зустрінеться з канцлером Німеччини та представниками Великої Британії та Франції.

Павло Башинський

ПолітикаНовини Світу
Війна в Україні
НАТО
Фрідріх Мерц
Європейський Союз
Франція
Велика Британія
Німеччина
Володимир Зеленський
Україна
Берлін