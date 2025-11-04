ukenru
163 бої на фронті: найгарячіше на трьох напрямках - карта від Генштабу

Київ • УНН

 • 924 перегляди

Минулої доби на фронті відбулося 163 бойових зіткнення, з яких 55 на Покровському напрямку. Ворог завдав 5 ракетних та 75 авіаційних ударів, залучивши 6411 дронів-камікадзе.

163 бої на фронті: найгарячіше на трьох напрямках - карта від Генштабу

163 бої сталося на фронті минулої доби, найгарячіше залишається на Покровському напрямку, також ворог активніший на Олександрівському та Костянтинівському напрямках, повідомили у Генеральному штабі ЗСУ у ранковому зведенні 4 листопада, показавши карту бойових дій, пише УНН.

Загалом протягом минулої доби зафіксовано 163 бойових зіткнення

- повідомили у Генштабі.

Вчора противник завдав п’яти ракетних та 75 авіаційних ударів, застосував 11 ракет та скинув 147 керованих авіабомб. Крім цього, здійснив 4574 обстрілів, зокрема 111 - із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 6411 дронів-камікадзе.

"За минулу добу авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили чотири райони зосередження особового складу, засіб протиповітряної оборони, пункт управління БпЛА та п’ять артилерійських систем ворога", - ідеться у зведенні.

Ситуація за напрямками

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках минулої доби відбулося одне боєзіткнення. Противник завдав 7 авіаційних ударів, скинувши при цьому 15 керованих авіаційних бомб, здійснив 159 обстрілів, зокрема три - із реактивних систем залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку противник шість разів атакував позиції українських захисників в районах Вовчанська, Кам’янки та Бологівки.

На Куп’янському напрямку вчора відбулося 14 бойових зіткнень. Наші оборонці зупинили штурмові дії противника у районі населеного пункту Петропавлівка та в напрямку Піщаного, Новоосинового й Курилівки.

На Лиманському напрямку ворог атакував 11 разів, намагаючись вклинитися в нашу оборону в районах населених пунктів Мирне, Новоселівка та у бік Дробишевого, Ставків, Коровйого Яру.

На Слов’янському напрямку Сили оборони зупинили сім наступальних дій загарбників поблизу Серебрянки та Виїмки.

На Краматорському напрямку вчора ворог наступальних дій не проводив.

На Костянтинівському напрямку противник здійснив 17 атак в районах населених пунктів Олександро-Шультине, Плещіївка, Софіївка, Іванопілля, Щербинівка, Русин Яр. Один бій досі триває.

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 55 штурмових дій агресора у районах населених пунктів Шахове, Володимирівка, Іванівка, Никанорівка, Новоекономічне, Федорівка, Нове Шахове, Мирноград, Родинське, Разіне, Червоний Лиман, Новопавлівка, Сухий Яр, Покровськ, Гришине, Котлине, Удачне, Молодецьке, Дачне.

На Олександрівському напрямку противник вчора здійснив 19 атак в районах населених пунктів Січневе, Вороне, Степове, Олексіївка, Вербове, Нововасилівське, Павлівка, Цегельне, Успенівка, Красногірське.

На Гуляйпільському напрямку наші оборонці зупинили вісім ворожих спроб просунутися вперед у районі населеного пункту Охотниче.

На Оріхівському напрямку наші воїни відбили дві атаки ворога, в районах Степногірська та Степового.

На Придніпровському напрямку українські підрозділи відбили два ворожих штурми у напрямку Антонівського мосту.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань агресора не виявлено.

