163 боя на фронте: горячее всего на трех направлениях - карта от Генштаба

163 боя произошло на фронте за прошедшие сутки, наиболее горячо остается на Покровском направлении, также враг активнее на Александровском и Константиновском направлениях, сообщили в Генеральном штабе ВСУ в утренней сводке 4 ноября, показав карту боевых действий, пишет УНН.

Всего за прошедшие сутки зафиксировано 163 боевых столкновения - сообщили в Генштабе.

Вчера противник нанес пять ракетных и 75 авиационных ударов, применил 11 ракет и сбросил 147 управляемых авиабомб. Кроме этого, совершил 4574 обстрела, в том числе 111 - из реактивных систем залпового огня, и задействовал для поражения 6411 дронов-камикадзе.

"За прошедшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили четыре района сосредоточения личного состава, средство противовоздушной обороны, пункт управления БпЛА и пять артиллерийских систем врага", - говорится в сводке.

Ситуация по направлениям

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях за прошедшие сутки произошло одно боестолкновение. Противник нанес 7 авиационных ударов, сбросив при этом 15 управляемых авиационных бомб, совершил 159 обстрелов, в том числе три - из реактивных систем залпового огня.

На Южно-Слобожанском направлении противник шесть раз атаковал позиции украинских защитников в районах Волчанска, Каменки и Бологовки.

На Купянском направлении вчера произошло 14 боевых столкновений. Наши защитники остановили штурмовые действия противника в районе населенного пункта Петропавловка и в направлении Песчаного, Новоосинового и Куриловки.

На Лиманском направлении враг атаковал 11 раз, пытаясь вклиниться в нашу оборону в районах населенных пунктов Мирное, Новоселовка и в сторону Дробышево, Ставков, Коровьего Яра.

На Славянском направлении Силы обороны остановили семь наступательных действий захватчиков вблизи Серебрянки и Выемки.

На Краматорском направлении вчера враг наступательных действий не проводил.

На Константиновском направлении противник совершил 17 атак в районах населенных пунктов Александро-Шультино, Плещеевка, Софиевка, Иванополье, Щербиновка, Русин Яр. Один бой до сих пор продолжается.

На Покровском направлении наши защитники остановили 55 штурмовых действий агрессора в районах населенных пунктов Шахово, Владимировка, Ивановка, Никаноровка, Новоекономическое, Федоровка, Новое Шахово, Мирноград, Родинское, Разино, Красный Лиман, Новопавловка, Сухой Яр, Покровск, Гришино, Котлино, Удачное, Молодецкое, Дачное.

На Александровском направлении противник вчера совершил 19 атак в районах населенных пунктов Снежное, Вороное, Степное, Алексеевка, Вербовое, Нововасильевское, Павловка, Кирпичное, Успеновка, Красногорское.

На Гуляйпольском направлении наши защитники остановили восемь вражеских попыток продвинуться вперед в районе населенного пункта Охотничье.

На Ореховском направлении наши воины отбили две атаки врага, в районах Степногорска и Степного.

На Приднепровском направлении украинские подразделения отбили два вражеских штурма в направлении Антоновского моста.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок агрессора не обнаружено.

