163 боя на фронте: горячее всего на трех направлениях - карта от Генштаба

ukenru
06:34 • 176 просмотра
ГУР рассказало детали операции в Покровске: идет работа по ликвидации попыток врага расширить влияние на логистикуPhoto
3 ноября, 17:51 • 16626 просмотра
Во вторник в ряде регионов Украины будут отключать свет: когда и сколько очередей
Эксклюзив
3 ноября, 16:38 • 49451 просмотра
На чем можно сэкономить при воспитании ребенка во время войны: лайфхаки для мам малышей от 0 до 16 летPhoto
3 ноября, 15:27 • 33829 просмотра
Судье, совершившей смертельное ДТП на Прикарпатье, избрали меру пресечения
Эксклюзив
3 ноября, 14:53 • 36966 просмотра
Пахнет советским прошлым: экономист рассказал, почему не стоит сокращать количество аптек в Украине
3 ноября, 14:21 • 31382 просмотра
Что будет с помощью Украины от ЕС в последующих годах и есть ли связь с МВФ - ответ Еврокомиссии
Эксклюзив
3 ноября, 14:12 • 39035 просмотра
Незадекларированная сожительница и кольцо за 700 тысяч гривен: НАПК должно проверить образ жизни и.о. ректора ГБТУ Андрея КудряшоваPhoto
3 ноября, 13:44 • 18204 просмотра
Почему графики отключений света могут меняться в течение дня: в Минэнерго дали разъяснения
Эксклюзив
3 ноября, 13:00 • 15465 просмотра
Уровень вакцинации детей в Украине остается ниже рекомендованного
3 ноября, 08:56 • 29665 просмотра
Зеленский подписал закон о бронировании работников ОПК с проблемами с воинским учетом: какие новые правила
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Популярные новости
На временно оккупированной территории Запорожья оккупанты готовят студентов-медиков к работе на фронте – ЦНС3 ноября, 22:01 • 4118 просмотра
СБУ задержала информатора РФ, который расставлял "видеоловушки" на Укрзализныце, чтобы шпионить за эшелонами ВСУ3 ноября, 22:16 • 7146 просмотра
Ирландия сокращает срок проживания украинцев в государственном жилье до 30 дней3 ноября, 23:30 • 6516 просмотра
Необходимость реформ и проблемы с коррупцией: Еврокомиссия представила отчет об оценке прогресса Украины на пути в ЕС02:25 • 7618 просмотра
Агенты "АТЕШ" парализовали работу ФСБ в Брянской области во время проверки из Москвы (видео)Video03:27 • 5524 просмотра
публикации
"Конкурентные войны" с участием силовиков: как под удар попали авиабизнес и оборонные контракты06:30 • 692 просмотра
На чем можно сэкономить при воспитании ребенка во время войны: лайфхаки для мам малышей от 0 до 16 летPhoto
Эксклюзив
3 ноября, 16:38 • 49470 просмотра
Незадекларированная сожительница и кольцо за 700 тысяч гривен: НАПК должно проверить образ жизни и.о. ректора ГБТУ Андрея КудряшоваPhoto
Эксклюзив
3 ноября, 14:12 • 39047 просмотра
Горячие линии банков: как позвонить в ОщадБанк, ПриватБанк, СенсБанк или МоноБанк3 ноября, 12:30 • 35280 просмотра
Где посмотреть график отключения света в 2025: полезные советы3 ноября, 10:27 • 49703 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Виктор Орбан
Урсула фон дер Ляйен
Денис Шмыгаль
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Германия
Италия
Великобритания
Реклама
УНН Lite
Ким Кардашьян усомнилась в высадке на Луну. В NASA ответили3 ноября, 15:33 • 19050 просмотра
Сидни Суини появилась на гонках NASCAR после ссоры с экс-женихомPhoto3 ноября, 10:50 • 23808 просмотра
Бритни Спирс исчезла из Instagram после серии постов о бывшем муже3 ноября, 10:05 • 33685 просмотра
Деми Мур, Пэрис Хилтон и Кристен Уиг поразили «голыми» образами на гала-вечере LACMA Art+FilmPhoto2 ноября, 15:41 • 34552 просмотра
Телеведущая Леся Никитюк вместе с женихом покрестила сынаVideo1 ноября, 13:37 • 55659 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
MIM-104 Patriot
Дипломатка
Отопление

163 боя на фронте: горячее всего на трех направлениях - карта от Генштаба

Киев • УНН

 • 666 просмотра

За прошедшие сутки на фронте произошло 163 боевых столкновения, из которых 55 на Покровском направлении. Враг нанес 5 ракетных и 75 авиационных ударов, задействовав 6411 дронов-камикадзе.

163 боя на фронте: горячее всего на трех направлениях - карта от Генштаба

163 боя произошло на фронте за прошедшие сутки, наиболее горячо остается на Покровском направлении, также враг активнее на Александровском и Константиновском направлениях, сообщили в Генеральном штабе ВСУ в утренней сводке 4 ноября, показав карту боевых действий, пишет УНН.

Всего за прошедшие сутки зафиксировано 163 боевых столкновения

- сообщили в Генштабе.

Вчера противник нанес пять ракетных и 75 авиационных ударов, применил 11 ракет и сбросил 147 управляемых авиабомб. Кроме этого, совершил 4574 обстрела, в том числе 111 - из реактивных систем залпового огня, и задействовал для поражения 6411 дронов-камикадзе.

"За прошедшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили четыре района сосредоточения личного состава, средство противовоздушной обороны, пункт управления БпЛА и пять артиллерийских систем врага", - говорится в сводке.

Ситуация по направлениям

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях за прошедшие сутки произошло одно боестолкновение. Противник нанес 7 авиационных ударов, сбросив при этом 15 управляемых авиационных бомб, совершил 159 обстрелов, в том числе три - из реактивных систем залпового огня.

На Южно-Слобожанском направлении противник шесть раз атаковал позиции украинских защитников в районах Волчанска, Каменки и Бологовки.

На Купянском направлении вчера произошло 14 боевых столкновений. Наши защитники остановили штурмовые действия противника в районе населенного пункта Петропавловка и в направлении Песчаного, Новоосинового и Куриловки.

На Лиманском направлении враг атаковал 11 раз, пытаясь вклиниться в нашу оборону в районах населенных пунктов Мирное, Новоселовка и в сторону Дробышево, Ставков, Коровьего Яра.

На Славянском направлении Силы обороны остановили семь наступательных действий захватчиков вблизи Серебрянки и Выемки.

На Краматорском направлении вчера враг наступательных действий не проводил.

На Константиновском направлении противник совершил 17 атак в районах населенных пунктов Александро-Шультино, Плещеевка, Софиевка, Иванополье, Щербиновка, Русин Яр. Один бой до сих пор продолжается.

На Покровском направлении наши защитники остановили 55 штурмовых действий агрессора в районах населенных пунктов Шахово, Владимировка, Ивановка, Никаноровка, Новоекономическое, Федоровка, Новое Шахово, Мирноград, Родинское, Разино, Красный Лиман, Новопавловка, Сухой Яр, Покровск, Гришино, Котлино, Удачное, Молодецкое, Дачное.

На Александровском направлении противник вчера совершил 19 атак в районах населенных пунктов Снежное, Вороное, Степное, Алексеевка, Вербовое, Нововасильевское, Павловка, Кирпичное, Успеновка, Красногорское.

На Гуляйпольском направлении наши защитники остановили восемь вражеских попыток продвинуться вперед в районе населенного пункта Охотничье.

На Ореховском направлении наши воины отбили две атаки врага, в районах Степногорска и Степного.

На Приднепровском направлении украинские подразделения отбили два вражеских штурма в направлении Антоновского моста.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок агрессора не обнаружено.

армия рф за сутки потеряла 840 человек и 94 единицы спецтехники - Генштаб ВСУ04.11.25, 07:41 • 690 просмотров

Юлия Шрамко

Война в Украине
Война в Украине
Столкновения
Волчанск
Покровск
Генеральный штаб Вооруженных сил Украины
Мирноград
Степнохирск
Украина