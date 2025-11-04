армия рф за сутки потеряла 840 человек и 94 единицы спецтехники - Генштаб ВСУ
Киев • УНН
Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины сообщил о потерях российских войск за минувшие сутки, 3 ноября. Было ликвидировано 840 оккупантов, пять танков и 42 артиллерийские системы.
Детали
Отмечается, что общие боевые потери противника с 24.02.22 по 04.11.25 ориентировочно составляют:
- личного состава ‒ 1 145 670 (+840) человек ликвидировано
- танков ‒ 11 326 (+5)
- боевых бронированных машин ‒ 23 532 (+1)
- артиллерийских систем ‒ 34 249 (+42)
- РСЗО ‒ 1 535 (+1)
- средства ПВО ‒ 1 235 (0)
- самолетов ‒ 428 (0)
- вертолетов ‒ 346 (0)
- БПЛА оперативно-тактического уровня ‒ 77 860 (+425)
- крылатые ракеты ‒ 3 918 (0)
- корабли / катера ‒ 28 (0)
- подводные лодки ‒ 1 (0)
- автомобильной техники и автоцистерн ‒ 66 504 (+93)
- специальная техника ‒ 3 990 (+1)
Данные уточняются.
Напомним
Украинские Силы обороны в течение суток, 3 ноября отбили более 150 атак врага на разных участках фронта. Наиболее интенсивные бои продолжаются на Покровском, Константиновском и Лиманском направлениях.
