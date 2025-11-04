армия рф за сутки потеряла 840 человек и 94 единицы спецтехники - Генштаб ВСУ

Российские войска за минувшие сутки, 3 ноября, потеряли 840 своих военных, пять танков и 42 артиллерийские системы. Об этом информирует Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины, передает УНН.

Детали

Отмечается, что общие боевые потери противника с 24.02.22 по 04.11.25 ориентировочно составляют:

личного состава ‒ 1 145 670 (+840) человек ликвидировано

танков ‒ 11 326 (+5)

боевых бронированных машин ‒ 23 532 (+1)

артиллерийских систем ‒ 34 249 (+42)

РСЗО ‒ 1 535 (+1)

средства ПВО ‒ 1 235 (0)

самолетов ‒ 428 (0)

вертолетов ‒ 346 (0)

БПЛА оперативно-тактического уровня ‒ 77 860 (+425)

крылатые ракеты ‒ 3 918 (0)

корабли / катера ‒ 28 (0)

подводные лодки ‒ 1 (0)

автомобильной техники и автоцистерн ‒ 66 504 (+93)

специальная техника ‒ 3 990 (+1)

Данные уточняются.

Напомним

Украинские Силы обороны в течение суток, 3 ноября отбили более 150 атак врага на разных участках фронта. Наиболее интенсивные бои продолжаются на Покровском, Константиновском и Лиманском направлениях.

За прошедшие сутки штурмовые подразделения продвинулись вперед в районе Добропольского выступа - Сырский