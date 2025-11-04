армия рф за сутки потеряла 840 человек и 94 единицы спецтехники - Генштаб ВСУ

ukenru
06:34 • 182 просмотра
ГУР рассказало детали операции в Покровске: идет работа по ликвидации попыток врага расширить влияние на логистикуPhoto
3 ноября, 17:51 • 16643 просмотра
Во вторник в ряде регионов Украины будут отключать свет: когда и сколько очередей
Эксклюзив
3 ноября, 16:38 • 49473 просмотра
На чем можно сэкономить при воспитании ребенка во время войны: лайфхаки для мам малышей от 0 до 16 летPhoto
3 ноября, 15:27 • 33842 просмотра
Судье, совершившей смертельное ДТП на Прикарпатье, избрали меру пресечения
Эксклюзив
3 ноября, 14:53 • 36981 просмотра
Пахнет советским прошлым: экономист рассказал, почему не стоит сокращать количество аптек в Украине
3 ноября, 14:21 • 31387 просмотра
Что будет с помощью Украины от ЕС в последующих годах и есть ли связь с МВФ - ответ Еврокомиссии
Эксклюзив
3 ноября, 14:12 • 39049 просмотра
Незадекларированная сожительница и кольцо за 700 тысяч гривен: НАПК должно проверить образ жизни и.о. ректора ГБТУ Андрея КудряшоваPhoto
3 ноября, 13:44 • 18206 просмотра
Почему графики отключений света могут меняться в течение дня: в Минэнерго дали разъяснения
Эксклюзив
3 ноября, 13:00 • 15465 просмотра
Уровень вакцинации детей в Украине остается ниже рекомендованного
3 ноября, 08:56 • 29665 просмотра
Зеленский подписал закон о бронировании работников ОПК с проблемами с воинским учетом: какие новые правила
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Популярные новости
На временно оккупированной территории Запорожья оккупанты готовят студентов-медиков к работе на фронте – ЦНС3 ноября, 22:01 • 4118 просмотра
СБУ задержала информатора РФ, который расставлял "видеоловушки" на Укрзализныце, чтобы шпионить за эшелонами ВСУ3 ноября, 22:16 • 7146 просмотра
Ирландия сокращает срок проживания украинцев в государственном жилье до 30 дней3 ноября, 23:30 • 6516 просмотра
Необходимость реформ и проблемы с коррупцией: Еврокомиссия представила отчет об оценке прогресса Украины на пути в ЕС02:25 • 7618 просмотра
Агенты "АТЕШ" парализовали работу ФСБ в Брянской области во время проверки из Москвы (видео)Video03:27 • 5524 просмотра
публикации
"Конкурентные войны" с участием силовиков: как под удар попали авиабизнес и оборонные контракты06:30 • 692 просмотра
На чем можно сэкономить при воспитании ребенка во время войны: лайфхаки для мам малышей от 0 до 16 летPhoto
Эксклюзив
3 ноября, 16:38 • 49470 просмотра
Незадекларированная сожительница и кольцо за 700 тысяч гривен: НАПК должно проверить образ жизни и.о. ректора ГБТУ Андрея КудряшоваPhoto
Эксклюзив
3 ноября, 14:12 • 39047 просмотра
Горячие линии банков: как позвонить в ОщадБанк, ПриватБанк, СенсБанк или МоноБанк3 ноября, 12:30 • 35280 просмотра
Где посмотреть график отключения света в 2025: полезные советы3 ноября, 10:27 • 49703 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Виктор Орбан
Урсула фон дер Ляйен
Денис Шмыгаль
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Германия
Италия
Великобритания
Реклама
УНН Lite
Ким Кардашьян усомнилась в высадке на Луну. В NASA ответили3 ноября, 15:33 • 19050 просмотра
Сидни Суини появилась на гонках NASCAR после ссоры с экс-женихомPhoto3 ноября, 10:50 • 23808 просмотра
Бритни Спирс исчезла из Instagram после серии постов о бывшем муже3 ноября, 10:05 • 33685 просмотра
Деми Мур, Пэрис Хилтон и Кристен Уиг поразили «голыми» образами на гала-вечере LACMA Art+FilmPhoto2 ноября, 15:41 • 34552 просмотра
Телеведущая Леся Никитюк вместе с женихом покрестила сынаVideo1 ноября, 13:37 • 55659 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
MIM-104 Patriot
Дипломатка
Отопление

армия рф за сутки потеряла 840 человек и 94 единицы спецтехники - Генштаб ВСУ

Киев • УНН

 • 690 просмотра

Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины сообщил о потерях российских войск за минувшие сутки, 3 ноября. Было ликвидировано 840 оккупантов, пять танков и 42 артиллерийские системы.

армия рф за сутки потеряла 840 человек и 94 единицы спецтехники - Генштаб ВСУ

Российские войска за минувшие сутки, 3 ноября, потеряли 840 своих военных, пять танков и 42 артиллерийские системы. Об этом информирует Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины, передает УНН.

Детали

Отмечается, что общие боевые потери противника с 24.02.22 по 04.11.25 ориентировочно составляют:

  • личного состава ‒ 1 145 670 (+840) человек ликвидировано
    • танков ‒ 11 326 (+5)
      • боевых бронированных машин ‒ 23 532 (+1)
        • артиллерийских систем ‒ 34 249 (+42)
          • РСЗО ‒ 1 535 (+1)
            • средства ПВО ‒ 1 235 (0)
              • самолетов ‒ 428 (0)
                • вертолетов ‒ 346 (0)
                  • БПЛА оперативно-тактического уровня ‒ 77 860 (+425)
                    • крылатые ракеты ‒ 3 918 (0)
                      • корабли / катера ‒ 28 (0)
                        • подводные лодки ‒ 1 (0)
                          • автомобильной техники и автоцистерн ‒ 66 504 (+93)
                            • специальная техника ‒ 3 990 (+1)

                              Данные уточняются.

                              Напомним

                              Украинские Силы обороны в течение суток, 3 ноября отбили более 150 атак врага на разных участках фронта. Наиболее интенсивные бои продолжаются на Покровском, Константиновском и Лиманском направлениях.

                              За прошедшие сутки штурмовые подразделения продвинулись вперед в районе Добропольского выступа - Сырский03.11.25, 16:20 • 2948 просмотров

                              Вита Зеленецкая

                              Война в Украине
                              Война в Украине
                              Генеральный штаб Вооруженных сил Украины
                              Украина