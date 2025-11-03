ЗСУ відбили понад 150 атак ворога, знищивши десятки окупантів та техніки за добу - Генштаб

Українські Сили оборони протягом доби відбили понад 150 атак ворога на різних ділянках фронту. Найінтенсивніші бої тривають на Покровському, Костянтинівському та Лиманському напрямках. Про це йдеться у вечірньому зведенні Генштабу, пише УНН.

Деталі

Станом на 22:00 3 листопада на фронті зафіксовано 151 бойове зіткнення, повідомив Генеральний штаб ЗСУ. Ворог завдав три ракетні та 53 авіаційні удари, скинув понад 100 керованих авіабомб, а також застосував понад 3 тисячі дронів-камікадзе й здійснив понад 2,8 тисячі артобстрілів по позиціях українських військ і мирних населених пунктах.

На Північно-Слобожанському напрямку оборонці відбили одну атаку. На Південно-Слобожанському — шість спроб прориву біля Вовчанська, Кам’янки та Бологівки.

Генштаб: на Покровському напрямку - третина всіх боїв, ворог активний сьогодні на Куп'янському

Найгарячішим залишається Покровський напрямок, де за добу російські війська 57 разів намагалися прорвати оборону ЗСУ. Українські воїни знищили 57 окупантів, серед них 37 – безповоротно, а також ліквідували 11 безпілотників, чотири автомобілі, пошкодили броньовану техніку, артилерійські системи та 13 ворожих укриттів.

На Костянтинівському напрямку відбулося 15 атак, частина боїв триває. Під ударами авіації опинилися Костянтинівка та Дружківка.

Генштаб підтвердив ураження Саратовського НПЗ і об'єктів логістки армії рф на Луганщині

Бої тривають також біля Петропавлівки, Мирного, Новоселівки, Охотничого та Антонівського мосту. На Придніпровському напрямку ворог двічі намагався прорвати оборону ЗСУ, однак безуспішно.

У Генштабі наголосили, що ситуація на решті напрямків залишається контрольованою, а українські війська продовжують завдавати противнику значних втрат у живій силі та техніці.

Зеленський анонсував повну зачистку Куп'янська, де залишилось близько 60 окупантів