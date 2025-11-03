ЗСУ відбили понад 150 атак ворога, знищивши десятки окупантів та техніки за добу - Генштаб

$42.080.01
17:51
Завтра у низці регіонів України вимикатимуть світло: коли і скільки черг
Ексклюзив
16:38
На чому можна заощадити при вихованні дитини під час війни: лайфхаки для мам малечі від 0 до 16 роківPhoto
15:27
Судді, яка вчинила смертельну ДТП на Прикарпатті, обрали запобіжний захід
Ексклюзив
14:53
Пахне радянським минулим: економіст розповів, чому не варто скорочувати кількість аптек в Україні
3 листопада, 14:21
Що буде з допомогою Україні від ЄС у наступних роках і чи є зв'язок з МВФ - відповідь Єврокомісії
Ексклюзив
3 листопада, 14:12
Незадекларована співмешканка та каблучка за 700 тисяч гривень: НАЗК має перевірити спосіб життя в.о. ректора ДБТУ Андрія КудряшоваPhoto
3 листопада, 13:44
Чому графіки відключень світла можуть змінюватися протягом дня: у Міненерго дали роз'яснення
Ексклюзив
3 листопада, 13:00
Рівень вакцинації дітей в Україні залишається нижчим за рекомендований
3 листопада, 08:56
Зеленський підписав закон щодо бронювання працівників ОПК з проблемами з військовим обліком: які нові правила
3 листопада, 08:49
Генштаб підтвердив ураження Саратовського НПЗ і об'єктів логістки армії рф на Луганщині
Популярнi новини
Де подивитися графік відключення світла у 2025: корисні поради
3 листопада, 10:27
Сідні Свіні з'явилася на перегонах NASCAR після сварки з екс-нареченим
3 листопада, 10:50
Гарячі лінії банків: як зателефонувати в ОщадБанк, ПриватБанк, СенсБанк чи МоноБанк
3 листопада, 12:30
У білорусі заявили про готовність миротворців до перекидання в Україну
14:58
Кім Кардаш'ян засумнівалася у висадці на Місяць. У NASA відповіли
15:33
На чому можна заощадити при вихованні дитини під час війни: лайфхаки для мам малечі від 0 до 16 роківPhoto
Ексклюзив
16:38
Незадекларована співмешканка та каблучка за 700 тисяч гривень: НАЗК має перевірити спосіб життя в.о. ректора ДБТУ Андрія КудряшоваPhoto
Ексклюзив
3 листопада, 14:12
Гарячі лінії банків: як зателефонувати в ОщадБанк, ПриватБанк, СенсБанк чи МоноБанк
3 листопада, 12:30
Де подивитися графік відключення світла у 2025: корисні поради
3 листопада, 10:27
Більчук і "Ростєх": як керівник Державіаслужби відкрив шлях компанії з російськими звʼязками до ремонтної документації українських вертольотів
3 листопада, 08:40
УНН Lite
Кім Кардаш'ян засумнівалася у висадці на Місяць. У NASA відповіли
15:33
Сідні Свіні з'явилася на перегонах NASCAR після сварки з екс-нареченим
3 листопада, 10:50
Брітні Спірс зникла з Instagram після серії постів про колишнього чоловіка
3 листопада, 10:05
Демі Мур, Періс Хілтон і Крістен Віг вразили "голими" образами на гала-вечорі LACMA Art+Film
2 листопада, 15:41
Телеведуча Леся Нікітюк разом із нареченим похрестила сина
1 листопада, 13:37
ЗСУ відбили понад 150 атак ворога, знищивши десятки окупантів та техніки за добу - Генштаб

Київ • УНН

 3 листопада

Українські Сили оборони відбили 151 атаку ворога, найінтенсивніші бої тривають на Покровському, Костянтинівському та Лиманському напрямках. На Покровському напрямку знищено 57 окупантів та 11 безпілотників.

ЗСУ відбили понад 150 атак ворога, знищивши десятки окупантів та техніки за добу - Генштаб

Українські Сили оборони протягом доби відбили понад 150 атак ворога на різних ділянках фронту. Найінтенсивніші бої тривають на Покровському, Костянтинівському та Лиманському напрямках. Про це йдеться у вечірньому зведенні Генштабу, пише УНН.

Станом на 22:00 3 листопада на фронті зафіксовано 151 бойове зіткнення, повідомив Генеральний штаб ЗСУ. Ворог завдав три ракетні та 53 авіаційні удари, скинув понад 100 керованих авіабомб, а також застосував понад 3 тисячі дронів-камікадзе й здійснив понад 2,8 тисячі артобстрілів по позиціях українських військ і мирних населених пунктах.

На Північно-Слобожанському напрямку оборонці відбили одну атаку. На Південно-Слобожанському — шість спроб прориву біля Вовчанська, Кам’янки та Бологівки.

Генштаб: на Покровському напрямку - третина всіх боїв, ворог активний сьогодні на Куп'янському03.11.25, 16:55 • 2314 переглядiв

Найгарячішим залишається Покровський напрямок, де за добу російські війська 57 разів намагалися прорвати оборону ЗСУ. Українські воїни знищили 57 окупантів, серед них 37 – безповоротно, а також ліквідували 11 безпілотників, чотири автомобілі, пошкодили броньовану техніку, артилерійські системи та 13 ворожих укриттів.

На Костянтинівському напрямку відбулося 15 атак, частина боїв триває. Під ударами авіації опинилися Костянтинівка та Дружківка.

Генштаб підтвердив ураження Саратовського НПЗ і об'єктів логістки армії рф на Луганщині03.11.25, 10:49 • 33516 переглядiв

Бої тривають також біля Петропавлівки, Мирного, Новоселівки, Охотничого та Антонівського мосту. На Придніпровському напрямку ворог двічі намагався прорвати оборону ЗСУ, однак безуспішно.

У Генштабі наголосили, що ситуація на решті напрямків залишається контрольованою, а українські війська продовжують завдавати противнику значних втрат у живій силі та техніці.

Зеленський анонсував повну зачистку Куп'янська, де залишилось близько 60 окупантів03.11.25, 19:31 • 3234 перегляди

Степан Гафтко

Техніка
Воєнний стан
Війна в Україні
Сутички
Дружківка
Вовчанськ
Луганська область
Генеральний штаб Збройних сил України
Володимир Зеленський
Україна
Костянтинівка
Куп'янськ