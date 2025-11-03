ВСУ отбили более 150 атак врага, уничтожив десятки оккупантов и техники за сутки - Генштаб

Украинские Силы обороны в течение суток отбили более 150 атак врага на разных участках фронта. Самые интенсивные бои продолжаются на Покровском, Константиновском и Лиманском направлениях. Об этом говорится в вечерней сводке Генштаба, пишет УНН.

Подробности

По состоянию на 22:00 3 ноября на фронте зафиксировано 151 боевое столкновение, сообщил Генеральный штаб ВСУ. Враг нанес три ракетных и 53 авиационных удара, сбросил более 100 управляемых авиабомб, а также применил более 3 тысяч дронов-камикадзе и совершил более 2,8 тысячи артобстрелов по позициям украинских войск и мирным населенным пунктам.

На Северо-Слобожанском направлении защитники отбили одну атаку. На Южно-Слобожанском — шесть попыток прорыва возле Волчанска, Каменки и Бологовки.

Генштаб: на Покровском направлении - треть всех боев, враг активен сегодня на Купянском

Самым горячим остается Покровское направление, где за сутки российские войска 57 раз пытались прорвать оборону ВСУ. Украинские воины уничтожили 57 оккупантов, среди них 37 – безвозвратно, а также ликвидировали 11 беспилотников, четыре автомобиля, повредили бронированную технику, артиллерийские системы и 13 вражеских укрытий.

На Константиновском направлении произошло 15 атак, часть боев продолжается. Под ударами авиации оказались Константиновка и Дружковка.

Генштаб подтвердил поражение Саратовского НПЗ и объектов логистики армии рф в Луганской области

Бои продолжаются также возле Петропавловки, Мирного, Новоселовки, Охотничьего и Антоновского моста. На Приднепровском направлении враг дважды пытался прорвать оборону ВСУ, однако безуспешно.

В Генштабе подчеркнули, что ситуация на остальных направлениях остается контролируемой, а украинские войска продолжают наносить противнику значительные потери в живой силе и технике.

Зеленский анонсировал полную зачистку Купянска, где осталось около 60 оккупантов