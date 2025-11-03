ВСУ отбили более 150 атак врага, уничтожив десятки оккупантов и техники за сутки - Генштаб

$42.080.01
17:51 • 10554 просмотра
Завтра в ряде регионов Украины будут отключать свет: когда и сколько очередей
Эксклюзив
16:38 • 26454 просмотра
На чем можно сэкономить при воспитании ребенка во время войны: лайфхаки для мам малышей от 0 до 16 летPhoto
15:27 • 21473 просмотра
Судье, совершившей смертельное ДТП на Прикарпатье, избрали меру пресечения
Эксклюзив
3 ноября, 14:53 • 23439 просмотра
Пахнет советским прошлым: экономист рассказал, почему не стоит сокращать количество аптек в Украине
3 ноября, 14:21 • 21867 просмотра
Что будет с помощью Украины от ЕС в последующих годах и есть ли связь с МВФ - ответ Еврокомиссии
Эксклюзив
3 ноября, 14:12 • 31566 просмотра
Незадекларированная сожительница и кольцо за 700 тысяч гривен: НАПК должно проверить образ жизни и.о. ректора ГБТУ Андрея КудряшоваPhoto
3 ноября, 13:44 • 16665 просмотра
Почему графики отключений света могут меняться в течение дня: в Минэнерго дали разъяснения
Эксклюзив
3 ноября, 13:00 • 15082 просмотра
Уровень вакцинации детей в Украине остается ниже рекомендованного
3 ноября, 08:56 • 29036 просмотра
Зеленский подписал закон о бронировании работников ОПК с проблемами с воинским учетом: какие новые правила
3 ноября, 08:49 • 33593 просмотра
Генштаб подтвердил поражение Саратовского НПЗ и объектов логистики армии рф в Луганской области
Продолжается активная зачистка севера Покровска от оккупантов, ситуация в Мирнограде не угрожающая - 7 корпус ДШВVideo3 ноября, 11:39
Горячие линии банков: как позвонить в ОщадБанк, ПриватБанк, СенсБанк или МоноБанк3 ноября, 12:30
ВМС Украины уничтожили элитное спецподразделение рф на одной из буровых вышек: видеоVideo3 ноября, 14:09
В Беларуси заявили о готовности миротворцев к переброске в Украину3 ноября, 14:58
Ким Кардашьян усомнилась в высадке на Луну. В NASA ответили15:33
На чем можно сэкономить при воспитании ребенка во время войны: лайфхаки для мам малышей от 0 до 16 летPhoto
16:38
16:38
Незадекларированная сожительница и кольцо за 700 тысяч гривен: НАПК должно проверить образ жизни и.о. ректора ГБТУ Андрея КудряшоваPhoto
Эксклюзив
3 ноября, 14:12
Горячие линии банков: как позвонить в ОщадБанк, ПриватБанк, СенсБанк или МоноБанк3 ноября, 12:30
Где посмотреть график отключения света в 2025: полезные советы3 ноября, 10:27
Бильчук и "Ростех": как руководитель Госавиаслужбы открыл путь компании с российскими связями к ремонтной документации украинских вертолетов3 ноября, 08:40
Ким Кардашьян усомнилась в высадке на Луну. В NASA ответили15:33
Сидни Суини появилась на гонках NASCAR после ссоры с экс-женихомPhoto3 ноября, 10:50
Бритни Спирс исчезла из Instagram после серии постов о бывшем муже3 ноября, 10:05
Деми Мур, Пэрис Хилтон и Кристен Уиг поразили «голыми» образами на гала-вечере LACMA Art+FilmPhoto2 ноября, 15:41
Телеведущая Леся Никитюк вместе с женихом покрестила сынаVideo1 ноября, 13:37
ВСУ отбили более 150 атак врага, уничтожив десятки оккупантов и техники за сутки - Генштаб

Киев • УНН

 • 854 просмотра

Украинские Силы обороны отбили 151 атаку врага, самые интенсивные бои продолжаются на Покровском, Константиновском и Лиманском направлениях. На Покровском направлении уничтожено 57 оккупантов и 11 беспилотников.

ВСУ отбили более 150 атак врага, уничтожив десятки оккупантов и техники за сутки - Генштаб

Украинские Силы обороны в течение суток отбили более 150 атак врага на разных участках фронта. Самые интенсивные бои продолжаются на Покровском, Константиновском и Лиманском направлениях. Об этом говорится в вечерней сводке Генштаба, пишет УНН.

Подробности

По состоянию на 22:00 3 ноября на фронте зафиксировано 151 боевое столкновение, сообщил Генеральный штаб ВСУ. Враг нанес три ракетных и 53 авиационных удара, сбросил более 100 управляемых авиабомб, а также применил более 3 тысяч дронов-камикадзе и совершил более 2,8 тысячи артобстрелов по позициям украинских войск и мирным населенным пунктам.

На Северо-Слобожанском направлении защитники отбили одну атаку. На Южно-Слобожанском — шесть попыток прорыва возле Волчанска, Каменки и Бологовки.

Генштаб: на Покровском направлении - треть всех боев, враг активен сегодня на Купянском03.11.25, 16:55 • 2408 просмотров

Самым горячим остается Покровское направление, где за сутки российские войска 57 раз пытались прорвать оборону ВСУ. Украинские воины уничтожили 57 оккупантов, среди них 37 – безвозвратно, а также ликвидировали 11 беспилотников, четыре автомобиля, повредили бронированную технику, артиллерийские системы и 13 вражеских укрытий.

На Константиновском направлении произошло 15 атак, часть боев продолжается. Под ударами авиации оказались Константиновка и Дружковка.

Генштаб подтвердил поражение Саратовского НПЗ и объектов логистики армии рф в Луганской области03.11.25, 10:49 • 33593 просмотра

Бои продолжаются также возле Петропавловки, Мирного, Новоселовки, Охотничьего и Антоновского моста. На Приднепровском направлении враг дважды пытался прорвать оборону ВСУ, однако безуспешно.

В Генштабе подчеркнули, что ситуация на остальных направлениях остается контролируемой, а украинские войска продолжают наносить противнику значительные потери в живой силе и технике.

Зеленский анонсировал полную зачистку Купянска, где осталось около 60 оккупантов03.11.25, 19:31 • 3694 просмотра

Степан Гафтко

Война в УкраинеПолитика
Техника
Военное положение
Война в Украине
Столкновения
Дружковка
Волчанск
Луганская область
Генеральный штаб Вооруженных сил Украины
Владимир Зеленский
Украина
Константиновка
Купянск