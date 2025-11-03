ВСУ отбили более 150 атак врага, уничтожив десятки оккупантов и техники за сутки - Генштаб
Киев • УНН
Украинские Силы обороны отбили 151 атаку врага, самые интенсивные бои продолжаются на Покровском, Константиновском и Лиманском направлениях. На Покровском направлении уничтожено 57 оккупантов и 11 беспилотников.
Украинские Силы обороны в течение суток отбили более 150 атак врага на разных участках фронта. Самые интенсивные бои продолжаются на Покровском, Константиновском и Лиманском направлениях. Об этом говорится в вечерней сводке Генштаба, пишет УНН.
Подробности
По состоянию на 22:00 3 ноября на фронте зафиксировано 151 боевое столкновение, сообщил Генеральный штаб ВСУ. Враг нанес три ракетных и 53 авиационных удара, сбросил более 100 управляемых авиабомб, а также применил более 3 тысяч дронов-камикадзе и совершил более 2,8 тысячи артобстрелов по позициям украинских войск и мирным населенным пунктам.
На Северо-Слобожанском направлении защитники отбили одну атаку. На Южно-Слобожанском — шесть попыток прорыва возле Волчанска, Каменки и Бологовки.
Самым горячим остается Покровское направление, где за сутки российские войска 57 раз пытались прорвать оборону ВСУ. Украинские воины уничтожили 57 оккупантов, среди них 37 – безвозвратно, а также ликвидировали 11 беспилотников, четыре автомобиля, повредили бронированную технику, артиллерийские системы и 13 вражеских укрытий.
На Константиновском направлении произошло 15 атак, часть боев продолжается. Под ударами авиации оказались Константиновка и Дружковка.
Бои продолжаются также возле Петропавловки, Мирного, Новоселовки, Охотничьего и Антоновского моста. На Приднепровском направлении враг дважды пытался прорвать оборону ВСУ, однако безуспешно.
В Генштабе подчеркнули, что ситуация на остальных направлениях остается контролируемой, а украинские войска продолжают наносить противнику значительные потери в живой силе и технике.
