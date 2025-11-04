армія рф за добу втратила 840 осіб та 94 одиниць спецтехніки - Генштаб ЗСУ

Російські війська за минулу добу, 3 листопада, втратили 840 своїх військових, п’ять танків та 42 артилерійських системи. Про це інформує Генеральний штаб Збройних Сил України, передає УНН.

Деталі

Зазначається, що загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 04.11.25 орієнтовно становлять:

особового складу ‒ 1 145 670 (+840) осіб ліквідовано

танків ‒ 11 326 (+5)

бойових броньованих машин ‒ 23 532 (+1)

артилерійських систем ‒ 34 249 (+42)

РСЗВ ‒ 1 535 (+1)

засоби ППО ‒ 1 235 (0)

літаків ‒ 428 (0)

гелікоптерів ‒ 346 (0)

БПЛА оперативно-тактичного рівня ‒ 77 860 (+425)

крилаті ракети ‒ 3 918 (0)

кораблі / катери ‒ 28 (0)

підводні човни ‒ 1 (0)

автомобільної техніки та автоцистерн ‒ 66 504 (+93)

спеціальна техніка ‒ 3 990 (+1)

Дані уточнюються.

Нагадаємо

Українські Сили оборони протягом доби, 3 листопада відбили понад 150 атак ворога на різних ділянках фронту. Найінтенсивніші бої тривають на Покровському, Костянтинівському та Лиманському напрямках.

Минулої доби штурмові підрозділи просунулися вперед у районі Добропільського виступу - Сирський