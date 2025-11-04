армія рф за добу втратила 840 осіб та 94 одиниць спецтехніки - Генштаб ЗСУ
Генеральний штаб Збройних Сил України повідомив про втрати російських військ за минулу добу, 3 листопада. Було ліквідовано 840 окупантів, п'ять танків та 42 артилерійські системи.
Деталі
Зазначається, що загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 04.11.25 орієнтовно становлять:
- особового складу ‒ 1 145 670 (+840) осіб ліквідовано
- танків ‒ 11 326 (+5)
- бойових броньованих машин ‒ 23 532 (+1)
- артилерійських систем ‒ 34 249 (+42)
- РСЗВ ‒ 1 535 (+1)
- засоби ППО ‒ 1 235 (0)
- літаків ‒ 428 (0)
- гелікоптерів ‒ 346 (0)
- БПЛА оперативно-тактичного рівня ‒ 77 860 (+425)
- крилаті ракети ‒ 3 918 (0)
- кораблі / катери ‒ 28 (0)
- підводні човни ‒ 1 (0)
- автомобільної техніки та автоцистерн ‒ 66 504 (+93)
- спеціальна техніка ‒ 3 990 (+1)
Дані уточнюються.
Українські Сили оборони протягом доби, 3 листопада відбили понад 150 атак ворога на різних ділянках фронту. Найінтенсивніші бої тривають на Покровському, Костянтинівському та Лиманському напрямках.
