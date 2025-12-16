російські війська просунулися у Гуляйполі - DeepState

$42.190.08
49.470.05
ukenru
19:26 • 10410 перегляди
Берлінські переговори: лідери підтримують "багатонаціональні сили" в Україні та рішуче виступають за її вступ до ЄС
15 грудня, 15:22 • 34722 перегляди
Українські дрони "Sub Sea Baby" вперше в історії уразили російський підводний човен у НоворосійськуVideo
15 грудня, 15:05 • 32752 перегляди
Умєров сподівається, що до кінця дня вдасться остаточно узгодити позиції з американською стороною щодо угодиPhoto
15 грудня, 14:54 • 27163 перегляди
Генштаб підтвердив ураження Астраханського ГПЗ
Ексклюзив
15 грудня, 14:20 • 24895 перегляди
МОЗ ігнорує необхідність повної перевірки клініки скандальної клініки Odrex в Одесі
Ексклюзив
15 грудня, 13:38 • 39280 перегляди
Військо ризикує залишитись без двох бойових вертольотів: арештоване СБУ озброєння Ми-8МТ можуть зазнати пошкоджень через неправильне зберіганняPhoto
15 грудня, 12:05 • 23079 перегляди
Енергетична мережа України на межі колапсу через масовані атаки рф - ЗМІ
15 грудня, 11:20 • 22519 перегляди
ЄС запроваджує нові санкції проти ще 9 осіб та організацій за підтримку російського "тіньового флоту"
15 грудня, 10:16 • 22660 перегляди
Конфлікт інтересів у НАЗК? Дружина голови Агенства Павлущика працює в компанії ексзаступника директора НАБУ Углави, який має статус викривачаPhoto
15 грудня, 09:35 • 23040 перегляди
Не паперові обіцянки: Каллас розкрила необхідні гарантії безпеки для України, якщо НАТО не обговорюється
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+3°
1м/с
85%
755мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
МЗС України застерігає Африку від вербування росією після інциденту з громадянами Ботсвани15 грудня, 15:50 • 3858 перегляди
Агенти АТЕШ повідомляють про тиск на командування рф через провал дедлайнів по Куп’янську та Покровську15 грудня, 17:53 • 7678 перегляди
Трамп запросив словацького прем'єра Фіцо до США для підписання ядерної угоди 15 грудня, 18:12 • 4572 перегляди
"Вийшов з-під контролю": Туреччина збила дрон над Чорним моремVideo15 грудня, 18:32 • 4468 перегляди
Трамп заявив, що мав особисту розмову з путіним22:21 • 5578 перегляди
Публікації
Військо ризикує залишитись без двох бойових вертольотів: арештоване СБУ озброєння Ми-8МТ можуть зазнати пошкоджень через неправильне зберіганняPhoto
Ексклюзив
15 грудня, 13:38 • 39280 перегляди
Як уникнути або зменшити ризик ДТП: у патрульній поліції дали поради15 грудня, 13:34 • 36273 перегляди
Боротьба за справедливість: родини померлих і колишні пацієнти створили сайт Stop Odrex для збору історій та взаємної підтримкиPhoto15 грудня, 11:52 • 43814 перегляди
Незвичайні рецепти какао, що зігріють у холодні зимові вечориPhoto13 грудня, 16:20 • 91416 перегляди
Як підключити телефон до телевізора: найпростіші способи13 грудня, 12:38 • 109181 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Фрідріх Мерц
Марк Рютте
Емманюель Макрон
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Берлін
Німеччина
Донецька область
Реклама
УНН Lite
Мультфільм "Звірополіс 2" втретє очолив прокат, зібравши 1,14 мільярда доларів14 грудня, 19:02 • 28654 перегляди
Розлючені фанати в Індії закидали стадіон стільцями та пляшками через короткий захід МессіVideo13 грудня, 11:42 • 45796 перегляди
Від випивки до чорних поясів: п'яного єнота з США підозрюють у пограбуванні магазину карате13 грудня, 11:26 • 46685 перегляди
У США оприлюднили нові фото з маєтку Епштейна, де фігурує ТрампVideo13 грудня, 09:00 • 50821 перегляди
Clair Obscur: Expedition 33 стала грою року The Game Awards 2025: повний список переможцівVideo12 грудня, 12:55 • 85648 перегляди
Актуальне
Техніка
The Guardian
Forbes
Опалення
FIFA (серія відеоігор)

російські війська просунулися у Гуляйполі - DeepState

Київ • УНН

 • 20 перегляди

російські війська просунулися у Гуляйполі, Предтечиному, Шаховому та Степногірську. Про це свідчать дані моніторингового проєкту DeepState.

російські війська просунулися у Гуляйполі - DeepState

російські війська просунулися у Гуляйполі Запорізької області. Про це свідчать дані моніторингового проєкту DeepState, передає УНН.

Мапу оновлено. Ворог просунувся у Гуляйполі, Предтечиному, Шаховому та у Степногірську

- йдеться у повідомленні.

У DeepState анонсували на завтра деталі щодо Гуляйполя.

Нагадаємо

Українські війська майже повністю зачистили Куп'янськ від російських окупантів. Понад 30 військовослужбовців рф заблоковані у центральній міській лікарні, ще кілька груп – у підвалах житлових будинків.

Ситуація на фронті: Генштаб повідомляє про 140 боєзіткнень за добу та найбільшу активність рф на Покровському напрямку15.12.25, 21:27 • 2166 переглядiв

Віта Зеленецька

Війна в Україні
Війна в Україні
Сутички
Запорізька область
Степногірськ
Гуляйполе
Куп'янськ