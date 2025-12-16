російські війська просунулися у Гуляйполі - DeepState
Київ • УНН
російські війська просунулися у Гуляйполі, Предтечиному, Шаховому та Степногірську. Про це свідчать дані моніторингового проєкту DeepState.
російські війська просунулися у Гуляйполі Запорізької області. Про це свідчать дані моніторингового проєкту DeepState, передає УНН.
Мапу оновлено. Ворог просунувся у Гуляйполі, Предтечиному, Шаховому та у Степногірську
У DeepState анонсували на завтра деталі щодо Гуляйполя.
Нагадаємо
Українські війська майже повністю зачистили Куп'янськ від російських окупантів. Понад 30 військовослужбовців рф заблоковані у центральній міській лікарні, ще кілька груп – у підвалах житлових будинків.
Ситуація на фронті: Генштаб повідомляє про 140 боєзіткнень за добу та найбільшу активність рф на Покровському напрямку15.12.25, 21:27 • 2166 переглядiв