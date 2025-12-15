$42.190.08
Берлінські переговори: лідери підтримують "багатонаціональні сили" в Україні та рішуче виступають за її вступ до ЄС
15:22 • 22801 перегляди
Українські дрони "Sub Sea Baby" вперше в історії уразили російський підводний човен у НоворосійськуVideo
15:05 • 25556 перегляди
Умєров сподівається, що до кінця дня вдасться остаточно узгодити позиції з американською стороною щодо угодиPhoto
14:54 • 21210 перегляди
Генштаб підтвердив ураження Астраханського ГПЗ
Ексклюзив
15 грудня, 14:20 • 20432 перегляди
МОЗ ігнорує необхідність повної перевірки клініки скандальної клініки Odrex в Одесі
Ексклюзив
15 грудня, 13:38 • 33330 перегляди
Військо ризикує залишитись без двох бойових вертольотів: арештоване СБУ озброєння Ми-8МТ можуть зазнати пошкоджень через неправильне зберіганняPhoto
15 грудня, 12:05 • 21394 перегляди
Енергетична мережа України на межі колапсу через масовані атаки рф - ЗМІ
15 грудня, 11:20 • 21795 перегляди
ЄС запроваджує нові санкції проти ще 9 осіб та організацій за підтримку російського "тіньового флоту"
15 грудня, 10:16 • 22101 перегляди
Конфлікт інтересів у НАЗК? Дружина голови Агенства Павлущика працює в компанії ексзаступника директора НАБУ Углави, який має статус викривачаPhoto
15 грудня, 09:35 • 22589 перегляди
Не паперові обіцянки: Каллас розкрила необхідні гарантії безпеки для України, якщо НАТО не обговорюється
Ситуація на фронті: Генштаб повідомляє про 140 боєзіткнень за добу та найбільшу активність рф на Покровському напрямку

Київ • УНН

 • 134 перегляди

За добу на фронті відбулося 140 бойових зіткнень, Росія завдала 60 авіаударів і застосувала 3445 дронів. Найбільша активність окупантів зафіксована на Покровському напрямку з 36 атаками.

Ситуація на фронті: Генштаб повідомляє про 140 боєзіткнень за добу та найбільшу активність рф на Покровському напрямку

Сили оборони України продовжують стримувати натиск російських окупаційних військ. Станом на 22:00 15 грудня 2025 року на фронті загалом відбулося 140 бойових зіткнень. Про це йдеться в оперативному зведенні Генерального штабу ЗСУ, пише УНН.

Деталі

Протягом доби держава-терорист завдала 60 авіаційних ударів, скинувши 149 керованих авіабомб, а також застосувала 3445 дронів-камікадзе.

Покровський напрямок. Агресор атакував позиції українських військ 36 разів у районах Родинського, Мирнограда, Покровська та інших населених пунктів. За попередніми даними, втрати окупантів тут склали 102 особи убитими та пораненими, а також знищено 22 безпілотники та бойову броньовану машину.

Генштаб підтвердив ураження Астраханського ГПЗ

Олександрівський напрямок. Захисники відбили 20 ворожих атак поблизу Ялти, Соснівки та інших пунктів.

Костянтинівський напрямок. Відбито 19 атак підрозділів окупантів.

Лиманський напрямок. Українські захисники відбили 11 російських атак у районах Новоселівки, Зарічного та інших.

На Куп’янському та Придніпровському напрямках ворог намагався йти вперед лише по одному разу, отримавши відсіч. На Краматорському напрямку наступальних дій не зафіксовано.

Агенти АТЕШ повідомляють про тиск на командування рф через провал дедлайнів по Куп'янську та Покровську

Степан Гафтко

