Ситуація на фронті: Генштаб повідомляє про 140 боєзіткнень за добу та найбільшу активність рф на Покровському напрямку
Київ • УНН
За добу на фронті відбулося 140 бойових зіткнень, Росія завдала 60 авіаударів і застосувала 3445 дронів. Найбільша активність окупантів зафіксована на Покровському напрямку з 36 атаками.
Сили оборони України продовжують стримувати натиск російських окупаційних військ. Станом на 22:00 15 грудня 2025 року на фронті загалом відбулося 140 бойових зіткнень. Про це йдеться в оперативному зведенні Генерального штабу ЗСУ, пише УНН.
Деталі
Протягом доби держава-терорист завдала 60 авіаційних ударів, скинувши 149 керованих авіабомб, а також застосувала 3445 дронів-камікадзе.
Покровський напрямок. Агресор атакував позиції українських військ 36 разів у районах Родинського, Мирнограда, Покровська та інших населених пунктів. За попередніми даними, втрати окупантів тут склали 102 особи убитими та пораненими, а також знищено 22 безпілотники та бойову броньовану машину.
Олександрівський напрямок. Захисники відбили 20 ворожих атак поблизу Ялти, Соснівки та інших пунктів.
Костянтинівський напрямок. Відбито 19 атак підрозділів окупантів.
Лиманський напрямок. Українські захисники відбили 11 російських атак у районах Новоселівки, Зарічного та інших.
На Куп’янському та Придніпровському напрямках ворог намагався йти вперед лише по одному разу, отримавши відсіч. На Краматорському напрямку наступальних дій не зафіксовано.
