Ситуация на фронте: Генштаб сообщает о 140 боестолкновениях за сутки и наибольшей активности РФ на Покровском направлении
Киев • УНН
За сутки на фронте произошло 140 боевых столкновений, Россия нанесла 60 авиаударов и применила 3445 дронов. Наибольшая активность оккупантов зафиксирована на Покровском направлении с 36 атаками.
Силы обороны Украины продолжают сдерживать натиск российских оккупационных войск. По состоянию на 22:00 15 декабря 2025 года на фронте в общей сложности произошло 140 боевых столкновений. Об этом говорится в оперативной сводке Генерального штаба ВСУ, пишет УНН.
Подробности
В течение суток государство-террорист нанесло 60 авиационных ударов, сбросив 149 управляемых авиабомб, а также применило 3445 дронов-камикадзе.
Покровское направление. Агрессор атаковал позиции украинских войск 36 раз в районах Родинского, Мирнограда, Покровска и других населенных пунктов. По предварительным данным, потери оккупантов здесь составили 102 человека убитыми и ранеными, а также уничтожено 22 беспилотника и боевая бронированная машина.
Александровское направление. Защитники отбили 20 вражеских атак вблизи Ялты, Сосновки и других пунктов.
Константиновское направление. Отбито 19 атак подразделений оккупантов.
Лиманское направление. Украинские защитники отбили 11 российских атак в районах Новоселовки, Заречного и других.
На Купянском и Приднепровском направлениях враг пытался идти вперед лишь по одному разу, получив отпор. На Краматорском направлении наступательных действий не зафиксировано.
