Ситуация на фронте: Генштаб сообщает о 140 боестолкновениях за сутки и наибольшей активности РФ на Покровском направлении

19:26 • 3170 просмотра
Берлинские переговоры: лидеры поддерживают «многонациональные силы» в Украине и решительно выступают за ее вступление в ЕС
15:22 • 22714 просмотра
Украинские дроны "Sub Sea Baby" впервые в истории поразили российскую подводную лодку в НовороссийскеVideo
15:05 • 25476 просмотра
Умеров надеется, что к концу дня удастся окончательно согласовать позиции с американской стороной по соглашениюPhoto
14:54 • 21148 просмотра
Генштаб подтвердил поражение Астраханского ГПЗ
Эксклюзив
15 декабря, 14:20 • 20377 просмотра
Минздрав игнорирует необходимость полной проверки клиники скандальной клиники Odrex в Одессе
Эксклюзив
15 декабря, 13:38 • 33256 просмотра
Войско рискует остаться без двух боевых вертолетов: арестованное СБУ вооружение Ми-8МТ может получить повреждения из-за неправильного храненияPhoto
15 декабря, 12:05 • 21377 просмотра
Энергетическая сеть Украины на грани коллапса из-за массированных атак рф - СМИ
15 декабря, 11:20 • 21783 просмотра
ЕС вводит новые санкции против еще 9 лиц и организаций за поддержку российского «теневого флота»
15 декабря, 10:16 • 22092 просмотра
Конфликт интересов в НАПК? Жена главы Агентства Павлущика работает в компании экс-заместителя директора НАБУ Углавы, который имеет статус обличителяPhoto
15 декабря, 09:35 • 22584 просмотра
Не бумажные обещания: Каллас раскрыла необходимые гарантии безопасности для Украины, если НАТО не обсуждается
Эксклюзивы
Украина переходит на новый способ объявления воздушной тревоги: что изменится15 декабря, 10:36
Борьба за справедливость: семьи умерших и бывшие пациенты создали сайт Stop Odrex для сбора историй и взаимной поддержки15 декабря, 11:52
В Феодосии дрон попал в военный корабль, вызвав пожар15 декабря, 13:18
Как избежать или уменьшить риск ДТП: в патрульной полиции дали советы15 декабря, 13:34
Встреча советников Трампа и Зеленского в понедельник была "продуктивной" - СМИ15 декабря, 14:19
Войско рискует остаться без двух боевых вертолетов: арестованное СБУ вооружение Ми-8МТ может получить повреждения из-за неправильного храненияPhoto
Эксклюзив
15 декабря, 13:38 • 33263 просмотра
Как избежать или уменьшить риск ДТП: в патрульной полиции дали советы15 декабря, 13:34 • 29494 просмотра
Борьба за справедливость: семьи умерших и бывшие пациенты создали сайт Stop Odrex для сбора историй и взаимной поддержкиPhoto15 декабря, 11:52 • 38175 просмотра
Необычные рецепты какао, которые согреют в холодные зимние вечераPhoto13 декабря, 16:20 • 87939 просмотра
Как подключить телефон к телевизору: самые простые способы13 декабря, 12:38 • 105603 просмотра
Мультфильм "Зверополис 2" в третий раз возглавил прокат, собрав 1,14 миллиарда долларов14 декабря, 19:02
Разъяренные фанаты в Индии забросали стадион стульями и бутылками из-за короткого визита Месси13 декабря, 11:42
От выпивки до черных поясов: пьяного енота из США подозревают в ограблении магазина карате13 декабря, 11:26
В США обнародовали новые фото из поместья Эпштейна, где фигурирует Трамп13 декабря, 09:00
Clair Obscur: Expedition 33 стала игрой года The Game Awards 2025: полный список победителей12 декабря, 12:55
Ситуация на фронте: Генштаб сообщает о 140 боестолкновениях за сутки и наибольшей активности РФ на Покровском направлении

Киев • УНН

 • 110 просмотра

За сутки на фронте произошло 140 боевых столкновений, Россия нанесла 60 авиаударов и применила 3445 дронов. Наибольшая активность оккупантов зафиксирована на Покровском направлении с 36 атаками.

Ситуация на фронте: Генштаб сообщает о 140 боестолкновениях за сутки и наибольшей активности РФ на Покровском направлении

Силы обороны Украины продолжают сдерживать натиск российских оккупационных войск. По состоянию на 22:00 15 декабря 2025 года на фронте в общей сложности произошло 140 боевых столкновений. Об этом говорится в оперативной сводке Генерального штаба ВСУ, пишет УНН.

Подробности

В течение суток государство-террорист нанесло 60 авиационных ударов, сбросив 149 управляемых авиабомб, а также применило 3445 дронов-камикадзе.

Покровское направление. Агрессор атаковал позиции украинских войск 36 раз в районах Родинского, Мирнограда, Покровска и других населенных пунктов. По предварительным данным, потери оккупантов здесь составили 102 человека убитыми и ранеными, а также уничтожено 22 беспилотника и боевая бронированная машина.

Генштаб подтвердил поражение Астраханского ГПЗ15.12.25, 16:54 • 21150 просмотров

Александровское направление. Защитники отбили 20 вражеских атак вблизи Ялты, Сосновки и других пунктов.

Константиновское направление. Отбито 19 атак подразделений оккупантов.

Лиманское направление. Украинские защитники отбили 11 российских атак в районах Новоселовки, Заречного и других.

На Купянском и Приднепровском направлениях враг пытался идти вперед лишь по одному разу, получив отпор. На Краматорском направлении наступательных действий не зафиксировано.

Агенты АТЕШ сообщают о давлении на командование РФ из-за провала дедлайнов по Купянску и Покровску15.12.25, 19:53 • 4026 просмотров

