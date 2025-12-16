российские войска продвинулись в Гуляйполе - DeepState

$42.190.08
00:23 • 554 просмотра
Президент Украины готов к выборам при условии прекращения огня, референдум по территориям пока не рассматривается
00:04 • 756 просмотра
Зеленский: Украина и США поддерживают идею перемирия на Рождество, все зависит от России
21:58 • 1922 просмотра
Следующие переговоры Украины и США могут состояться в Майами на этой неделе
19:26 • 10925 просмотра
Берлинские переговоры: лидеры поддерживают «многонациональные силы» в Украине и решительно выступают за ее вступление в ЕС
15 декабря, 15:22 • 36081 просмотра
Украинские дроны "Sub Sea Baby" впервые в истории поразили российскую подводную лодку в НовороссийскеVideo
15 декабря, 15:05 • 33398 просмотра
Умеров надеется, что к концу дня удастся окончательно согласовать позиции с американской стороной по соглашениюPhoto
15 декабря, 14:54 • 27737 просмотра
Генштаб подтвердил поражение Астраханского ГПЗ
Эксклюзив
15 декабря, 14:20 • 25319 просмотра
Минздрав игнорирует необходимость полной проверки клиники скандальной клиники Odrex в Одессе
Эксклюзив
15 декабря, 13:38 • 39880 просмотра
Войско рискует остаться без двух боевых вертолетов: арестованное СБУ вооружение Ми-8МТ может получить повреждения из-за неправильного храненияPhoto
15 декабря, 12:05 • 23232 просмотра
Энергетическая сеть Украины на грани коллапса из-за массированных атак рф - СМИ
Популярные новости
МИД Украины предостерегает Африку от вербовки Россией после инцидента с гражданами Ботсваны15 декабря, 15:50 • 4390 просмотра
Агенты АТЕШ сообщают о давлении на командование РФ из-за провала дедлайнов по Купянску и Покровску15 декабря, 17:53 • 8302 просмотра
Трамп пригласил словацкого премьера Фицо в США для подписания ядерного соглашения15 декабря, 18:12 • 5132 просмотра
"Вышел из-под контроля": Турция сбила дрон над Черным моремVideo15 декабря, 18:32 • 5004 просмотра
Трамп заявил, что имел личный разговор с путиным22:21 • 6588 просмотра
публикации
Войско рискует остаться без двух боевых вертолетов: арестованное СБУ вооружение Ми-8МТ может получить повреждения из-за неправильного храненияPhoto
Эксклюзив
15 декабря, 13:38 • 39876 просмотра
Как избежать или уменьшить риск ДТП: в патрульной полиции дали советы15 декабря, 13:34 • 36846 просмотра
Борьба за справедливость: семьи умерших и бывшие пациенты создали сайт Stop Odrex для сбора историй и взаимной поддержкиPhoto15 декабря, 11:52 • 44327 просмотра
Необычные рецепты какао, которые согреют в холодные зимние вечераPhoto13 декабря, 16:20 • 91832 просмотра
Как подключить телефон к телевизору: самые простые способы13 декабря, 12:38 • 109593 просмотра
УНН Lite
Мультфильм "Зверополис 2" в третий раз возглавил прокат, собрав 1,14 миллиарда долларов14 декабря, 19:02 • 28870 просмотра
Разъяренные фанаты в Индии забросали стадион стульями и бутылками из-за короткого визита МессиVideo13 декабря, 11:42 • 46025 просмотра
От выпивки до черных поясов: пьяного енота из США подозревают в ограблении магазина карате13 декабря, 11:26 • 46904 просмотра
В США обнародовали новые фото из поместья Эпштейна, где фигурирует ТрампVideo13 декабря, 09:00 • 51036 просмотра
Clair Obscur: Expedition 33 стала игрой года The Game Awards 2025: полный список победителейVideo12 декабря, 12:55 • 85863 просмотра
российские войска продвинулись в Гуляйполе - DeepState

Киев • УНН

 • 722 просмотра

российские войска продвинулись в Гуляйполе, Предтечино, Шахово и Степногорск. Об этом свидетельствуют данные мониторингового проекта DeepState.

российские войска продвинулись в Гуляйполе - DeepState

российские войска продвинулись в Гуляйполе Запорожской области. Об этом свидетельствуют данные мониторингового проекта DeepState, передает УНН.

Карта обновлена. Враг продвинулся в Гуляйполе, Предтечино, Шахово и в Степногорске

- говорится в сообщении.

В DeepState анонсировали на завтра детали по Гуляйполю.

Напомним

Украинские войска почти полностью зачистили Купянск от российских оккупантов. Более 30 военнослужащих РФ заблокированы в центральной городской больнице, еще несколько групп – в подвалах жилых домов.

Ситуация на фронте: Генштаб сообщает о 140 боестолкновениях за сутки и наибольшей активности РФ на Покровском направлении15.12.25, 21:27 • 2236 просмотров

Вита Зеленецкая

Война в Украине
Война в Украине
Столкновения
Запорожская область
Степнохирск
Гуляйполе
Купянск