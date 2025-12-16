российские войска продвинулись в Гуляйполе - DeepState
Киев • УНН
российские войска продвинулись в Гуляйполе, Предтечино, Шахово и Степногорск. Об этом свидетельствуют данные мониторингового проекта DeepState.
Карта обновлена. Враг продвинулся в Гуляйполе, Предтечино, Шахово и в Степногорске
В DeepState анонсировали на завтра детали по Гуляйполю.
Напомним
Украинские войска почти полностью зачистили Купянск от российских оккупантов. Более 30 военнослужащих РФ заблокированы в центральной городской больнице, еще несколько групп – в подвалах жилых домов.
